Klisna Izynka: „nové Registaně“ hledali chov. Po roční pauze běhá | iSport.cz

„Měla prasklou kost na přední noze, uvažoval jsem, že ji z dostihů stáhnu, odvezu si ji do Anglie, dám ji do chovu a počkám si na hříbata,“ líčí majitel Ladislav Hudec. „Po konzultaci s doktorem Olehlou i veterináři z Anglie jsme se shodli, že je po léčbě a přestávce v pořádku. Měli jsme dost rentgenových snímků a angličtí veterináři mi říkají, že po takovém zranění se normálně dál běhá. Izynka je naprosto v pořádku, mám radost. Pracuje a připravuje se - doufám - na průlomovou sezonu.“

Prasklou kost odhadli včas

To potvrzuje i trenér Čestmír Olehla, který se spolu s dcerou Veronikou o klisnu stará. „Verča naštěstí zranění podchytila včas,“ chválí zkušený trenér, jenž připravil k šesti vítězství ve Velké pardubické Železníka a právě Registanu. „Když se to stalo, okamžitě mi volala, že Iza kulhá. Myslel jsem, že jenom šlápla na šutr, ale Verča volala znovu, že to nebude kopyto, brečela do telefonu. Hned jsme udělali rentgen, který potvrdil prasklinu přední holeně. Byla to rána. Zklamání, protože Izynka měla jít do velkých dostihů.“

Klisně Izynce (stáj Hudec-Olehla) s žokejem Lukášem Matuským nestačil ve finiši Úvodní crosscountry Koroka ani Charme Look, vítěz Velké pardubické z roku 2016.







11 zobrazit galerii

V první chvíli to vypadalo na konec dostihové kariéry. I trenér Olehla už začal řešit, kam by měla jít Izynka do chovu. „Nohu jsme jí dali na dva měsíce do gipsu, další dva měsíce měla speciální obvaz, aby nohu nezatěžovala,“ popisuje. „Když jsme vše sundali, udělali jsme snímky znovu. Jestli se nepoškodil kloub a chrupavka, to už by závodit nešlo. Naštěstí nebyla kost zlomená, ale jenom prasklá, kloub poškozený nebyl. Takže jsme pak znovu pomalu začínali procházkami na vodítku. Teď už se Izynka cítí dobře, normálně pracuje, skáče, cválá.“

V jaké formě se po roční přestávce vrátí? To si Olehla netroufá odhadnout. Komplikací je i to, že se zatím pořádně neví, kdy se nová sezona kvůli pandemii koronaviru vlastně rozjede. „Uvidíme první dostih,“ říká opatrně i Ladislav Hudec. „Když to půjde, vyběhne. Pokud ale uvidím, že na to nemá, okamžitě ji stahuju a končí. Trápit ji nebudu, nezaslouží si to, dokázala toho spoustu. Lámat přes koleno nic nechci.“

Když přijde řeč na přirovnávání k Registaně, Hudec se jen usmívá. „Já se držím spíš při zemi, takové srovnání zahřeje, ale myslím, že do Registany má daleko. Pravda je, že všechno dělá srdcem. Kluci žokejové říkají, že když s ní v Pardubicích vyjedou na trávu, nemusí vůbec používat bičík. Sama reaguje a jede jak stroj.“

Aspella už nepřemluví

Na druhou stranu, umí prý žokeje překvapit. Tak jako Lukáše Matuského v srpnové kvalifikaci na Velkou pardubickou 2018. Izynka se v ní bez problémů držela No Time To Lose i Theophila, ale v závěru nečekaně „hupsla“ do živého plotu, který ohraničoval jednu z překážek.

„Jednoduchá na ježdění není, je to taková čumivá kobyla, vyčuraná,“ přitakal Hudec. „Kouká kolem a rajťák si ji musí hlídat. Tuhle překážku viděla poprvé, překvapila ji. Něco podobného udělala v minulosti i Kubovi Spáčilovi, když šli poprvé a ze špice Irskou lavici. Jakmile ale jednou něco skočí, nemá s tím problém.“

Právě Lukáš Matuský by měl být i dál parťákem Izynky při návratu. „Měl jsem v záloze i Leightona Aspella, ale ten skončil s kariérou,“ řekl Hudec o dvojnásobném vítězi Velké národní. „Známe se z Anglie, s manželkou jsou nejlepší přátelé, měl Izynku jezdit při překážkovém debutu. Letenku už měl, ale tři dny před odletem se s ním v práci převrátil hobby kůň, když byl na vyjížďce s dětmi. Třmen mu přerazil dva prsty na noze, takže z angažmá sešlo. A teď už kariéru ukončil.“

Aspell už se k návratu do sedla přemluvit nedá. Předběžně jsou tedy dál domluvení s Lukášem Matuským. „Jezdí ji už tři roky, odmítnul kvůli ní spoustu koní, tak věřím, že spolu budou i pokračovat,“ věří Hudec. „Velká pardubická je sen. Uvidíme, co s Izynkou udělá první kvalifikace. S distancí by neměla mít problém, klíčové bude zdraví.“