Obhájce Hegnus (13) je nejstarší na startu, napodobí Železníka?

Zimu ve Velkých Karlovicích přestál Hegnus dobře, v tréninku stále poráží mladší konkurenty. A co je důležité, zdraví mu drží. I proto se majitel František Ševců, který Hegnuse i odchoval, společně s trenérem Radkem Holčákem dohodli, že si kůň kariéru prodlouží.

V červnové kvalifikaci byl Hegnus s Adamem Čmielem pátý. Extra nezářil. Ale to není u zkušených matadorů v létě potřeba. Velkou pardubickou jel třikrát, pokaždé se dostal na stupně vítězů. Pátý byl v roce 2016 s Jiřím Kouskem, druhý v roce 2018 s Markem Stromským a loni s Lukášem Matuským vyhráli. I letos bude Hegnus patřit k favoritům.

„Jezdím do Karlovic třikrát týdně a koníka mám v oku,“ říká žokej Lukáš Matuský. „Odpracoval všechno, co měl a odpracoval to dobře. Uvidíme, zda se nám podaří obhájit. Doufám, že ano.“ Podle Matuského bude důležité, jaká bude v neděli půda. „Když bude měkko, tak to bude výborné,“ zvedá oči k zamračené obloze. „Pak už záleží jenom na tom, jak bude Hegnuse dostih bavit. Když ano a všechno bude OK, tak si myslím, že určitě budeme bojovat o nejlepší umístění.“

Trenér Radek Holčák připouští, že u elitních krosařů se po jedenáctém roku většinou výkonnost láme směrem dolů. I Hegnus má podle tréninkových deníků lehce slabší čísla. „Ale pořád je na tom dobře,“ říká trenér. „Vypadá čile a je zdráv jako řípa, což je u nás priorita číslo jedna. Pokud je kůň zdravý, má chuť a dobře pracuje, může pokračovat. U Hegnuse je kontrola zdraví extra pečlivá. Čím je starší, tím důslednější.“

Hegnusův stav se hlídal po každém tréninku. Jestli je pohybový aparát v pořádku, jestli dobře dýchá, jestli mu chutná žrádlo. „Poslední tři měsíce přípravy byly velmi tvrdé a poctivé, monitoring zdraví taky,“ přitakal Holčák. „Všechno bylo OK. Kdyby mi doktor řekl, že se mu něco nelíbí, tak jako trenér okamžitě couvu.“

V minulosti Hegnus míval se zdravím problémy. Ale i předchozí trenér Čestmír Olehla mu dával čas. Navíc nový kouč Radek Holčák si u majitele vymínil, že přes zimu bude hnědák zůstávat u něho ve stáji. František Ševců si dřív Hegnuse brával mimo sezónu k sobě domů.

„Jestli měl Hegnus navázat na trénink, bylo to potřeba,“ říká Holčák. „Když se kůň po zimě vrací z extra volného a ohradového režimu zpátky do tréninku, stojí moc času a úsilí, aby se zase dostal do tréninkového režimu. I proto zůstal přes zimu normálně u nás.“

Ve Velkých Karlovicích připravili už sedm vítězů Velké pardubické. Radek Holčák kromě Hegnuse i Maskula (2002). Jeho táta František slavil s Maskulem (2005), Eruditem (1994), Rigolettem (1993), Libentínou (1990) a Valenciem (1986). Zkušeností mají hromady. Holčák junior přiznává, že chvíli uvažoval, jestli s Hegnusem nekončit na vrcholu. „Kartami ve finále míchá majitel, já jsem na tohle malý pán,“ říká na rovinu. „Za mě rozhoduje zdravotní stav, ten je v pořádku. A ve stáji teď není lepší kůň pro Velkou než Hegnus, tak se pokračování logicky nabízí.“

Před rokem měl Holčák ve Velké také Bugsie Maloneho, skončil desátý. Zkoušel první kvalifikaci (11. místo), na Hegnuse nemá. „Není lepší, ani nebude,“ říká Holčák. „Pardubice mu moc nepasují, lepší výkony podává v Meranu. Máme tady tři nové nástupce, ale ti budou až příští rok nebo později.“ Kteří? Osmiletý Apple’s Kamikaze (půjde Cenu Labe), osmiletý String a sedmiletá Dajuka (Cena Vltavy).

V dobrou Hegnusovu formu věří i žokej Matuský. Byť poslední kvalifikaci vyhrál s Kaiserwalzerem a slovenský tým by ho rád viděl v sedle svého koně. O změně dresu ale nebyla řeč. „U pana Holčáka je vždycky přednost, spolupracuji s nimi už nějaký ten pátek, takže je samozřejmé, že to byla první volba,“ měl jasno Matuský. „Ano, Hegnus má svůj věk, asi i zlomový, ale pořád se cítí dobře a je v pohodě. Jsem rád, že pokračuje. Když ho bude dostih bavit, budeme znovu bojovat!“

NEJSTARŠÍ VÍTĚZOVÉ VP