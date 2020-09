Oslava s následky! Bartošovi křuplo v koleni: Klukovina. Přijde o Velkou?

„Udělal jsem skok ze sedla Dettori Jump a hned jak jsem dopadl, věděl jsem, že je něco špatně, křuplo mi v koleni a přišla velká bolest,“ popisoval Josef Bartoš pro Dostihový svět. Po vítězství s L’Estranem v Meranu vyskočil ze sedla jako legendární Frankie Dettori, dopad byl ovšem bolestivý.

„Vyhlášení jsem ještě nějak absolvoval, ale bolelo to tak, že jsem si ho zvlášť neužil. A když jsme autem přijeli domů, tak jsem s oteklým kolenem skoro ani nemohl dojít od auta.“ Podrobnou diagnózu se Bartoš dozví po vyšetření v plzeňské nemocnici. „Nikdy jsem s kolenem podobný problém neměl, ale teď to nevypadá dobře. Než budu vědět něco od doktorů, vůbec nedokážu říct, co to bude znamenat pro další ježdění.“

Pokud by fit nebyl, byl by to velký problém pro trenérský tým Josefa Váni. Bartoš měl být ve 130. ročníku Velké pardubické v sedle Theophila. A obhajovat vítězství. „Udělal jsem hloupou klukovinu a moc mě to mrzí, s Theophilem jsme myslím vytvořili dobrou dvojici. Jestli to s mým kolenem bude špatné, museli by na něj Váňovi na poslední chvíli hledat nového jezdce.“

Jenže jakého? Kvalitních žokejů je čím dál méně, všichni už jsou v tuto chvíli domluvení. Matador Josef Váňa sice na začátku sezony vyhlašoval, že by se klidně do další Velké ještě pustil. V sedle Theophila je v tréninku pravidelně. Jenže překážkový dostih jel naposledy v září 2016 a nemá splněné podmínky pro start ve Velké pardubické. V sezoně neodjel žádnou steeplechase, neabsolvoval žádnou kvalifikaci.