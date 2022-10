Černá Velká pardubická pro Váňovi. Z Hadího příkopu rovnou do penze

No Time To Lose, vítěz Velké z roku 2017, byl penzionován • Jaroslav Legner / Sport

Pád Josefa Bartoše z Brunch Royala. No Time To Lose vypadl o chvíli později. Oba koně trénuje rodina Váňů • ČTK

Od roku 2006 do roku 2011 se legenda v roli trenéra mohla radovat šestkrát za sebou. Poslední roky ale příliš úspěšné nejsou, mezi vítěze se zapsali pouze No Time To Lose (2017) a Theophilos (2019). Prvně jmenovaný byl na startu i tentokrát, ale jeho pouť skončila na Hadím příkopu a hrdina ročníku 2019 už byl penzionován.

Největší ambicí rodinného realizačního týmu měl být devítiletý Brunch Royal, kterého připravuje Josef Váňa mladší pro italského majitele Josefa Aichnera. Jeho cesta však trochu překvapivě skončila na dropu. Žokej Josef Bartoš se i několik minut po dostihu divil.

„Neodrazil se, neskočil dolů, spadly mu zadní nohy dřív než přední, neustál to a šli jsme. Nedalo se to ani usedět, nebylo kam si sednout,“ hodnotil Bartoš.

Přitom dostih se vyvíjel podle jeho představ: „Seděl jsem za Talentem a bylo to úplně v pohodě.“

Před dostihem se hodně řešilo, zda nebude roli hrát Brunch Royalova nezkušenost. V Pardubicích se představil poprvé v kariéře.

„Zrovna tuhle překážku zná výborně, výskoky a seskoky skáče ve Francii třeba šestkrát za dostih,“ kroutil hlavou nevěřícně Bartoš a potom možná našel důvod překvapivého selhání. „Možná při skoku proti tribunám hrála roli koncentrace koně. Tohle neznal, řev tribuny. Asi se tak nesoustředil, jak by měl.“

Je pravda, že při francouzských nebo italských dostizích je většinou komorní atmosféra s několika stovkami diváků. Pardubická bouřlivá atmosféra se může srovnávat s Cheltenhamem nebo Aintree v Anglii, kde tribuny bouří při každém skoku početného pole.

Josef Váňa mladší se vrátil aktivně na Velkou pardubickou po čtyřech letech. V roce 2018 byl v sedle No Time To Lose a bral páté místo. Poté kariéru ukončil a věnuje se trénování pro černožluté barvy Scuderia Aichner SRL.

„Pokud budeme chtít pomýšlet na úspěch, bude to chtít asi jednu kvalifikaci v Pardubicích absolvovat,“ zamyslel se nad budoucími plány. „Panu majiteli se tady líbilo, užil si to. Včera se vyhrálo, tak bychom se mohli vrátit. Že jsme dostih nedokončili? Někdy se daří, jindy ne, takový je sport,“ nedělal si Váňa z neúspěchu velkou hlavu. „Kůň a jezdec jsou v pořádku, a to je důležité.“