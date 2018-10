Šance pro juniora. Váňa mladší pojede favorita, zlomí prokletí na Velké?

Na favority je zvyklý. Bylo mu šestnáct let, když si z něj spolužáci v jezdecké akademii v Mariánských Lázních tropili dobromyslné žerty, protože Josefa Váňu mladšího čekala jeho první Velká pardubická.

A i proto, že jeho slavný tatínek tehdy na start nemohl kvůli zlomenému obratli, junior dostal pod sedlo Juventuse, ryzáka s bíle pocukrovanýma nohama – jednoho z kandidátů na vítězství. Když jeho otec předvídal, že spolu můžou vyhrát, neschovával se: „Já tomu taky věřím!“

Skončili na místě číslo 5, které je pro mladého Váňu zatím osudné. Pátý byl v cíli už čtyřikrát, ačkoli se před třemi lety posunul o příčku výš kvůli diskvalifikaci Nikase. Letos má, jak se zdá, v sedle obhájce No Time To Lose šanci svého života.

JOSEF VÁŇA MLADŠÍ VE VELKÉ PARDUBICKÉ 2017 Angue Guardian (5.) 2016 Rabbit Well (neodstartoval) 2015 Rabbit Well (4.) 2014 Soros (11.) 2013 Budapest (pád z koně) 2012 Belmont (10.) 2011 Lirain (zadržen) 2010 Lirain (6.) 2009 Del Sole (zadržen) 2008 Decent Fellow (5.) 2007 Juventus (5.)

„Říkám, že štěstí ve Velké vybral táta a já si prostě jezdím pátý,“ usmívá se Váňa mladší s nadhledem. „Snažím se to brát pozitivně, dělat si z toho srandu. Nechci myslet na to, že jezdím na favoritovi a že musím vyhrát. Chci spíš odlehčit atmosféru.“

Favoritem číslo 1 už Váňa byl, v roce 2015 se svéhlavým Rabbit Wellem. Odskakovali s kurzem 2,5:1. Kolem cílového mezníku probíhali… pátí. Rok na to Rabbit Well ani neodstartoval.

Tak třeba dnes. Kolečka osudu jako by se otáčela ve prospěch toho, aby dnes Váňa junior seděl na posledním šampionovi. No Time To Lose měl původně jet s loňským vítězným parťákem Janem Kratochvílem. Ten si ale začátkem září zlomil ruku a nestihl se dát dohromady. Váňův původní kůň Theophilos z Dostihového klubu iSport.cz navíc onemocněl. Vznikla tak nová spolupráce.

„Jezdecky takovouhle šanci ještě určitě neměl,“ říká Josef Váňa starší. „Snad to zlomí. Já mu to přeju. Je zvyklý jezdit favority i v Itálii. Samozřejmě se mu nepodaří vždycky vyhrát, ale už párkrát s favority vyhrál. Psychicky by ho to položit nemělo.“

Váňa má podporu stáje, která se v novém tisíciletí pyšní ve Velké dominantní bilancí. Před dostihem dostal podrobné informace od stálého žokeje No Time To Lose Jana Kratochvíla.

„Je to sice náhrada za mě, ale myslím, že je to nejkvalitnější náhrada, co může být,“ věří Kratochvíl. „Budu se mu snažit poradit, jak se dostat na trávu. Aby to nevzdával, i když bude mít pocit, že toho má kůň plné zuby. On mu pak po trávě ukáže, že to umí.“

Maminka Pavla Váňová doufá, že to klapne. „No Tima jezdí právem, kdo jiný by ho měl jezdit? Přeju mu to, ale on sám říká, že Velkou pardubickou nemůže nikdy vyhrát, protože už to za něho vyžral táta. Takže je takový optimistický. Ale určitě se na to těším,“ usmívá se Váňová.

Jisté je, že ve Velké pardubické není jisté nic. Konkurence je solidní, v čele se stájovým kolegou Ange Guardianem, zkušeným Hegnusem, černými koni Vicodym či Sztormem. Nebo bombarďákem Tzigane du Berlais, kterému by však neměla sedět pevná půda.

„Pepča Váňa bude mít velkou šanci,“ říká dvojnásobný vítěz Velké Josef Bartoš. „Ví, jak No Time To Lose chodí, zná ho. Sice s ním nevyhrál tak velký dostih, ale pro něj je to určitě velká výzva. Velkou pardubickou nikdy nevyhrál, a chce zvítězit. Jako jeho táta. Určitě půjde do dostihu s obrovskou motivací.“