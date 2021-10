Složil o pokutě z Velké: Musím se naučit s bičem lépe manipulovat

Po vítězství ve 131. ročníku Velké pardubické se Slavia pojišťovnou dostal Pavel Složil mladší pokutu 60 tisíc korun a stopku za nadměrné použití bičíku. „Pokuta zamrzí, měl jsem si to pohlídat, byla to moje chyba,“ uznává dodatečně. Trest si „odsedí“ na konci sezony, po triumfu s Talentem už odjel dalších 21 dostihů ve Francii, Itálii i doma. Dva vyhrál. S Shambarou v Meranu, se Sztormem ve Slušovicích. Jak moc mu vítězství ve Velké změnilo život? A jak těžký boj má s hlídáním váhy?

Ve třiadvaceti letech je Pavel Složil jedním z nejmladších vítězů nejprestižnějšího překážkového vrcholu domácí sezony. „Život se nemění, druhý den jsem šel zase normálně do práce,“ líčí v rozhovoru pro iSport.cz. „Snažím se posunovat, každé takové vítězství je pěkné. Ale chci toho dosáhnout ještě víc. Nechci se zastavit a spokojit se s tím, že jsem vyhrál Velkou. Když se podívám třeba na Pepču Bartoše, jak pracuje v cílové rovince, to všechno bych chtěl ještě dopilovat.“

To znamená co? Chcete vylepšit jezdecký styl?

„Styl, přehled v dostihu, odhad tempa. Jak to mají právě ti kluci jako Pepča Bartoš. K tomu mám ještě asi daleko. Chci svůj jezdecký styl vypilovat, to je můj cíl. A každého úspěchu, který na téhle cestě přijde, si vážím.“

O čem sníte?

„Můj sen je vyhrát Gran Premio v Meranu. A právě takovým stylem, jaký by měl být. Abych se na to mohl taky zpětně podívat. Teď se třeba na něco zpětně dívám a říkám si - ježišmarjá, to je špatný. Sice jsem vyhrál, ale ten kůň by vyhrál i pod jinačím žokejem, kdyby se nic nestalo.“

Po vítězství ve Velké s Talentem jste dostal pokutu za nadměrné použití biče. Mrzelo vás to?

„Pokuta zamrzí, měl jsem si to pohlídat, byla to moje chyba. Trošku se musím naučit s bičem lépe manipulovat. Ne dát hned na padesáti metrech veškeré rány (v překážkovém dostihu je povoleno osm ran bičem) a potom dalších čtyři sta metrů být bez biče. Je lepší si to rozložit. Teď si na to dávám pozor, snažím se to rozkládat, víc se soustředit. Já se o pokutě dozvěděl až po dostihu, když jsem byl na dopingu. Zamrzelo mě to.“

Zaplatit máte 60 tisíc korun, vydělal jste vůbec něco?

„Jo, dostal jsem double jízdné, jak se říká. Když člověk vyhraje, dostane za výhru dvojnásobné jízdné. Bohužel, pravidla jsou daná, je třeba je dodržovat. Proti té pokutě nic nemám.“

Co přinesla Velká Pardubická? Překvapivého vítěze, upravený Taxis i jen půlku koní v cíli

Kdy si „odsedíte“ stopku na dva dostihové dny, které u pokuty také byly?

„Komise tam udělala chybku, takže mi to vezmou až na konci sezony v Kolesách a na jaře v Brně. Je to lepší, můžu teď jezdit v zahraničí a stihnul jsem i doma poslední vrcholy v Pardubicích a Slušovicích. Kolesa mám taky rád, ale holt tam nemám jízdenku. Tak se nedá nic dělat.“

Jak vnímáte debaty laiků o nadměrném použití biče v dostizích? Sledujete kritické komentáře v diskuzích nebo se jim vyhýbáte?

„Bijeme koně, jak píšou, ale je třeba se zaměřit i na incidenty, jaké teď byly třeba i ve Velké. Když například jeden z jezdců před Taxisem použil bič na nájezdu. Nebo když volný kůň vytlačil dva ostatní před zahrádkama a jeden z nich pak dojížděl ztrátu a používal bič. Tohle je podle mě větší týrání koně. Že ho žene, když ani nedojedou do cíle. To je lepší zastavit, jsou i další dostihy. Ochranáři nás kritizují, že koně týráme, když chceme vyhrát. Nikdo se ale moc nedívá na to, co se děje v průběhu. Kdyby kůň ve finiši nechtěl vyhrát, tak odpadne a byl by poslední. Občas nějaká pobídka musí přijít.“

Poznáte na nabídkách od trenérů, že jste vítězem Velké pardubické? Máte jich víc?

„Hmm, ani ne. Snažím se jezdit pro stabilní trenéry, kteří mě posazují furt. Že bych se hrnul do nějakých velkých akcí, to se mi ani nechce.“

Jste poměrně vysoký a váhu kolem 66 kilogramů si musíte hodně hlídat. Je to velký boj?

„Určitě. Teď hodně jezdím, tak se mi váha drží dobře. Když budu mít nějakou pauzu, jako jsem měl třeba nedávno zákaz ježdění z Německa (stopka na měsíc za rychlé najetí do vodní překážky), tak je to horší. Tehdy jsem už byl rozhodnutý, že skončím. Přítelkyně (Kateřina Hlubučková) mě povzbuzovala, že mám vydržet, že nepřiberu. Hlídala mi jídla, jsem za to rád. Bez ní bych Velkou nevyhrál. Když teď jezdím, tak se snažím váhu držet. Ani moc přibrat nejde.“

Ve čtvrtek ve Slušovicích jste jel tři dostihy. Ten první chvíli po poledni, hlavní po čtrnácté hodině. Co jste za den jedl?

„Vůbec nic. Po dostizích jsme vyrazili domů, tam jsem si zašel do sauny. V pátek jsme odjížděli do Francie, tam jsem měl jezdit ještě o kilo míň, takže se můžu najíst až po dostizích. Někdy.“

Na čem jedete, abyste měl energii? Na kafi, nebo na redbullech?

„Kafe si dám. A když nejsou dostihy, tak i normální oběd. Jen poloviční porci, abych snědl aspoň něco. Jinak jím jablka, to mě zasytí a pak si dávám vodu.“

Když během dostihů jedete kolem stánků, od kterých vane vůně z pokrmů, co to s vámi dělá?

„Nic. Vůbec, tohle ani nevnímám. Už jsem se to naučil. Když nemám chuť, tak nemám chuť a prostě nejím.“

Ve Slušovicích jste vyhrál 38. ročník Velké slušovické steeplechase se Sztormem, jaké to bylo svezení?

„Výborné, suprový kůň. Jezdil jsem ho letos v kvalifikaci na Velkou (druhé místo v první kvalifikaci) i před pár lety (2014-16). Vyloženě kůň, který funguje automaticky, nemusí se na něm nic dělat. Dokáže si překážky spočítat, skočit suprově, je stoprocentní. Jsem rád, že jsem na něm jel. Každá jízda na takovém automatu mě může posunout dopředu.“

Sztorm má dvanáct let a podle všeho končí kariéru. V pravý čas nebo by ještě mohl závodit?

„Ukázal formu, že by třeba ještě mohl běhat. Ale u koní je to nevyzpytatelné. Teď lehce vyhrají, další starty bude třikrát poslední a pak se řekne, že jsme měli končit dřív. Není dobré, když takový kůň odchází po posledních místech. Tohle je vynikající rozhodnutí – končí na vrcholu.“

Sztorm měl vynikající úspěchy v Polsku, prosadil se v Itálii, ale Velká pardubická mu ani jednou nesedla. Před dvěma lety v ní byl desátý, letos nedokončil. Neměl potřebné štěstí?

„Při prvním pokusu měl nějaké zdravotní problémy, ty pan trenér Wroblewski vyléčil. Letos ukázal supr formu v kvalifikaci, ve Velké ho potkala smůla. Zablokoval ho volný kůň před zahrádkami, tak už to bohužel chodí, na volné koně je třeba si dát pozor. Ve Slušovicích ukázal, co v něm ve Velké bylo.“