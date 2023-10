Šampion Sacamiro: Vlk samotář, co kouše Panenku a všechny terorizuje

„On je vlk samotář, osobnost, která všechny terorizuje,“ popisovala v nadsázce Eva Petříková koně v dotazníku pro Dostihový spolek. „Odhánět ostatní koně od sena mu dělá vyloženě potěšení.“

Nejoblíbenější jídlo? „On je takový asketa, nic mu nechutná, i to jablko jí na čtyřikrát. Ale nejraději si ve výběhu kousne do Makové Panenky.“ Osmiletá klisna Maková Panenka (DS Ponytrans) je další hvězdou maličké stáje. V letech 2021-22 držela v Pardubicích parádní sérii, z pěti dostihů čtyřikrát vyhrála a jednou byla druhá. Aktuální sezona jí nesedla, takže odpočívá a připravuje se na další roky.

Sacamira, českého odchovance ze skomírajícího Hřebčína Napajedla, připravují Eva a Radim Petříkovi od jeho dostihových začátků. Ve skromném týmu byla i trenérka Kateřina Ilíková, v Beňově a okolí s ním pracují od jeho tří let.

„Začínali jsme s ním klasicky v hale, pohybová a skoková gymnastika,“ líčí trenérka Petříková. „Postupně se posunoval, ale od začátku bylo vidět, že má obrovský skokový potenciál.“

Na rovinách potomek vytrvalce Camilla a klisny Sary kariéru neudělal. Ani se s tím nepočítalo. Jako dvouletý vyběhl jen jednou, tříletý ročník vynechal. Na dráhu šel znovu až ve čtyřech. Z osmi rovinových startů byl nejlépe druhý, vydělal 13 650 korun.

Nad překážkami to bylo jiné kafe. „Když jsme ho zaskákávali za druhými koňmi přes živé skoky, tak se odrážel o cvalový skok dřív a lítal z dálky, bavilo ho to,“ vzpomíná Petříková. „Z rovin šel v pěti, šesti letech na proutěné překážky, postupně se zlepšoval. S lehkými stýply jsme začali na Slovensku, postupně se zátěž zvyšovala. Až do dnešního dne.“

První vítězství nad proutěnými překážkami si Sacamiro připsal v roce 2018 ve Světlé Hoře s Janem Derychem. V Pardubicích se poprvé představil v červenci 2020, s Petrem Tůmou skončili druzí v crosscountry 4. kategorie na 4500 metrů. Z třinácti dalších dostihů šikovný kůň všechny dokončil. Včetně dvou Velkých pardubických.

„Bohovský skokan!“ chválil ho i Jan Faltejsek. „I když to nevychází, dá do toho sílu, výšku a to je dost důležité. Tím se dostanete na druhou stranu překážky. Díky výšce to doletí. A pak má výborný závěr. Což několikrát ukázal.“

Vstupenkou mezi elitu bylo čtvrté místo v Ceně Labe 2021 s Jakubem Kocmanem. S ním měl Sacamiro i minulý rok premiéru ve Velké pardubické, skončili na skvělém třetím místě. Teď už roli favorita potvrdil. „Pořád si nedokážu uvědomit, že jsme vyhráli,“ popisovala Eva Petříková. „Přijde to zítra, pozítří, možná za týden... Něco krásného, protože to děláme jenom jako koníčka, bavíme se tím a Sako dokázal vyhrát!“

Že byli jako top favorité pod tlakem? Nad tím se Eva Petříková jen pousmála. „Čtrnáct dní jsme to sledovali, ale byli jsme mimo dění. V té naší malé vesničce nás nikdo nehledal, takže jsme byli v klidu. Maximálně na sociálních sítích jsme do toho byli začlenění, jinak ne.“