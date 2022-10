Jak přilákat cizince? Pardubicím škodí izolace, pomohla by změna termínu

Prestiž Velké pardubické stále doléhá i do vyspělých dostihových zemí, poslední dobou jí ale vzdávají úctu jen na dálku. V neděli při dalším ročníku slavné steeplechase poběží kromě českých koní jen dva hosté ze Slovenska. Co s tím? Možným řešením by mohlo být i posunutí termínu o týden.