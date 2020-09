Strach o Velkou pardubickou: 130 lidí nestačí! Pořadatelé potřebují výjimku

Pro ministra zdravotnictví Romana Prymulu znamená čtrnáct dní nouzového stavu jen malou oběť v boji proti koronaviru. Pro Velkou pardubickou, českou sportovní podzimní klasiku, je to ale direkt. Pořadatelé chtějí slavný dostih dál v neděli 11. října uspořádat, i když vědí, že to bude bez diváků. Bez výjimky se ale neobejdou.

Třicet tisíc lidí tetelících se před Taxisem? Zapomeňte! Dvoutýdenní okno vyhlášeného nouzového stavu citelně zasáhne i slavnou Velkou pardubickou.

„Víme, že Velká pardubická bude bez diváků. Rádi bychom ji ale uspořádali,“ uvedla Kateřina Nohavová, mluvčí pořádajícího Dostihového spolku.

Současné omezení konání profesionálních sportovních akcí v maximálním počtu 130 lidí ale konání Velké pardubické ohrožuje. Na programu dostihového odpoledne je totiž deset dostihů. Takže si to spočítejte: Pořadatelé, jezdci, trenéři, vodiči koní, zdravotníci, veterináři… Nemluvě o novinářích a lidí ze štábu České televize, kteří by měli být pro publikum zřejmě jediným spojením se světem. Pořadatelé tak mají jedinou šanci, snažit se o udělení výjimky a navýšení počtu lidí v areálu.

„Na zajištění Velké pardubické bez diváků potřebujeme několik stovek lidí. Zhruba pět set. Ze sto třiceti lidmi se Velká pardubická zrealizovat nedá. Teď to komunikujeme s panem ministrem, stanovisko bychom měli mít do konce pracovního týdne,“ uvedla Nohavová.

Jasné je, že Dostihový spolek bude muset vracet kolem 2000 prodaných vstupenek.

„Já mám sám doma lístky, které stály čtyři tisíce, mám jich nesčetně,“ posteskl si legendární žokej Josef Váňa. „Areál pro Velkou pardubickou je jako deset fotbalových hřišť. Do dvou metrů od sebe se tam rozmístí tisíce lidí. V supermarketech se lidi pohybují jeden vedle druhého. Omezují to tam, kde to není správné.“

Další problém je ekonomický. Kromě ztrát příjmů ze vstupného hrozí i odchod sponzorů, kteří dávají organizátorům peníze za to, aby na závodišti byli vidět. Jenže teď…

„Kolegové z obchodního oddělení obvolávají obchodní partnery, jestli do toho půjdou, když jim nebudeme moct nabídnout plnění,“ líčí Nohavová.

Dostihový spolek už zásadně snížil dotace na provoz dostihových dní během celého roku. Dotace samotné Velké pardubické spadla z loňských pěti milionů na tři, o méně peněz se naposledy běželo v dávném roce 1997. Poprvé po 26 letech se během víkendu Velké pardubické neběhá i v sobotu.

„Letos je to velmi náročné a jsem rád, že se běhalo, běhá a doufám, že se bude běhat. V tomto světle není rozhodující, jestli je dotace Velké pardubické pět nebo tři miliony korun,“ řekl Sportu šéf Jockey Clubu Josef Bečvář.