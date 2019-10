Zastavte stroje, kopačky stranou! Šály pro fanoušky potřebuje Theophilos | iSport.cz

V nenápadné bohumínské dílně Jiřího Jančaříka jely japonské pletací stroje naplno. Nitky se sbíhaly do klubových barev fotbalového Slovanu Bratislava, když přišla „žhavá“ poptávka. Šály a kšiltovky pro početnou skupinu spolumajitelů koně Theophila z DK iSport-Váňa před Velkou pardubickou. „Fotbal počká, tohle musíme stihnout!“ reagoval Jančařík. V sobotu šály a čepice dokončil, v neděli zdobily vítězný tým.

Největšími odběrateli Jiřího Jančaříka z firmy ForFans jsou fotbalisté a hokejisté. Klubovými šálami zásobuje například fanklub FC Barcelona. S koňskými zakázkami má ovšem také zkušenosti.

Právě z jeho dílny vzešla před patnácti lety vůbec první fanouškovská šála pro dostihového koně. Měl ji Sherardo, který byl v roce 2004 ve Velké pardubické devátý. „S Jirkou jsme kamarádi, nechal jsem u něho dělat klasické šály pro nás a pro fanoušky a sám pak přišel s nápadem, že udělá šálu i pro Sherarda,“ vzpomíná majitel a fotograf Zenon Kisza. „Pořádná plachta, koňská velikost XXXXL, měla úspěch. Byla parádní.“

Další „koňskou“ šálu si u Jančaříka před rokem objednal tým vítězného Tzigane du Berlais. Byla v barvách obce Dvorce, kde trenér Pavel Tůma šampiona trénuje. Jančařík už tehdy vyráběl i první šály pro Dostihový klub iSport-Váňa, v jehož barvách běhá Theophilos. „Měl jít Velkou už před rokem, ale těsně to nevyšlo, ze startu byl vyškrtnutý na poslední chvíli,“ vybavuje si Jančařík.

Když se mu v týdnu před Velkou pardubickou ozval Martin Hašek, redaktor deníku Sport, že by pro členy unikátního syndikátu narychlo potřeboval další šály a kšiltovky, neváhal ani okamžik. Odložil zakázky pro fotbalisty Slovanu Bratislava a Nitry, přehodil barevné špulky nití a pustil se do práce. „Fotbalisty dodělám příští týden, tohle je priorita,“ hlásil Jančařík.

Na výrobu potřeboval zhruba den, v sobotu měl hotovo. „Předlohu jsem měl už z loňska, jenom jsem změnil font písma a vlezla se tam i jednička. Původně to bylo myšleno jako startovní číslo, ale po vítězství se tam jednička k Theophilovi náramně hodí. Já to u televize strašně prožíval. A myslím, že nemusím říkat, komu jsem fandil.“

Fanouškovské šály i kšiltovky měly v Pardubicích úspěch. „Konečně mám taky jednu, jsou parádní,“ usmívala se trenérka Pavla Váňová, když ji po vítězném dostihu dostala jako dárek. Stejně jako Josef Váňa a žokej Josef Bartoš. Zkušený trenér se hned ukázal jako praktik. „Kvalita, žádný šunt, kolik stojí jedna?“ zajímal se.

A překvapení na závěr. Jiří Jančařík by rád stihnul ještě jednu speciální zakázku. Pro Theophila. „V listopadu na to skočím, koník si to zaslouží!“

