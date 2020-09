Moula je zpátky. Přeskočí Irskou i s lesem, poběží Velkou pardubickou?

Důvod? Nejvýstižněji ho vysvětluje úsměvná příhoda před startem poslední kvalifikace. K jezdci Ondřeji Velkovi, který měl tehdy v sedle Mouly premiéru, se přitočil jeho bývalý žokej Sertaš Ferhanov z Bulharska a lámanou češtinou pronesl: „Ondra neboj, on přeskočí Irskou i s lesem, ale předběhnout už jich moc nepředběhne...“

Přesně tak to i v kvalifikacích bylo. Dvanáctiletý matador v nich doběhl sedmý a devátý. Trenéra Uhla nepřesvědčil, že by si mohl účast v elitním dostihu zopakovat. Moula Velkou pardubickou běžel před šesti lety, s Petrem Tůmou doběhl čtrnáctý. Nechal za sebou i trojnásobného vítěze Tiumena s Váňou nebo Nikase s Andrésem. Poté ho na dva roky zastavily zdravotní problémy, trápila ho bolavá šlacha.

Na dráhu se Moula vrátil, nicméně běhal jen menší dostihy páté, čtvrté a třetí kategorie. Nic výrazného. Vyhrál jen jednou, před rokem na provinčním závodišti v Kolesách. Letos se s ním trenér najednou překvapivě pustil do kvalifikací na Velkou pardubickou.

„Majitel (Jiří Boček) chtěl mít koně ve Velké,“ vysvětluje trenér Uhl. „Zkusili jsme to, protože skokansky na to Moula pořád má. Nicméně třídu neměl nikdy až tak velkou, byť nám radosti udělal spoustu. Vždycky ho srovnávám s Valldemosem (třetí a pátý ve Velké v letech 2011 a 2012) a tam byla kvalita jinde. Když vedle sebe stáli tihle dva v maštali, byli jako Fabia vedle Audi.“

Kvalifikace sice Moula zvládnul, ale s předvedenými výkony nebyl trenér spokojený. Reálně uznal, že na elitní špičku už hnědák prostě nemá. „Zkoušeli jsme změnit jezdce i taktiku, chtěli jsme jít druhou kvaldu ofenzivněji, což Moulovi vždycky sedělo víc, ale výsledek byl podobný. Vyhodnotili jsme si to tak, že jenom se zúčastnit by byla příliš drahá sranda.“

Poslední možnost dodatečné přihlášky na Velkou pardubickou je příští týden 24. září. Pokud by o dohlášce tým kolem Mouly uvažoval, přišla by zhruba na sto tisíc korun. „Dohláška je za třicet tisíc, oznámení o startu šedesát. K tomu další výdaje. Sto litrů, jen to zahučí,“ uvažoval Jiří Uhl. „Majitel to chtěl zkusit, ale Moula by Velkou nikdy nevyhrál, to by museli všichni popadat. Pokud by se v kvalifikacích motal kolem pátého místa a mělo by to hlavu a patu, zvážili bychom to. Takhle ne. Dělat jen komparz si nezaslouží, takže se nejspíš při Velké rozloučí v trojce na 4600 metrů.“