Kurz 50:1? Orphee mě vezla jak špinavé prádlo, vzpomíná Faltejsek

Fenomenální Orphee des Blins zůstává jedinou klisnou, která dokázala Velkou pardubickou steeplechase vyhrát třikrát v řadě za sebou. Letos je to deset let, kdy ji ovládla poprvé. V kurzu 50:1! Vyhrála o parník a její žokej Jan Faltejsek, který Velkou pardubickou pak ovládl ještě čtyřikrát, slavil už v cílové rovině. Dohromady se přitom dali až těsně před vrcholem sezony.

Orphee des Blins v roce 2012 jezdil Dušan Andrés, ale pro Velkou pardubickou si vybral Valldemosa (5. místo), kterému podle svých slov věřil více. Váhal jste dlouho, jestli tuhle nabídku vzít?

„Neváhal, protože jsem tehdy stále ještě jako elév jinou nabídku neměl. A pro Grega (trenér Wroblewski) jsem už tehdy jezdil rád.“

Vyhráli jste stylem start – cíl. S Orphee des Blins jste byli daleko vepředu, pak dlouho nic. Vzpomenete si ještě, co se vám tenkrát honilo hlavou?

„No, vezla mě jak špinavé prádlo. (usmívá se) Na měkčí půdě, co tehdy byla, jsem jen čekal, kdy jí dojdou síly a já budu za pitomce.“

Orphee byla vynikající skokanka. Vypekla vás někdy nad skoky?

„Ona? V žádném případě! U ní to bylo jen o tom, abych jí ukazoval směr. Zbytek si řešila sama.“

V roce 2012 to bylo vaše první společné vítězství, pak se ještě dvakrát opakovalo. Podobně přesvědčivé. Byly další výhry pro vás v něčem jiné?

„Poprvé jsem byl úplně oněmělý. Obhajoba je vždy těžká, takže tlak je samozřejmě větší. Mám v tomto štěstí, že se s tím umím vypořádat. Klíčové je, vydržet s nervy. Jezdec musí mít neustále přehled o situaci, neztrácet hlavu a poradit si i v napjatých situacích.“

Klisna Orphee des Blins, legenda Velké pardubické, má svoji sochu Video se připravuje ...

Po vítězství v roce 2014 odešla Orphee des Blins ve dvanácti letech do důchodu. Bylo to pro vás smutné loučení?

„Měli jsme tenkrát štěstí, že se nám podařilo odrazit nástup Al Jaze. O tom, že půjde Orphee des Blins nejspíš do důchodu, jsem věděl, ale člověk to musí brát profesionálně. Věk se nedá zastavit a odejit na vrcholu, je nejlepší, co se může povést.“

V roce 2012 jste s Orphee startoval i v Cheltenhamu. Tam jste ji zadržel. Byla to pro ni cenná zkušenost?

„Jí to bylo jedno. Spíš to byla zkušenost pro nás jako realizační tým. Zkusilo se a nevyšlo to. Dost tehdy napršelo, jiný rytmus dostihu, prostě ji to ten den nesedlo. Ono to je i stejné, jako když zahraniční koně přijedou do Pardubic. Hned se srovnat s místními podmínkami umí jen málokdo. To samé platí o nás, když běháme venku.“

Po vítězném hatrricku s Orphee des Blins jste v dalších letech vyhrál s Charme Lookem (2016) a Tzigane du Berlais (2018). Dokázal byste tyto tři koně porovnat?

„Orphee byla výjimečná, proto dokázala vítězství opakovat. A taky se dokázala vypořádat se zraněními, na rozdíl od Charme Looka a Tzigana. Na těch se projevilo, že Velká je opravdu neskutečně těžký dostih. Ono těch maratonců, co Velkou pardubickou dokážou dobře dávat rok od roku, moc není.“

V letošním ročníku Velké pardubické budete kvůli zranění chybět. Koho vidíte jako favorita, či černého koně?

„Je těžké říct, takhle po přihláškách. Zaleží, kdo tam opravdu po startkách bude. Ale myslím, že jestli bude běhat Brunch Royal, tak Pepča Bartoš dá po nedělním Gran Premiu i Velkou pardubickou.“

ORPHEE DES BLINS

Francouzská klisna se narodila se 10. května 2002. Reprezentovala barvy stáje DS Pegas majitele Jiřího Trávníčka. Pod jejími úspěchy je podepsán především trenér Grzegorz Wroblewski. Je první a doposud jedinou klisnou, která ve Velké pardubické dosáhla na čistý hattrick – vyhrála v letech 2012, 2013 a 2014. Debutovala v roce 2008, o rok později se poprvé objevila na českých drahách. Uvedla se šestým místem v Ceně Labe 2019 pod žokejem Jaroslavem Myškou. Startovala v 27 překážkových dostizích, dvanáctkrát zvítězila. Neporažená byla od června 2013 až do svého odchodu do důchodu v říjnu 2014. V jejím sedle se postupně vystřídali Jaroslav Myška, Libor Šimůnek, Dušan Andrés a Jan Faltejsek, se kterým dosáhla největších úspěchů. V roce 2013 se stala Koněm roku.