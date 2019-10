Sedmnáctá Velká a konec? Stromský neví, co dál. Chválí Theophila i Váňu | iSport.cz

Může se stát, že jel svou poslední Velkou pardubickou. Žokej Marek Stromský (45) sice jezdecké nabídky na příští sezonu má, ale nezastírá, že už se ohlíží po jiném zaměstnání. „Chci teď mít chvíli od koní klid, odlétám s rodinou do Egypta, vyhřát se. Pak to budu řešit,“ říká Stromský pro iSport.cz. Jeho štafetu nicméně hodlá převzít syn Filip.

Velkou pardubickou jel Marek Stromský sedmnáctkrát. V elitním překážkovém dostihu si vysloužil nepopulární nálepku smolaře. Dvakrát byl diskvalifikovaný z prvního místa (Amant Gris 2008, Nikas 2015), dva koně závod nepřežili (2007 Cieszymir, 2009 Shirley).

Nejlepšími výsledky zůstávají dvě druhá místa s Amant Grisem (2010) a Hegnusem (2018). Ve 129. ročníku Velké pardubické obsadil s premiantem Sztormem desáté místo. Vážně teď uvažuje o tom, že jezdeckou kariéru ukončí. „Vyslechnu si všechny strany a uvidíme.“

Jak jste si užil Velkou se Sztormem?

„Užil, nicméně se prokázalo, že na to asi Sztorm nemá. Po dostihu ve stáji začal krvácet z nozder. Navíc je to koníček, který se v hluboké půdě utopil. Tři čtvrtě dostihu šel dobře, ale pak jako když zatáhnete ruční brzdu. Cením si, že vše přeskákal. Neznal Pardubice, jak skoky prometal, tak jsem moc nevěřil, že skočí Taxis. Ale dal ho jak malinu, suprově. Ještě půl metru za. Tím mě překvapil. Desáté místo je zklamání, ale že to celé došel i s tím handicapem (krvácení z nozder po dostihu), značí, že musí mít velké srdce. Dobrý kůň.“

Po vyškrtnutí Hegnuse jste pomýšlel na Strettona. Doběhl druhý, ukázalo, že to byl správný tip?

„Určitě. Nechci do toho rýpat, ale Anglán (Thomas Garner) ho moc šťastně neodjezdil. Kdyby se tak nevydal za Jardou Myškou, nehonil koně ze špice, tak Velkou vyhrál. Ale to je jen můj názor.“

Lepší byl jen Theophilos, kterého jste dřív také jezdil. Překvapil vás?

„Překvapil. Ale dalo se to čekat, protože pan Váňa už ve vážnici říkal, že Theophilos je na tom z jeho koní nejlépe. A bylo to tak. Dali mu čas a vyplatilo se. Když jsem ho jezdil, chodil suprově, ale konec neměl. Počkali a kůň dozrál. Ale překvapil mě určitě. I tím, jak dal konec, nikdy až takový neměl. Využil šanci. Odpadl Tzigane, nebyl tam Hegnus a Strettona Anglán blbě odjezdil. Ke všemu potřebujete štěstí. Pepčovi Bartošovi to přeju. Kdo jiný by si to zasloužil, než Pepa?“

Když trenér Váňa říká, který z jeho koní je nejlepší, berete ho vážně? Neříkáte si, že třeba taktizuje?

„V tomhle on je svérázný, žádnou taktiku neřeší. Nemá se koho bát. Prostě ví. A když říká, že se mu nejvíc líbí právě tenhle kůň, tak to beru jako jasnou věc, slovo chlapa. On je fakt odborník.“

Co říkáte na diskuze ohledně letošního nájezdu na Taxis? Podle Jana Faltejska bylo tempo pomalé a proto tam spadli tři koně a Faltejsek s Tzigane du Berlais o jednoho z nich klopýtnul.

„Diskuze jsou vždycky, ale je to blbost. Jestli to bylo pomalé? Tak to měl vzít Honza na sebe. Možná se lekl, že když šli posledně s Tziganem dopředu, tak mu brzdil. Chápu, že byl naštvaný, ale tempo pomalé nebylo. Sztorm by v životě neskočil Taxis z pomalého tempa. Celkový čas v cíli byl možná pomalejší, protože byla strašně těžká půda. Nezdálo se to, ale taková půda kopyto vtáhne a nepustí, proto byl celkový čas pomalejší, ale nájezd na Taxis byl z mého pohledu optimální.“

Už máte jasno v tom, jestli budete pokračovat v kariéře?

„Nevím. Vždycky říkám, že dokud neskončí sezona, tak to neřeším. Ještě jsou dva dostihové dny, ale mě už nic nečeká. Chci mít od koní chvíli klid, v neděli odlétám s rodinou na týden do Egypta, vyhřát se. Pak to budu řešit. Holčáci se ptali, jestli budu končit nebo pojedu dál. Byli by rádi, kdybych pokračoval, ale říkal jsem, že by se některé věci musely změnit. Že si o tom promluvíme. Každopádně jsem se už po jiném zaměstnání ohlížel. Nějaké nabídky mám.“

Jaké?

„Dvě jezdecké ještě z oboru, ale jsou i nabídky mimo obor. V listopadu to budu řešit.“

Nabídka mimo obor je od manželky? Z její firmy na výrobu domácích knedlíků?

(zasměje se) Ne, ne, jí jenom pomáhám přes zimu. A pomůžu zase, když to půjde.“

Syn Filip říkal, že chce být žokejem jako vy. Drží se ho to stále?

„Drží a žije tím. I Radek (Holčák) se na něho ptal, protože kluk se mnou jednou týdně za jeho koňmi jezdil. Ale to jsme ho omlouvali ze školy a to nejde pořád. Říkal jsem synovi, že musí dodělat školu. Jestli máš koně rád, dodělej školu a pak se rozhodni, jestli chceš opravdu jít mou cestou. Má poslední rok zemědělky, k tomu dálkově studuje jezdecké učiliště v Chuchli. Ale nesedí na koních denně, takže nemůže hned na dostihy. Nejdřív škola, pak se uvidí.“

STROMSKÉHO VELKÉ PARDUBICKÉ

2019 Sztorm 10. místo

2018 Hegnus 2. místo

2017 Charme Look nedokončili, žokej koně zadržel

2016 Nikas pád za Velkým taxisovým příkopem

2015 Nikas diskvalifikace z 1. místa za dopingový nález koně

2014 Zarif 6. místo

2012 Argentan nedokončili, žokej koně zadržel

2011 Amant Gris 8. místo

2010 Amant Gris 2. místo

2009 Shirley pád na Velkém vodním příkopu

2008 Amant Gris diskvalifikace z 1. místa pro nedodržení kurzu

2007 Cieszymir pád na Velkém taxisově příkopu

2005 Odyseusz pád za Anglickým skokem

2004 Bargiel pád na Francouzském skoku

2003 Bargiel 6. místo

2002 Barbaresco 8. místo

2000 Niccolin 6. místo