Velká pardubická 2021: kdo je kdo na startu? Startovní listina čítá 18 jmen

No time to lose a Josef Váňa mladší skončili na pátém místě • Michal Beránek (Sport)

Vítěz Velké pardubické z roku 2017 No Time To Lose patří mezi hlavní favority letošního ročníku. • Jaroslav Legner / Sport

Tři vítězové Velké, jediná klisna a tři koně ze Slovenska. To je startovní listina 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, která se běží v neděli od 15:45. Devatenáctým koněm měl být zahraniční zástupce Vandual. Třetí kůň loňské Velké pardubické však kvůli zranění musel předčasně ukončit svou dostihovou kariéru. Kdo všechno se dnes ukáže na startu.

Startovní listina Velké pardubické 2021

# Jméno koně Jezdec Majitel Kurz 1 Vanesse ž. Jordan Duchene Quartis-Zámecký vrch 40:1 2 Evžen ž. Jaroslav Myška Englicovi a Kulhánkovi 5:1 3 Kaiserwalzer am. Patrick W. Mullins DS Millenium 20:1 4 Casper Daniel Vyhnálek DS Pegas 20:1 5 Theophilos ž. Josef Bartoš DK iSport-Váňa 10:1 6 Talent ž. Pavel Složil ml. DS Kabelkovi 25:1 7 Dulcar de Sivola ž. Petr Tůma DiJana Dobšice 130:1 8 Mr Spex ž. Jan Kratochvíl Lokotrans 35:1 9 Player ž. Marcel Novák Nýznerov 9:1 10 Hegnus ž. Lukáš Matuský Ševců 9:1 11 Paris Eiffel ž. Martin Cagáň Lokotrans Slovakia 200:1 12 Stretton Jakub Kocman Nýznerov 35:1 13 Star ž. Jaroslav Brečka MPL Racing 130:1 14 No Time To Lose ž. Ondřej Velek Paragan Horseboxes s.r.o. 5:1 15 Mahe King ž. Jan Faltejsek Statek Blata Český ráj 20:1 16 Beau Rochelais Adam Čmiel ALDRA GROUP - HABICH 250:1 17 Sztorm ž. Sertash Ferhanov Nýznerov 25:1 18 Lombargini ž. Jan Odložil EŽ Praha a.s. 7:1

Kompletní seznam, včetně startovní listiny Ceny Labe a Ceny Vltavy, najdete na www.dostihyjc.cz.

1 Vanesse

(9letá hnědka, ž. Jordan Duchene, trenér Pavel Vítek, Quartis-Zámecký vrch, kurz na vítězství 55:1)

Jediná klisna na startu, která se do České republiky dostala teprve v polovině září. Na pardubickém závodišti bude debutovat. Z domovské Francie má bohaté zkušenosti s krosovými dostihy. Asi největším úspěchem je páté místo z Pau z února 2020. Přes zimu opět byla na jihu Francie, ale v hlavním dostihu padla. V dubnu byla sedmá v Lion d’Angers, kde je velmi technická trať. Pokud by měla hrát podstatnější roli, musela by předvést asi nejlepší výkon za poslední dva roky. Outsiderka.

2 Evžen

(7letý hnědák valach, ž. Jaroslav Myška, trenérka Štěpánka Myšková, Englicovi a Kulhánkovi, 5:1)

Jeden z největších překážkových talentů posledního období. Na skocích se pohybuje čtvrtou sezonu, z 11 startů osmkrát vyhrál, vždy překážkový dostih dokončil. Jedinou kaňkou na jeho překážkové kariéře je letošní květnová kvalifikace, kde doběhl poslední, jinak byl vždy za peníze. V letech 2018, 2019 i loni vždy v den Velké pardubické vyhrál. Žokej Jaroslav Myška ve Velké startoval osmnáctkrát a na vítězství stále čeká. Kandidát umístění mezi prvními třemi.

3 Kaiserwalzer

(8letý tmavý hnědák valach, amatér Patrick W. Mullins, DS Millennium (Slovensko), 25:1)

Překážkovým dostihům se věnuje čtyři roky, ale zatím velkých úspěchů nedosáhl. Z 21 startů vyhrál dvakrát, ale druhé vítězství je pět týdnů staré z poslední zářijové kvalifikace. Zkušený trenér ví, jak koně připravit a do popředí zájmu ho řadí jezdecký parťák, který má bohaté zkušenosti z ostrovních překážkových dostihů, ale krosy tolik nejezdí. Kaiserwalzer letos absolvoval pět startů s pěti různými jezdci. Střed pole.

4 Casper

(9letý hnědák valach, jezdec Daniel Vyhnálek, trenér Dalibor Török, DS Pegas, 20:1)

Jeden ze dvou francouzských polokrevníků na startu. Poslední vítězství je více než dva roky staré, ale do té doby se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími. Letos zaujal třetím místem v květnové kvalifikaci, poslední start tak povedený nebyl. V sedle bude jedna z mála mladých nadějí českých překážkových dostihů. Spolehlivost nechybí, a tak cílem bude umístění na nižších dotovaných pozicích. Střed pole.

5 Theophilos

(11letý hnědák valach, žokej Josef Bartoš, trenér Josef Váňa ml., Dostihový klub iSport, 10:1)

Poměrně překvapivý vítěz Velké pardubické 2019. Spolehlivý kůň, který se uklidnil a pravidelně dobíhá do cíle. Zásadní otázkou je, jak zabojuje v posledních stovkách metrů po absolvování posledního skoku. Pokud zabere, může být vysoko, pokud ne, bude úspěchem dotovaný doběh. Letos zvládl dvě kvalifikace, byl pátý a druhý. V sedle má nejlepšího překážkového jezdce historie, kterému se v sedle Váňových koní v Pardubicích daří. Dotovaný doběh.

6 Talent

(10letý ryzák valach, žokej Pavel Složil ml., trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi, 22:1)

Na start se postaví potřetí, před dvěma roky byl sedmý a loni čtvrtý. V Pardubicích se letos představil dvakrát, byl osmý a pátý. V Meranu skončil třetí. V minulosti dokázal víc zářit, letos ničím neoslnil. Žokej Pavel Složil s ním absolvoval Velkou v loňském roce a letos sbírá poměrně dost vítězství především v Itálii. Střed pole s vyhlídkou na nižší dotovaná umístění.

7 Dulcar de Sivola

(8letý hnědák valach, žokej Petr Tůma, trenér Stanislav Kovář, DiJana Dobšice, 120:1)

Francouzský rodák je v českém tréninku čtvrtým rokem, absolvoval dvanáct startů a nejlepším výsledkem bylo druhé místo při debutu. V polovině startů dosáhl na dotaci. Na startu Velké pardubické bude potřetí, zatím získal deváté a jedenácté místo. Letos startoval dvakrát, byl dvanáctý a šestý. Úspěchem a cílem bude jednociferné umístění. Outsider.

8 Mr Spex

(7letý hnědák valach, žokej Jan Kratochvíl, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans, 33:1)

Kůň postupující malými krůčky vpřed. Z patnácti překážkových startů tři vyhrál, ale v nižších kategoriích. Letos se prezentoval dvakrát a vždy obsadil sedmé místo, v květnové a srpnové kvalifikaci. V sedle bude stájová jednička, vítěz Velké pardubické 2017. Úspěchem bude umístění na nižších dotovaných příčkách. Třetí sled v boji o vítězství.

9 Player

(9letý ryzák valach, žokej Marcel Novák, trenérka Lenka Kvapilová, Nýznerov, 9:1)

Na překážkách debutoval v květnu 2016 v Pardubicích. Od následujícího startu v Mimoni, v červenci 2016 na něm neseděl v dostihu jiný jezdec než Marcel Novák, spolu absolvovali 22 startů a čtyři z nich dokázali vyhrát. Player se na startu Velké pardubické představí potřetí, v roce 2019 padl a v minulém roce byl o necelé dvě délky druhý. Letos startoval dvakrát a v květnu a srpnu obsadil v kvalifikacích druhá místa. Boj o vítězství.

10 Hegnus

(13letý hnědák valach, žokej Lukáš Matuský, trenér Radek Holčák, Ševců, 10:1)

Obhájce vítězství. Trenér zvolil stejnou taktiku jako před rokem, jeden start a potom Velká pardubická. Stejně jako loni ho jel v kvalifikaci někdo jiný než ve vrcholu sezony. Na startu Velké bude počtvrté, dva ročníky vynechal ze zdravotních důvodů. Kromě loňského vítězství byl ještě druhý a pátý. Nejstarší kůň v poli. V červnové kvalifikaci ztrácel na Evžena 13 délek. Dotované umístění.

11 Paris Eiffel

(8letý hnědák valach, žokej Martin Cagáň, trenér Ján Cagáň, Lokotrans Slovakia, Slovensko, 180:1)

Velká pardubická je nazývána také dostihovou olympiádou a druhý ze slovenských vyslanců se přijíždí spíše zúčastnit. Absolvoval 15 překážkových startů, vyhrál jednou v Šuranech a dotovaný doběh získal jen pětkrát. V dubnu v Bratislavě byl poslední, v květnu v Pardubicích desátý a srpnovou kvalifikaci nedokončil. Outsider.

12 Stretton

(11letý hnědák valach, jezdec Jakub Kocman, trenér Stanislav Popelka, Nýznerov, 35:1)

Zkušený překážkář, který se postaví na start Velké pardubické počtvrté. V letech 2018 a 2019 měl v sedle Angličana Garnera a získal třetí a druhé místo. Loni byl osmý. Letos se představil třikrát, ale velkých výsledků nedosáhl. Dvakrát byl osmý a jednou třetí, v červnové kvalifikaci. Pokud by chtěl zopakovat úspěšnější roky, musela by jeho forma jít prudce nahoru. Spíš kandidát doběhu na nižších dotovaných místech.

13 Star

(10letý bělouš, žokej a trenér Jaroslav Brečka, MPL Racing, Slovensko, 125:1)

V minulosti býval velmi solidním rovinovým koněm, vyhrál několik dostihů II. kategorie. V roce 2018 přešel na skoky, po dvou triumfech se zranil a dva měl pauzu. Loni v létě se vrátil, vyhrál Velkou starohájskou steeplechase v Bratislavě, ale v Pardubicích moc nezáří. Kvalifikoval se zářijovým čtvrtým místem. Zkušený trenér a jezdec v jedné osobě by neriskoval, ale přesto outsider.

14 No Time To Lose

(12letý hnědák valach, žokej Ondřej Velek, trenér Josef Váňa st., Paragan Horseboxes, 4,5:1)

Dva starty a dvě jistá vítězství. Tyto skutečnosti udělaly letos z vítěze Velké pardubické 2017 koně s nejnižším kurzem. Také jeho čeká čtvrtá účast v nejsledovanějším tuzemském dostihu, rok po triumfu byl pátý a loni nedokončil. Mnoho lidí si pamatuje na skvělý finiš na rozblácené dráze proti francouzskému Urgent de Gregaine a nezapomenutelný triumf. Letos takové bláto nebude, ale to nebylo ani v květnu a v září, když snadno vyhrál. Josef Váňa koně na vrchol sezony umí připravit, a tak je to žhavý kandidát na umístění mezi prvními třemi.

15 Mahe King

(6letý ryzák, žokej Jan Faltejsek, trenér Josef Váňa st., Statek Blata Český ráj, 15:1)

Je stěží uvěřitelné, že šestiletý kůň má na svém kontě pouze devět startů, z toho sedm překážkových. Loni absentoval. Letos se vrátil ztrátou jezdce, což byl jediný karambol v jeho překážkové kariéře. Letos v červnu vyhrál test na 5200 metrů a v září se kvalifikoval třetím místem. Ambice zvyšuje přítomnost skvělého žokeje v sedle. Ač ryzák může být černým koněm dostihu. Šestiletý kůň vyhrál Velkou pardubickou naposled před 40 lety, v roce 1981 Sagar. Nižší dotované pozice.

16 Beau Rochelais

(10letý hnědák valach, jezdec Adam Čmiel, trenérka Tamara Křídlová, ALDRA GROUP – HABICH, 300:1)

Překvapivá nominace do vrcholu sezony. Na českých drahách se zatím představil třikrát, v roce 2019 ve Velké pardubické padl, opět se na dráze objevil až letos v srpnu, kdy byl v kvalifikaci zastaven. V zářijové kvalifikaci doběhl dvacet vteřin za vítězem, ale stačilo mu to, aby se postavil na start vrcholu sezony. Outsider.

17 Sztorm

(12letý hnědák valach, žokej Sertaš Ferhanov, trenér Grzegorz Wroblewski, Nýznerov, 25:1)

Spíš než v Pardubicích startuje v polské Vratislavi. V roce 2018 tam měl hvězdnou sezonu, když vyhrál oba tamní překážkové vrcholy. Ve Velké pardubické startoval v roce 2019, kdy byl desátý. Letos začal v Miláně pátým místem, v květnové kvalifikaci překvapil druhým místem a ve Vratislavi byl začátkem září pátý. V sedle bude ve Francii působící Bulhar Ferhanov, který to v Pardubicích dobře zná. Střed pole.

18 Lombargini

(10letý hnědák valach, žokej Jan Odložil, trenér Stanislav Popelka, EŽ Praha, 7,5:1)

Překážkový specialista, který nikdy nestartoval v rovinovém dostihu. Loni byl o půl délky druhý v Ceně Labe, potom si dal přestávku a objevil se až v srpnové kvalifikaci, kterou vyhrál velmi lehce o šest délek. Dlouho trvalo, než se stal spolehlivým koněm, ale posledních sedm startů na distancích minimálně 4500 metrů proměnil v dotované doběhy. Trenér Popelka už několikrát ukázal, že umí připravit koně na Velkou. Kandidát na doběh mezi trojicí nejlepších.

Kůň č. 19 Vandual byl z dostihu škrtnut ze zdravotních důvodů.

Výrok Nedělního Sportu:

Evžen (2) – Player (9) – Lombargini (18) – No Time To Lose (14) – Hegnus (10)

Druhý sled: Kaiserwalzer (3) -Theophilos (5) – Talent (6) – Mahe King (15)

Třetí sled: Casper (4) – Mr Spex (8) – Stretton (12) – Sztorm (17)

Outsideři: Vanesse (1) – Dulacar de Sivola (7) – Paris Eifel (11) – Star (13) – Beau Rochelais (16)

Vítězové kvalifikací na 131. Velkou pardubickou

I.: No Time To Lose - Ondřej Velek (Paragan Horseboxes s.r.o., trenér Josef Váňa)

II.: Evžen - Jaroslav Myška (Englicovi a Kulhánkovi, trenérka Štěpánka Myšková)

III.: Lombargini - Jan Odložil (EŽ Praha a.s., trenér Stanislav Popelka)

IV.: Kaiserwalzer - Lukáš Matuský (DS Millennium, trenér Jaroslav Brečka)