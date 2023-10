Kdo je kdo na startu Velké pardubické: obhájce s otazníky, favorit(é) i tajný tip

1 Jet Fighter

6letý hnědák valach, ž. Sean Francis O’Keefe, trenér Peter Maher, Douglas Taylor (Irsko), kurz na vítězství 88:1

První ze dvou irských koní na startu. Představil se již před pěti týdny v kratším dostihu, ale ničím nezaujal, ani irské výsledky nebudí respekt. Trenér patří v Irsku k podprůměru, zázrak může způsobit jedině Greg Wroblewski, který se o koně v posledních týdnech staral. Jeden z outsiderů dostihu.

2 Alpha Male

12letý hnědák valach, ž. Petr Tůma, trenér Peter Maher, Johny Adams (Irsko), 100:1

Druhý z Irů. Ani tento kůň respekt nebudí, ba naopak. Měl by mít vytrvalost, v dubnu v Punchestownu zvládl dostih na 6800 metrů, ale na osmém místě s obrovskou ztrátou na vítěze. Osmý byl i v testu před pěti týdny v Pardubicích, ale na nejlepší ztrácel nesčetné délky. Spíše olympijská účast bez vyhlídky na lepší umístění.

3 Sacamiro

10letý hnědák valach, ž. Jan Faltejsek, trenérka Eva Petříková, Jezdecký oddíl Beňov, 4,25:1

Favorit dostihu. Loni ve Velké třetí, letos startoval dvakrát, v červnové kvalifikaci podlehl jen rozběhanému Lodgian Whistleovi a srpnovou kvalifikaci vyhrál. V sedle bude mít v současnosti nejlepšího českého překážkového žokeje, který Velkou již pětkrát vyhrál. Malý realizační tým musí ustát tlak před dostihem.

4 Lodgian Whistle

10letý ryzák valach, ž. Ondřej Velek, trenér Josef Váňa starší, Statek Chyše-Váňa, 9:1

Letos dvakrát vítězný, ale v září byl v kvalifikaci zadržen. S Velkou již má zkušenosti, před třemi lety byl sedmý. Od té doby změnil realizační tým, bojoval o život a dokázal se vrátit na výsluní. Buď skončí vysoko, nebo nedokončí, taková je realita posledních startů. Jediné eso v rukávu rekordmana dostihu. Měl by skončit do pátého místa.

5 Lombargini

12letý hnědák valach, ž. James Best, trenér Stanislav Popelka, EŽ Praha, 38:1

Třetí Velká pardubická pro zkušeného koně, v roce 2021 dostih nedokončil, loni bral šestý honorář. V květnu kvalifikaci nedokončil, v srpnu byl šestý za Sacamirem. Rozruch vyvolala změna jezdce, v sedle se objeví Angličan James Best, který má s dostihem už zkušenosti. Kandidát na nižší dotované pozice, když bude přát štěstí.

6 Dulcar de Sivola

10letý hnědák valach, Josef Borč, trenérka Vendula Jirčáková, DiJana Dobšice, 80:1

Již popáté se tento outsider postaví na start Velké pardubické, předchozí čtyři starty vždy dokončil, jednou sedmý, dvakrát devátý a jednou jedenáctý. Do desítky by měl být opět, výš ho může posunout shoda příznivých okolností. Letos se představil třikrát, vždy dokončil, ale nejlepším umístěním je čtvrté místo z červencové Lysé nad Labem.

7 Royal Gino

10letý bělouš, ž. Jan Odložil, trenér Marián Štangel, Nýznerov SK (Slovensko), 33:1

Kůň českého majitele připravovaný na Slovensku, první z příkladů federální spolupráce v letošní Velké. Letos se představil čtyřikrát, ale dvakrát nedokončil. Kvalifikoval se v září čtvrtým místem devět délek za Arganem. Vystřídal i několik jezdců, s Janem Odložilem byl třetí v Úvodním crossu. Kandidát na nižší dotované pozice, šesté sedmé místo.

8 Player

11letý ryzák valach, ž. Marcel Novák, trenérka Lenka Kvapilová, Nýznerov, 14:1

Také tohoto koně čeká pátá Velká pardubická, dvakrát nedokončil, ale v roce 2020 byl druhý a loni čtvrtý. Letošní sezona byla smůlovatá, v květnové kvalifikaci vybočil, v červnové ho poprvé po sedmi letech nejel Marcel Novák a dostih nedokončil, kvalifikoval se až čtvrtým místem v srpnu. Pokud se mu podaří dostih dokončit, měl by být mezi pěti nejlepšími.

9 Zataro

10letý hnědák valach, ž. Jakub Kocman, trenér Stanislav Popelka, Ramzová, 35:1

Srpnové páté místo mu vystavilo vstupenku do Velké, ale jeho dosavadní kariéra není ničím výjimečná. V dostizích typu Velké pardubické startoval jedenáctkrát a vyhrál jednou před pěti lety. Letos startoval třikrát vždy s jiným jezdcem a Velká nebude výjimkou, Jakub Kocman naváže na Jaroslava Myšku, Marcela Nováka a Petra Tůmu. Nižší dotované pozice budou úspěchem.

10 Star

12letý bělouš valach, ž. Marek Stromský, trenérka Hana Kabelková, MPL Racing CZ, 14:1

Druhá federální spolupráce, tentokrát je kůň slovenského majitele připravován v Čechách. Na start Velké míří potřetí, v roce 2021 byl překvapivě šestý, což svědčí o vytrvaleckých schopnostech, loni nedokončil. Letos jeho ambice zvyšuje skutečnost, že je připravován stejnou trenérkou jako Talent. Zaujal i dobrými výsledky v srpnové a zářijové kvalifikaci, třetí, resp. druhé místo. Pro zkušeného žokeje je to další životní šance, kandidát na umístění mezi pěti nejlepšími.

11 Argano

9letý ryzák valach, žokej a trenér Martin Liška, Marek Šimák, 7:1

Majitel Marek Šimák preferuje rovinové dostihy, ale Argano může přinést životní úspěch. Krok za krokem chystaný kůň. Loňské páté místo by měl vylepšit, letos začal třetím místem v Lysé, zopakoval si ho v květnové kvalifikaci a zářijovou vyhrál. Bylo to první překážkové vítězství. Martin Liška koně důvěrně zná, absolvuje s ním již šestnáctý start v řadě. Potomek matky s výbornými rovinovými výsledky míří mezi tři nejlepší.

12 Stuke

9letý ryzák valach, ž. Benoit Claudic, trenér Radek Holčák, K-K Metal, 20:1

Jako mladý byl velmi dobrý, vyhrával i velké dostihy v Meranu, s přibývajícími roky už takovou hvězdou není. Kvalifikoval se třetím místem v září, v srpnu kvalifikaci nedokončil. Také u něj proběhla jezdecká změna na poslední chvíli, neboť Lukáš Matuský se opět zranil. Francouzský jezdec pardubické reálie zná, v tom by neměl být problém. Doběh okolo pátého místa.

13 Mr Spex

9letý hnědák valach, am. Patrick Mullins, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans 9:1

Obhájce prvenství, nad jehož formou visí obrovský otazník. Osmé místo ze srpnové kvalifikace nezáří, to by na obhajobu stačit nemělo. Jistým vodítkem by mohla být dobrý stájová forma posledních týdnů, například dvě jedničková vítězství na rovinách ve Velké Chuchli. Irský jezdec je velmi zkušený, ale zatím mu to ve Velké moc nejde. Doběh do pátého místa.

14 Talent

12letý ryzák valach, ž. Pavel Složil ml., trenérka Hana Kabelková, DS Kabelkovi, 8,75:1

Vítěz dostihu z roku 2021, kterému nevyšla zářijová kvalifikace. V srpnu byl o dvě délky druhý za Sacamirem a rozběhal se v červnu šestým místem. Výhodou je, že žokej Pavel Složil Talenta velmi dobře zná. Ani loni nezklamal, byl o necelé dvě délky druhý. Letos je kandidátem na umístění mezi trojicí nejlepších.

15 Santa Klara

8letá tmavá hnědka, ž. Jan Kratochvíl, trenér Josef Váňa ml., Scuderia Aichner SRL, 14:1

Jediná klisna na startu, která se letos představila na třech drahách, Meranu, Pardubicích a Wroclawi. V červnu se seznámila s pardubickou dráhou třetím místem, začátkem září byla třetí v polském nejlépe dotovaném překážkovém dostihu. Jan Kratochvíl klisnu zná, s krosovými dostihy má své zkušenosti, a tak mezi pět nejlepších může patřit.

16 Imphal

10letý tmavý hnědák valach, ž. Ludovic Solignac, trenér Stanislav Popelka, Zámecký vrch, 30:1

Třetí ze svěřenců Stanislava Popelky na startu, stejně jako předchůdci mezi favority nepatří. Kvalifikoval se pátým místem v červnu. Loni s Jaroslavem Myškou Velkou nedokončil, rehabilitoval se triumfem o dva týdny později. Letos ho povede francouzský žokej s českými zkušenostmi, ale také on bude rád za nižší dotovaný doběh.

17 Kaiserwalzer

10letý tmavý hnědák valach, ž. Jaroslav Myška, trenér Jaroslav Brečka, DS Millenium (Slovensko), 50:1

Ostřílený matador, který se na start Velké postaví potřetí, ani jeden z předchozích dvou ročníků nedokončil. Letos by mu k tomu měl pomoci jeden z nejzkušenějších tuzemských žokejů, který absolvuje 21. start ve vrcholu sezony. Letos v sedle se svým trenérem absolvoval tři starty, dvakrát skončil čtvrtý a jednou sedmý, ale nic velkého to nebylo. Doběh do desátého místa, pokud se v cílové rovince objeví.

18 Godfrey

7letý tmavý hnědák valach, Daniel Vyhnálek, trenér Dalibor Török, DS Pegas, 10:1

Druhý nejmladší účastník, jediný francouzský polokrevník jako kdysi Orphee des Blins. V květnové kvalifikaci byl o délku druhý a před pěti týdny byl druhý ve slabším dostihu. Mladý jezdec se vyhoupne podesáté do jeho sedla, a tak může těžit z dobré znalosti nejen z dostihů, ale i přípravy. Možná tajný tip, který může doběhnout do pátého místa.