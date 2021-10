Matador Brečka a rodeo s uvolněným sedlem: Byl jsem celý nakřivo

Ve startovním poli 131. ročníku Velké pardubické byl Jaroslav Brečka nejstarší. Příští měsíc mu bude 56 let, jeho hlavní náplní už je především trénování koní. Na start elitního dostihu, který slovenský žokej vyhrál před 29 lety s Quirinusem, se vrátil po devíti letech. Desetiletý bělouš Star (MPL Racing) patřil k největším outsiderům, nevěřilo se jim. Hned v úvodu dostihu se navíc Brečkovi uvolnilo sedlo a Velká pardubická se mu změnila takřka na rodeovou jízdu. Přesto doběhli senzačně šestí.

„Těžký průběh pro mě,“ popisoval nadmíru spokojený Brečka v cíli pro Českou televizi. „Po šestce mi ujelo sedlo doleva, koník strašně vysoko skákal. Snažil jsem se to pak celý dostih napravit, ale nepodařilo se mi to.“

Brečka měl se Starem jasně promyšlenou taktiku. Jít zezadu, nechat koně v klidu běžet a zkusit zabojovat ve finiši. „Není lehký na ježdění, tak jsem si ho vzal pod křídlo,“ vysvětloval svůj návrat do sedla v elitním dostihu, kde měl jako trenér ještě favorizovaného Kaiserwalzera. „Star potřebuje klid, jet vyloženě defenzivně, je třeba ho nechat dýchat a počkat si.“

Na Taxis najížděl Brečka podle plánu se Starem poslední, stejně tak na zrádný Popkovický skok. Na obou překážkách měl co dělat, aby se v sedle udržel. Právě šestá překážka kurzu pak rozbila plány. Brečkovi se uvolnilo sedlo, nemohl koně ideálně korigovat, bělouš se stal místy neovladatelný. Okamžitě vypálil na špici.

„Dopředu jsem se s ním právě bál jít, protože je takový kukavičný,“ popisoval Brečka. „Věděl jsem, že by něco vymyslel. Cítil jsem to v něm. Podal úžasný výkon, kdyby se nám nestal problém se sedlem a mohl jsem koníka lépe držet, tak by byl daleko jinde. Měl obrovskou formu, výkon koňa byl úžasný.“

Že by vzdal, to Brečku nenapadlo ani na chvíli. „Ne, to vůbec! Snažil jsem se dojet, celou dobu jsem byl trošku nakřivo. Výkon jezdce nula, výkon koně jednička.“ Ve finiši se Starem bojovali o elitní pětku, nakonec skončili šestí. Kaiserwalzer s Patrickem W. Mullinsem skončili na Taxisu. „To jsou dostihy,“ dodal jeden z hrdinů letošního ročníku Jaroslav Brečka.