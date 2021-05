Profesor není za zenitem! Odepisovaný šampion ovládl kvalifikaci na Velkou

Vítěze Velké pardubické No Time To Lose museli před dekorováním pořádně osprchovat • Jaroslav Legner / Sport

No time to lose a Josef Váňa mladší skončili na pátém místě

Odepisovaný šampion je zpátky. Dvanáctiletý hnědák No Time To Lose s Ondřejem Velkem (stáj Paragan Horseboxes) ovládl první kvalifikaci na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Vítěz z roku 2017, jehož srážely zdravotní trable, znovu ukázal třídu. Přestože byl do kvalifikace dohlášený na poslední chvíli. „Pan profesor,“ pochvaloval si žokej Ondřej Velek.

Matador No Time To Lose, kterého trénuje Josef Váňa, před čtyřmi lety heroicky vyhrál Velkou pardubickou. S Janem Kratochvílem se tehdy doslova protančili hlubokým bahnem, ve strhujícím finiši zdolali Urgenta de Gregaine. V následující sezoně se jim v kvalifikacích znovu dařilo (třetí a první místo), ve Velké pardubické 2018 pak byl s Josefem Váňou mladším na solidním pátém místě. Od té doby ovšem drobného koníka trápila zranění.

„Teď byl znovu skvěle připravený,“ ocenil trenérskou práci žokej Velek. „Ten kůň ještě může něco dokázat, nezatracoval bych ho. Manželka o něm četla, že už je za zenitem, ale já si myslím, že dokázal, že za zenitem není. Furt něco umí a umět bude. I když mu je dvanáct let.“

I trenér Josef Váňa mluví o tom, že klíčové je u No Time To Lose zdraví. Když je v pořádku a dráha je měkká, pokud možno hluboká, dostihy mu „chutnají.“ Přesně takové podmínky byly při první kvalifikaci, kterou dokončilo všech čtrnáct koní na startu.

No Time s Velkem si navíc poradili s výbornou konkurencí. Kromě obhájce Hegnuse, stále spolehlivého Strettona, talentovaného Lodgian Whistle a samozřejmě případných koní z Francie či Velké Británie, byla na startu krosová špička.

„Kdo tomu rozumí, věděl, že je to taková malá Velká pardubická na jaře,“ přitakal trenér Josef Váňa. „Od začátku bylo jisté, že to bude dostih jako řemen. Byla těžká půda. Chvílemi jsem si říkal, že je dostih rychlejší, než by v takových podmínkách měl být. Ale kluci jsou zkušení a zvládli to úplně perfektně. No Time To Lose po neúspěchu v loňské Velké pardubické dokázal, že když mu naprší pod nohy, tak je prakticky neporazitelný.“

Na podzim skončily ambice hnědáka na Taxisu. S Jakubem Kocman se dál nedostali. Měl ale víc štěstí než další Váňův kůň Sottoveto s Janem Kratochvílem, pro něho bylo zranění po pádu na Taxisu fatální. „Na tomhle podkladu on umí běhat, takové podmínky má rád,“ přikývnul Velek. „Uvidíme, jak to snese po dostihu. Do Velké je času dost, může si odpočinout. Půjde teď v klidu do výběhu a dál se uvidí.“

Kvalifikaci bez větších problémů zvládli i šampioni z let 2018 a 2019. Tzigane du Berlais skončil s Janem Faltejskem šestý, Theophilos s Josefem Bartošem pátý. „Tzigane je pořád moc opatrný na skoky, vždycky si dává pozor, aby se mu nic nestalo, aby neměl moc velký dopad,“ popisoval Faltejsek. „Na tom trošku ztrácíme. Ale domů zabral, cílovku vyšlápnul dobře, hodnotím to pozitivně. Máme jaro, půda pro něho byla perfektní. Doufejme, že bude v pořádku, všechno směřuje k druhé neděli v říjnu.“

Faltejskovi se dařilo v rámcových dostizích. Pro trenéra Pavla Tůmu vyhrál s Cheminée a Night Moonem (oba Dr. Charvát). Po jednom vítězství získali Marek Stromský s Imphalem (Quartis-Zámecký vrch, trenér Stanislav Popelka), Jan Kratochvíl s Dylankou (Statek Blata Český Ráj, Helena Vocásková), Martin Liška s Čáryjapem (NUTRIN, Jana Šimonová), Jaroslav Myška s Well Absolutem (Martina Poláková, Štěpánka Myšková) a Jakub Spáčil s Christianem (Cross Club 52, Čestmír Olehla)

KVALIFIKACI SPLNILI: No Time To Lose (Paragan Horseboxes, trenér Josef Váňa), Sztorm (Nýznerov, Grzegorz Wroblewski), Casper (DS Pegas, Dalibor Török), Player (Nýznerov, Lenka Kvapilová), Theophilos (DK iSport-Váňa, Josef Váňa), Tzigane du Berlais (Dr Charvát, Pavel Tůma), Mr Spex (Lokotrans, Luboš Urbánek), Talent (DS Kabelkovi, Hana Kabelková), Mahony (Quartis-Zámecký Vrch, Stanislav Popelka), Paris Eifel (Lokotrans Slovakia, Ján Cagáň), Bugsie Malone (AGA-Vlachovice, Radek Holčák), Dulcar de Sivola (DiJanaDobšice, Stanislav Kovář), Vandual (VANDUAL, Marián Štangel), Evžen (Englicovi a Kulhánkovi, Štěpánka Myšková). Kvalifikaci má automaticky zajištěnou loňský vítěz Hegnus (stáj Ševců, Radek Holčák)