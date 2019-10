Stříbrný český fousek. Ultravytrvalec Stretton sahal po triumfu ve Velké | iSport.cz

Za posledních dvacet let se mezi vítěze Velké pardubické zapsali pouze tři čeští odchovanci. Legendární Peruán (1999 a 2000, Znojmo), Chalco (2001, Březůvky) a Charme Look (2016, Napajedla). Jinak dostihu vévodí především koně odchovaní ve Francii, Německu či v Polsku. Nic se na tom nezměnilo ani tentokrát. Byť na startu byla hned pětice koní z českého chovu a devítiletý hnědák Stretton, kterého pro stáj Nýznerov připravuje Stanislav Popelka, byl blízko.

Zařadí a jede

„Stretton je kůň na dlouhatánské dostihy, ultravytrvalec a skvělý skokan, ale pořád je to takový český fousek,“ říká Čestmír Olehla, který koně až do minulé Velké pardubické trénoval. „Nemá až takovou třídu a závěrečný finiš jako importy ze zahraničí. Zařadí a jede si strojové tempo.“

Přesně tak si odchovanec Hřebčína Napajedla počínal i v letošní Velké pardubické. Anglický žokej Thomas Garner ho vedl ze špice, poslední překážka jim vyšla lépe než Theophilovi a šli do vedení. „Fungoval, šlapal, byl aktivní, skoro to vyšlo,“ líčí trenér Popelka. „Do půlky cílovky byl první, už jsme ho tam viděli. Ale pak Pepa s Theophilem vydolovali zbytky sil, přidali a skončili před námi. S druhým místem jsme velice spokojení, ale to bylo na infarkt. I Pepa Bartoš po dostihu říkal, že už se cítil poražený. Že sám neví, kde se to v jeho koňovi vzalo a ještě dokázal přidat.“

Podle Popelky to mohlo být i tím, že Stretton měl přece jenom náročnější průběh dostihu než vítězný Theophilos. „Pepa s ním byl šikovně schovaný, Stretton byl aktivní až moc,“ míní trenér. „Mysleli jsme, že ho Thomas Garner taky někde na chviličku schová, aby nebyl až tak moc vepředu a nemusel táhnout celé pole za sebou.“ Instrukce před dostihem zněly jinak: aktivní začátek, potom spíš pošetřit síly. „Úplně zepředu jít neměl, byli jsme s žokejem domluvení, že mu taky někde uleví. Těžko říct, žokej říkal, že kůň fungoval velice dobře a měl z něho dobrý pocit. Kdyby ho vzal dozadu a stáhnul, třeba by ho to přestalo bavit. To už je na rozhodnutí jezdce. I přes tuhle aktivitu a práci pro celé pole byl jeho výkon velice dobrý.“

Na Taxisu zatrnulo

Trenér Popelka měl v dostihu ještě jednoho koně. Také sedmiletý Mahony, který loni vyhrál Cenu Labe, je český odchovanec. Při své premiéře ve Velké pardubické ale skončili s Niklasem Lovénem na Taxisu. „Byl připravený, jinak bych ho do Velké neposlal,“ říká Popelka. „Zkušenosti nasbíral, je super skokan, letos přešel dvě kvalifikace bez problémů. Kromě Taxisu, který prostě natrénovat nemůžete, přeskákal všechno. Přišlo mi, že Mahony skákal jen živý plot a nepočítal s dírou za ním. Navíc to odpálil o jeden cvalový skok dřív, mohl si ještě přidupnout a skákat potom. Zkrátka nedoletěl, skočil do hrany a upadnul. Naštěstí je v pořádku.“

Trenérovi zatrnulo. Před rokem totiž právě na Taxisu přišel o talentovaného Vicodyho. Devítiletý hnědák s Josefem Bartošem skočil Taxis špatně, zlomil si nohu a musel být uspán. „Dlouho jsme z toho byli špatní a těžce jsme se z toho dostávali,“ netají Popelka, který v roce 2015 dodatečně přišel o vítězství ve Velké pardubické s Nikasem kvůli kontaminovanému krmivu. „Vicody byla velká bolest. Pro celý mančaft, který kolem koní denně chodí, opatruje je, jsou to naši miláčci, kamarádi, vlastně spolupracovníci. Když o koně přijdete, je to hodně kruté a těžko se z toho dostáváte. Ale stojí tady další a musíte se o ně postarat. Musíte zase do stáje a pracovat. I když jsou tohle okamžiky, kdy by se na to člověk nejradši vybodl.“

I proto druhé místo Strettona tým trenéra Popelky potěšilo. Byť zůstali fousek od výhry. „Hlavně se teď musíme snažit, aby byl Stretton v pořádku, zdravý. Když všechno půjde, můžeme se těšit na další Velkou. V ní už asi k outsiderům patřit nebude. Po tom, co předvedl loni i letos,“ dodal trenér.

KONĚ PODLE PŮVODU VE VP 2019:

10 Francie

Theophilos (1. místo), Chicname de Cotte (3.), Mazhilis (4.), Dulcar de Sivola (9.), Bridgeur (zadržen), Tzigane du Berlais, Beau Rochelais, Ribelino, Delight My Fire a Krocoleon (po pádu nedokončili)

5 Česko

Stretton (2.), Talent (7.), Templář (12.), Mahony a Player (po pádu nedokončili)

2 Irsko

Rathlin Rose (6.), Zarif (11.)

1 Německo

Ange Guardian (5.)

1 Slovensko

Vandual (8.)

1 Polsko

Sztorm (10.)