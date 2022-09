Pětinásobný vítěz Velké bude letos chybět, Faltejsek je po operaci obratle

Za posledních osmnáct let chyběl zkušený žokej Jan Faltejsek (39) ve Velké pardubické pouze třikrát. Letos ho bohužel zranění z poslední kvalifikace do překážkového vrcholu na domácí scéně (9. října) nepustí. Pětinásobný vítěz Velké pardubické je po operaci obratle. „Obratel byl prasklý a posunutý, pro mě je po sezoně,“ řekl Faltejsek pro deník Sport a web iSport.cz.

Pouze legendární žokej Josef Váňa nasbíral ve Velké pardubické větší počet vítězství. V sedle ji vyhrál osmkrát. Faltejsek slavil pětkrát. Třikrát s klisnou Orphee des Blins (2012, 2013, 2014), jednou s Charme Lookem (2016) a Tziganem du Berlais (2018). Na pomyslných stupních vítězů byl i v roce 2015, kdy doběhli třetí s Universem of Gracie.

Pro 132. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou sice Faltejsek ještě napevno s nikým dohodnutý nebyl, ale místo na startu by jistě našel. Majitel Jiří Charvát, jehož koně ve Dvorcích na Bruntálsku připravuje Pavel Tůma a stájovou jedničkou je právě Faltejsek, tentokrát koně v překážkovém vrcholu nemá.

Desetiletý Northerly Wind nedokončil druhou kvalifikaci a šestiletý supertalent Night Moon pro změnu nesplnil podmínky startu ve čtvrté kvalifikaci. S devítiletým Sacamirem (Jezdecký oddíl Beňov) od trenérky Evy Petříkové byl Faltejsek ve třetí kvalifikaci šestý. Po žokejově zranění a vyškrtnutí zraněného Del Reye (vítěze první kvalifikace) se tým kolem Sacamira domluvil s Jakubem Kocmanem.

Jan Faltejsek se zranil právě při poslední kvalifikaci. S Night Moonem spadli na Popkovickém skoku. „Když to hoši najedou šikmo, tak tam pak místo nezůstane,“ byl naštvaný zkušený žokej. „Šel jsem přímo do plných, skákal do zdi. A přistál jsem na hlavě.“

Na Popkovickém skoku skončil i loňský vítěz Velké pardubické - Talent s Pavlem Složilem. Ti byli v pořádku, byť ryzák byl po srážce potlučený. Na přihláškách nakonec mezi sedmnáctkou koní Talent je.

„Vždycky si říkáme, ať se to najíždí rovně,“ popisoval kolizi na Popkovickém skoku Faltejsek. „První byl Patrick (Mullins s Kaiserwalzerem), ten to šmiknul. A jak to šmiknul, tak koně jedou všichni za lídrem. To znamená, že šikmo šli i další. Jarda Myška je první, který vždycky říká: ‚Kur.., najíždějte to rovně!‘ No a Imphal mu to vzal taky za Kaiserwalzerem... Já tam mám svoji stopu a najednou se zavřela. Takže hotovo.“

První vyšetření vyzněla relativně dobře, Faltejsek to následně ještě zkoušel v Itálii, ale jezdit nešlo. Podrobnější vyšetření ukázala na prasklý obratel, následovala operace. A tím padly plány pro vrchol sezony v Itálii i doma.

Od roku 2004 chyběl Faltejsek ve Velké pardubické jenom třikrát. Naposledy v roce 2017, kdy musel na poslední chvíli kvůli bolestem zad odříct francouzského favorita Virtuse d'Estruval. „Prostě se nemůžu hýbat, bolí mě záda,“ vysvětloval Faltejsek. „Zkoušel jsem udělat, co šlo. Chtěl jsem do toho jít, je to velký den, tak člověk chtěl vydržet, ale bohužel...“ Trenér Guillaume Macaire náhradníka nehledal a koně z dostihu stáhnul.

FALTEJSEK VE VELKÉ PARDUBICKÉ 2021 Mahe King zadržen 2020 Tzigane du Berlais 5. 2019 Tzigane du Berlais pád za Taxisem 2018 Tzigane du Berlais 1. 2016 Charme Look 1. 2015 Universe of Gracie 3. 2014 Orphee des Blins 1. 2013 Orphee des Blins 1. 2012 Orphee des Blins 1. 2010 Aspirant 7. 2009 Super Lord 7. 2008 Klip pád 2007 Three Mill zadržen 2006 Hastaven zadržen 2004 Hastaven zadržen

NEJVÍC VÍTĚZSTVÍ VE VELKÉ PARDUBICKÉ

8 - Josef Váňa (Železník 1987, 1988, 1989, 1991, Vronsky 1997, Tiumen 2009, 2010, 2011)

5 - Jan Faltejsek (Orphee des Blins 2012, 2013, 2014, Charme Look 2016, Tzigane du Berlais 2018)

4 - Peter Gehm (Chalco 2001, Maskul 2002, Registana 2003, 2004), Václav Chaloupka (Korok 1969, 1971, 1972, Václav 1977)