Sedmnáct koní pro Velkou pardubickou! Kdo je největší favorit dostihu?

Pavel Složil s Talentem míří do cíle Velké pardubické • Pavel Mazáč / Sport

Sedmnáct koní bylo přihlášeno do 132. ročníku Velké pardubické steeplechase se Slavia pojišťovnou při uzávěrce ve čtvrtek dopoledne. Největší pozornost láká jméno jedenáctiletého Talenta (DS Kabelkovi), který se pokusí obhájit loňský triumf, což se žádnému koni od roku 2015 nepodařilo. V předběžné nabídce sázkové kanceláře Tipsport je také největším favoritem v kurzu 5,5:1. Outsiderem dostihu je podle kurzu devítiletý Dulcar de Sivola ze stáje DiJana Dobšice (80:1).

Nejvíce koní posílá do dostihu trenér Stanislav Popelka. Protagonisty zářijové kvalifikace Imphala (Quartis-Zámecký Vrch) a Lombarginiho (EŽ Praha) doplňuje dvanáctiletý Stretton (Nýznerov), pro kterého to bude již pátá Velká pardubická v řadě. Předchozí čtyři ročníky dokončil.

Shodně po dvou koních přihlásili otec a syn Váňové. Zatímco otec musel ze svých plánů Theophila škrtnout a do boje vyšle veterána No Time To Lose, vítěze z roku 2017 (Paragan Horseboxes), společně Dusigroszem (Joly). Syn přihlásil oba zkušené krosaře Brunch Royala a Santa Klaru (Scuderia Aichner SRL).

Oba figurují na startovní listině sobotního krosu na 6000 metrů v Meranu, a tak se až příští týden uvidí, zda někoho z dvojice přihlášených Josef Váňa mladší pošle i do Velké pardubické. Absolvovat dva tak dlouhé dostihy během dvou týdnů není v Česku a okolních zemích obvyklé.

Dva koně přihlásil i slovenský trenér Jaroslav Brečka, bělouše Stara (MPL Racing), se kterým loni skončil na šestém místě, a Kaiserwalzera (DS Millennium), v jehož sedle se už třikrát prezentoval amatér Patrick Mullins, syn nejúspěšnějšího světového překážkového trenéra současnosti. Z Mullinsovy domoviny, Irska, by měl dorazit jediný stoprocentní cizinec, osmiletý bělouš Young Dev (Liam Mulryan).

Oba na Slovensku připravovaní koně startují v Pardubicích pravidelně a jsou tuzemskému publiku dobře známí, proto mezi cizince je úplně řadit nemůžeme. Young Dev by neměl mít problém s distancí, neboť v březnu dokončil na druhém místě Midlands Grand national na 6847 metrů v Uttoxeteru, kde se dostih konal na poměrně měkké půdě.

Sázkařskou pozornost si zaslouží desetiletý Player (Nýznerov), v jehož sedle bude žokej Marcel Novák, stálý parťák. Na startu Velké bude počtvrté, dvakrát ji nedokončil, ale v roce 2020 doběhl druhý za Hegnusem. Letos vyhrál srpnovou kvalifikaci.

Nejmladším přihlášeným koněm do Velké pardubické je jediná klisna v poli, sedmiletá Santa Klara, naopak nejstarším je třináctiletý No Time To Lose. Definitivní startovní listina bude představa v pátek 30. září, samotný vrchol překážkové sezony je na programu v neděli 9. října.

PŘIHLÁŠENÍ KONĚ DO VELKÉ PARDUBICKÉ A JEJICH KURZY

Argano 20:1 (8 let, stáj Marek Šimák, trenér Martin Liška)

Brunch Royal 18:1 (9, Scuderia Aichner SRL, Josef Váňa ml.)

Dulcar de Sivola 80:1 (9, DiJana Dobšice, Vendula Jirčáková)

Dusigrosz 16:1 (9, Joly, Josef Váňa st.)

Chichname de Cotte 8,5:1 (10, Quartis-Zámecký Vrch, Pavel Vítek)

Imphal 8,5:1 (9, Quartis-Zámecký Vrch, Stanislav Popelka)

Kaiserwalzer 35:1 (9, DS Millennium, Jaroslav Brečka)

Lombargini 11:1 (11, EŽ Praha, Stanislav Popelka)

Mr Spex 6,5:1 (8, Lokotrans, Luboš Urbánek)

No Time To Lose 6,5:1 (13, Paragan Horseboxes, Josef Váňa st.)

Player 6,5:1 (10, Nýznerov, Lenka Kvapilová)

Sacamiro 25:1 (9, Jezdecký oddíl Beňov, Eva Petříková)

Santa Klara 13:1 (7, Scuderia Aichner SRL, Josef Váňa ml.)

Star 25:1 (11, MPL Racing, Jaroslav Brečka)

Stretton 20:1 (12, Nýznerov, Stanislav Popelka)

Talent 5,5:1 (11, DS Kabelkovi, Hana Kabelková)

Young Dev 25:1 (8, Liam Mulryan, Denis Hogan)

(předběžné kurzy sázkové kanceláře Tipsport)