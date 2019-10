Zase smůla, mrzí Stromského. Hegnus, favorit Velké pardubické, se zranil | iSport.cz

Sedmnáct. Na takové číslo startů se Marek Stromský v neděli posune ve Velké pardubické. Zažil v ní leccos. Mimo jiné dvě diskvalifikace z prvního místa. V roce 2008 s Amant Grisem, když minuli točný bod. A v roce 2015, když se v těle Nikase našly stopové prvky zakázaných prostředků z kontaminovaného krmiva.

Kdy jste se dozvěděl, že Hegnus se nebude moct na start postavit?

„Týden po posledním dostihu mi Radek (trenér Holčák) říkal, že se mu nezdá Hegnusova noha. Že nechá udělat sono a dá hned vědět. Doktor říkal, že to je tak padesát na padesát, že s tím i koně běhali a vydrželo to. Ale taky by mohl kloub uletět. Radek hned říkal, že tohle si na triko nevezme. Kvůli koni, ani kvůli mně. Volal majiteli, že to rušíme.“

Co se vám v té chvíli honilo hlavou?

„Zase to nevyjde! To jsem si řekl jako první. Měli jsme velkou šanci, Hegnus na tom byl ještě o něco lépe než loni, kdy jsme skončili ve Velké druzí. U Radka byl druhý rok, poznali se, měl super sezonu, byl veselý. Jezdil jsem ho i v práci, vypadal fakt dobře. Měl vysoké ambice. Škoda.“

Co se vlastně v posledním dostihu stalo?

„Nedozvíme se to přesně. Na vodě Hegnusovi zůstaly zadní nohy, ty měl v pořádku. Spíš se to stalo, když jsme se na poslední překážce vyhýbali Honzovi Kratochvílovi. Spadnul i s koněm těsně před námi, musel jsem vzít Hegnuse prudce do strany, jinak bych Honzu přejel. Tam si asi pohnul mezikostní sval. Ve finiši to poznat nebylo, kůň je tak vyhecovaný, že nic necítí, ale v týdnu to vylezlo. Nedá se nic dělat. Pan doktor říkal, že tomu stačí měsíc klid. Kdyby to byla první nebo druhá kvalifikace, tak bychom to stihli. Nedá se nic dělat.“

Kratochvílovi jste se stačili vyhnout?

„Jo, netrefili jsme ani Honzu, ani koně. Naštěstí. To je hlavní, že to dobře dopadlo pro ně. Kdybychom to nestihli, mohlo to být hodně špatné.“

Jak jste se dostal do sedla Sztorma? Řešil jste víc možností?

„Byla možnost jet i Talenta od paní Kabelkové, ale už se domluvila s Angličanem. Pan Zatloukal (majitel stáje Nýznerov) mi už před měsícem říkal, že má do Velké tři koně. Že kdyby něco, hned volej. Volal jsem nejdřív panu Popelkovi (trenér Strettona ze stáje Nýznerov), ale nebral mi telefon, má tam špatný signál. A když volal zpátky, už jsem se domluvil s Karlem Zatloukalem na Sztorma. Upřímně, spíš jsem doufal ve Strettona, který byl loni třetí hned za námi. Velmi dobrý kůň, bude vysoko. Navíc jsem viděl, že Sztorm nedojel poslední dostih v Polsku a já jsem si myslel, že taky není zdravý. Pan Zatloukal mi ho ale nabídnul. Překvapilo mě to, ale dohodli jsme se. “

Spokojený Marek Stromský: Sice jsme druzí, ale v tomhle závodě je to jako vítězství

Sztorm měl výborné výsledky v zahraničí, ale s Pardubicemi moc zkušeností nemá. Jaký je to kůň?

„Já ho jezdil před dvěma lety v Meranu i v Polsku. Dobrý kůň, kvalitní, ale pravda je, že s Pardubicemi moc zkušeností nemá. Kvalifikaci šel moc dobře s Honzou Faltejskem, byli druzí za Ange Guardianem, ale byly tam chybičky vidět. Bylo znát, že měl trochu problémy na Angličáku nebo na Havláku. Uvidíme. Musíme doufat, že to bude dobrý. Je to dobrý kůň. V Meranu nás porazil jen Francouz, který pak byl v Gran Premiu druhý. Ale v Meranu nejsou příkopy, oranice, bylo to do pěti kilometrů. Musím věřit trenérovi Gregovi Wroblewskému, ten umí koně dobře připravit. Věřím, že to bude se Sztormem dobrý. Třídu má. Otázka je, jestli to dá skokově a délkou. Velká je o štěstí a to musí mít i největší favorité. Stát se může cokoliv.“

Co říkáte na kvalitu startovního pole? Zní hlasy, že řada koní ještě na Velkou pardubickou nemá, nebojíte se většího rizika?

„Myslel jsem, že koní bude tak patnáct. Majitelé prostě chtějí být vidět ve Velké, každý ji chce jet. Je pravda, že jsou na startu koně, kteří tam nemají co dělat. Ale zviditelnit se chce každý. S tím nic nenaděláme.“

Je to tedy větší riziko? Je třeba jít ze špice?

„Je to těžké. Řeknete si, že půjdete ze špice, odskočíte a zjistíte, že jste poslední nebo uprostřed. Jo, bude to i o taktice, o žokeji. Kůň musí hlavně vidět na překážky, najíždět na skoky rovně. A pokud možno být dál od koní, co nemají takovou zkušenost. Někdy to jde, někdy ne. Je to tak rychlé, že chybu může udělat i zkušený kůň. I Registana dokázala nečekaně spadnout na druhé překážce. Musíme mít štěstí.“

Na startu budete z českých žokejů nejstarší, budete kolegy dirigovat jako svého času Váňa?

„Já nejsem taková osobnost jako pan Váňa, abych to korigoval. (usmívá se) Jsme s klukama kamarádi, ale každý jede sám na sebe.“

Kdo má podle vás největší ambice?

„Zase říkám Tzigane du Berlais. Vím, že mu to v poslední kvalifikaci moc nejelo, ale Honza (Faltejsek) už položil ruce, věděl, že Velká je za chvíli. Kůň je to výborný a Pavel Tůma ho do cajku dá. Tzigane tam určitě zase bude. Zaráží mě, že Stretton má tak vysoký kurz a nikdo s ním moc nepočítá. Jak jsem říkal, on je dobrý kůň, má zkušenosti, umí to a distanci má odběhnutou. Vidím ho vysoko. A samozřejmě Váňovci, s těmi se musí počítat vždycky.“