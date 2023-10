Malý kůň, velké srdce! Sexy tým trenérky Růžičkové chystá bombarďáka

Když to slyšela trenérka Martina Růžičková jen se zasmála. „Sexy tým? Hezký, Jarda je šoumen, ale my jsme spíš poctiví dříči. Tak to má být. Dali jsme tomu tisíc procent, všechno dostihům podřizujeme, pracuje celý tým.“

Po triumfu v Ceně Labe, která je poslední zkouškou a přípravou pro Velkou pardubickou, koně většinou automaticky míří k samotnému překážkovému vrcholu. Martina Růžičková počítá s tím, že Sexy Lord půjde stejnou cestou. Sama Velkou pardubickou v sedle absolvovala šestkrát, do cíle se úspěšně dostala až těsně před padesátkou v roce 2014 s Rubínem. K vítězství už jako trenérka přivedla Charme Looka o dva roky později.

„Šarmík a Sexy Lord se srovnávat nedají, naprosto odlišní,“ říká Růžičková. „Charme byl koráb, bezpečná loď. Tohle je motorový člun! V životě by mě nenapadlo, že s tak malinkým koníkem vyhrajeme tak velké dostihy. Podařilo se, malý kůň, velké srdce.“

Jedno mají Charme Look a Sexy Lord společné. Oba jsou excelentní skokani a vyhrávají stejným způsobem. „I Šarmík chodil zepředu, ale vyloženě tempaři nejsou, jen mají vepředu rádi klid. Navíc Sexík konec má. A ještě jedna odlišná věc, přišel k nám jako roční hříbě, rok jsme ho obsedali, byl nepopsaný list. Charmeho jsem dostala jako hotového koně, hodně už toho uměl a můj úkol byl ho jen opečovávat a udržet zdravého. Což se povedlo.“

Cíl pro nadcházející sezony je podle trenérky jasný: Velká pardubická. „Nikam dál už nám to ani nezbývá,“ usmála se Růžičková. „Jde nahoru, pořád se zlepšuje, nechápu, kde se to v takovém cvrčkovi bere. Musím poděkovat i panu chovateli Švédovi, jen tak dál.“

Že je sen o úspěchu ve Velké stále daleko a sebemenší maličkost ho může zhatit, nemusí Martině Růžičkové nikdo vysvětlovat. „Čím jste blíž, tím je nervozita větší a náročnější,“ přitakává. „Máte strach, že kůň ve výběhu špatně šlápne, že se zavalí v boxu, nesmíte mu dát žádné léky, protože dopingové kontroly jsou strašně přísné. Je to letitá práce.“

K tomu je třeba mít žokeje, který si s koněm rozumí. Jaroslav Myška přivedl Sexy Lorda ke všem čtyřem triumfům kariéry. Mimochodem, sám vyhrál Cenu Labe už poosmé, na výhru ve Velké stále čeká. Pokud Myška nebude s manželkou Štěpánkou své želízko, je připravený dál pomáhat Sexy týmu.

Trenérka Růžičková k tomu všemu dodává ještě jednu věc. „Musíte mít majitele, který počká. Který na vás po dvou třech špatných startech netlačí. Přesně jak v tom seriálu Dobrá Voda, furt stejný.“