Stromský: Žokejů je málo, jednou můžou Velkou jezdit jen Angličani

Marek Stromský bude v neděli v sedle šancovního Hegnuse. Pokud se tedy až do startu nic nestane. Před vrcholem sezony osedlá ještě dalších pět koní. Navíc byste v posledních letech těžko hledali většího smolaře. Stromský už dvakrát projel cílem s triumfálním gestem, dvakrát o výhru dodatečně přišel. Nejdřív s Amant Grisem (2008) kvůli nedodržení kurzu a potom s Nikasem (2015), když se v moči koně našly stopové prvky nepovolených látek. Potřetí o možnou výhru přišel před osmi lety poté, co jej s Amant Grisem v cílové rovině zablokoval Josef Váňa. „Co má být, to bude,“ nestresuje se Stromský. „Zranit se můžu v prvním dostihu, stejně jako můžu ve čtvrtek spadnout ze žebříku. Nechám to na vůli boží.“

Proč je dobrých českých žokejů málo?

„Mladí moc nepřibývají a starší skončili. Je to problém, mladí jezdit nechtějí, nejsou. Jednou to může dojít tak daleko, že Velkou budou jezdit jen Angličani.“

Čím si to vysvětlujete?

„Velké riziko, malé peníze. Pravda je, že člověk málo vydělá. V Itálii mají žokejové za start 250 euro, u nás je to 1000 korun za jedničkový a dvojkový dostih, 500 korun za dostih nižší kategorie. Žádná sláva na to, jaké je riziko. A ještě pak třeba dostanete sankci za porušení nějakého pravidla.“

Jezdec dostává i procenta z výhry, je to tak? Jsou pevně daná, nebo se dá domluvit?

„Máme danou sazbu pět procent z výhry. To nám nemůže nikdo vzít. Člověk si může říct, že by chtěl třeba deset procent, nebo větší peníze jako startovné. Ale to už záleží na každém žokeji, co si řekne a jestli na to majitel přistoupí.“

Říkáte, že mladí jezdit nechtějí, ale váš syn Filip se pustil do dostihového učení. Jak si vede?

„Má to těžké. V Opavě studuje zemědělku a do toho dělá dálkově Chuchli. V Albertovci trénovat nemůžeme a poblíž nic není. O prázdninách byl Filip jezdit u pana Neslaníka, ale to je málo. A když měl mít první dostih pro mladé jezdce, zranil se při fotbalu, takže startovat nemohl. Pak mi třeba volal Jirka Uhl, aby mladý jezdil v Brně. Jenže to nejde bez praxe, navíc v Brně, které je i pro mě takové nebezpečné. Říkám mu, že musí vydržet, dodělat školu. A když bude dál chtít jezdit, půjde k nějakému trenérovi, nebo ven.“

Takže se jej dostihový sen stále drží?

„No...drží. Jo, bylo by hezké, kdyby jednou vyhrál Velkou a řekl taťko, už nemusíš nic dokazovat, ale nevím. Pořád bych jej radši viděl ve fotbalu, který mu jde taky dobře.“

Vy se před Velkou pardubickou cítíte jak?

„Dobře, vždycky dělám vše pro to, aby vše bylo stoprocentně v cajku. Mám toho před Velkou hodně, jezdím pět koní, sešlo se to. Ale jezdil jsem ty koně celý rok a nechtěl jsem odřeknout. Co má být, to bude. Zranit se můžu v prvním dostihu, stejně jako můžu ve čtvrtek spadnout ze žebříku. Beru to jako osud. Těším se, připravený jsem a zbytek nechám na vůli boží.“

Jak je připravený Hegnus?

„Výborně, líbí se mi. Skáče suprově, v práci vypadá dobře, poskakuje. Nevím, na kolik to bude stačit, ale Radek (trenér Holčák) připravit koně umí. Vyhrál už s Maskulem, má zkušenosti. Navíc Hegnus už Velkou šel (v roce 2016 byl s Jiřím Kouskem pátý), to je taky velké plus. Věřím mu hodně. Když to půjde, budeme se bít o nejvyšší příčky. Ale pořád je to dostih, stát se může cokoliv, jsme nohama na zemi.“

Počkejte, trenér Holčák k ambicím doslova řekl: „Jedině vítězství, všechno ostatní beru na sebe.“

(zasměje se) „Tak to teď slyším poprvé. Radek byl vždycky takový, už při losování čísel mi říkal, že měl vždycky se čtyřkou štěstí a já prý s Nikasem taky vyhrál, když měl čtyřku. Jsem rád, že to tak Radek bere a jsem rád, že pro něho jezdím. Kéž by to vyšlo! Bylo by to supr. Ale je to Velká, ta je i hodně o štěstí, je potřeba. O tom už něco vím.“

Když se podíváte na startovní listinu, koho vidíte vpředu?

„Určitě No Time To Lose. Co předvedl loni? Borec, s tím se musí počítat nejvíc. Od trenéra Pavla Tůmy bude dobrý Tzigane Du Berlais, moc dobrý kůň. Navíc s Honzou Faltejskem na zádech. Jinak je tam hodně koní, kteří mohou překvapit, je to otevřené.“

Může překvapit i Nikas, se kterým jste v roce 2015 vyhrál, ale byli jste diskvalifikovaní?

„Majitel mi volal a ptal se, jestli jej nechci jet. Kdybych neměl povinnosti u Holčáků, uvažoval bych o tom. I když si myslím, že už mu to tak nejde. Určitě bych mu to přál, pokud nás porazí Nikas, naštvaný nebudu. Ten kůň si to zaslouží. Ale má už třináct. Jo, může překvapit, přál bych mu to, ale myslím, že už to je pro mladší koně.“