Jubilant Stromský: Váňovci poletí, my budeme spát, aby nám nešlapali na pr...

V letošních kvalifikacích už bělouš Star skvělý finiš ukázal. Byl v nich třetí s Martinem Liškou a druhý s Markem Stromským. Stejně tak předvedl parádní závěr i při premiéře ve Velké pardubické v roce 2021, kdy se s Jaroslavem Brečkou i přes problémy s uvolněným sedlem a v rodeo stylu probili k šestému místu. Před rokem spolu padli za Taxisem.

Marek Stromský byl z prvního místa Velké dvakrát diskvalifikovaný. Poprvé v roce 2008 s Amant Grisem kvůli minutí točného bodu, podruhé v roce 2015 s Nikasem. V krvi koně se dodatečně objevily zakázané látky z vadného krmiva. Nejlepšími výsledky rodáka ze Štěpánkovic tak zůstávají dvě druhá místa s Amant Grisem (2010) a Hegnusem (2018).

Jak jste se dostal do sedla bělouše Stara?

„Paní Kabelková mi volala po červnovém dostihu, kde ho jezdil Pavel Složil a nedopadlo to. Říkala, že to Starovi moc nešlo, klouzal. Chtěla, abych ho v kvalifikaci jezdil já, moc o to stála. Říkal jsem, že nevím, jak to bude vypadat, protože jsem byl po návratu z Německa znovu v angažmá u Holčáků v Karlovicích a jezdil jsem jim v kvalifikacích Dajuku a Stringa. Když jsem pak za nějaký čas volal, že kdyby byl ještě zájem na Stara, tak bych mohl. To už ale byli předběžně domluvení s Niklasem Lovénem.“

Přesto jste Stara v poslední kvalifikaci jel vy a skončili jste druzí za Arganem.

„Majitel chtěl mě. Trenérka Kabelková na rovinu říkala, že Star je strašně těžký kůň na ježdění, že prý se mám zeptat Martina Lišky, který ho jezdí v tréninku. Jeli spolu třetí kvalifikaci, byli třetí. Ale Martin pak říkal, že z něho byl nešťastný a dojel jen proto, že to byl jejich kůň. V dostihu mu nedával šanci. Zvládli to, ale hrozný. Prý se mám rozmyslet, že je to těžký kůň. Já řekl, že jo, ale ať to vysvětlí Niklasovi, aby na mě nebyl naštvaný. Já jsem na problémové koně zvyklý, tak jsem řekl, že to spolu zkusíme v poslední kvalifikaci. Když to půjde, tak to tak necháme. A kvalifikace vyšla super, Martin (Liška) byl s Arganem první, my druzí. Martin mi pak volal, že se na dostih díval znovu ze záznamu a prý jsem si se Starem rozuměl líp, jak on. Tak jedeme i Velkou.“

Pravda je, že Star má docela specifický skokanský styl, kolikrát vypadá hodně krkolomně.

„Hodně se popravil. I tím, že si s ním Martin dává v tréninku velkou práci. Je to o tom, že Star musí jít zezadu. Argano dřív taky musel, ale už trochu dospěl, už se může posunovat dopředu mezi koně dřív. Star ne. Když je v koních, tak ho to čapne a jede jak blázen. Musí jet zezadu. Ve Velké to není takový problém, je to nejdelší dostih. Kvalda je o 1100 metrů kratší a přiletěl koncem. Čím delší dostih, tím je to plus pro něj. Trochu nám nehraje počasí. I paní Kabelková by chtěla, aby bylo víc hluboko a zima. Teplo mu moc nesedí, ale počasí se neptá, každý má stejné podmínky. Tak se musíme poprat s tím, co bude. Poslední práce prý odchodil moc dobře, formu má.“

Proč Star blázní v koních?

„Chce závodit, něco jako Peruán. Zdeněk Matysík ho taky musel jezdit zezadu a nastoupil až někde za Velkou vodou. A hned bylo vidět, jak letí. Star prostě nemůže jít mezi koňmi. Když ho jel Čiko (Jaroslav Brečka) ve Velké před dvěma lety, dostali se za Irskou lavicí dopředu a byla to divočina. Navíc se mu otočilo sedlo a Čiko byl zoufalý, kůň jel jak blázen. Někteří jsou prostě takoví. Když je Star vzadu, je v klidu, protože mu nikdo nešlape na p*del, nikdo ho neotravuje. V dostihu si spí, odpočívá a pak ukáže závěr. Otázka je, jaká se pojede taktika.“

Co čekáte? Koní s výborným finišem bude v poli hned několik, namátkou Sacamiro, Argano nebo oba předchozí šampioni Talent a Mr Spex.

„Pan Váňa říkal, že to budou muset napálit, aby koncoví koně nepřišli. Může jim to vyjít, nebo se taky můžou spálit jako v Meranu při Gran Premiu, kde to rozjeli nesmyslně. Já vždycky říkám, že když se Váňům nepovede Merano, povede se jim Velká. Tak uvidíme, je to těžký dostih. My máme taktiku jasnou, zezadu. Budeme spát, potom Star ukáže závěr.“

Kdo je podle vás největším favoritem?

„Sacamiro. A pozor, strašně dobrý kůň je Stuke, kterého jsem na začátku sezony jezdil u Holčáků. Dává skvělé výkony. Říkal jsem si, že ho berou horkou jehlou, překážky jsme začali zjara, šel dobře dvě trojky, pak hned dostal těžký dostih, dvakrát chyboval. Myslel jsem, že to letos na Velkou nebude. Ale poslední kvalifikaci zaběhl dobře. Umí akceptovat tempo a má i konec, strašně dobrý kůň. Zapomenout nesmíme ani na Argana a samozřejmě koně od Váňů. Dobrý je i Godfrey z Pegasu.“

Josef Váňa se netají tím, že měl vždycky sen – vyhrát Velkou pardubickou na bílém koni. Povedlo se mu to až v roli trenéra se Sixteen. Máte podobný sen?

(usměje se) „Tohle jsem nikdy neprožíval, že bych chtěl vyhrát Velkou s šimlem. Pravda, měl jsem na ně štěstí, měl jsem dobrého Varcase nebo Amant Grise. S ním se to skoro povedlo. Kdyby měla přijít třešnička se Starem, nezlobil bych se. Byla by to pohádka.“

STROMSKÉHO VELKÉ PARDUBICKÉ