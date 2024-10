Bartoš: Santa Klara není slečinka. Vyhrát 1000 dostihů? Mám motivaci

Počítadlo jeho dostihových vítězství jede naplno. Žokej Josef Bartoš už posunul svou českou rekordní bilanci na číslo 888 a pomalu se blíží unikátní tisícovce. Tři zářezy už má z Velké pardubické a šancovního koně povede i tuto neděli, kdy bude na startu už podvacáté. Trenér Josef Váňa mladší mu svěřil klisnu Santa Klaru patřící do širšího okruhu favoritů. „Není to žádná slečinka,“ usmívá se legendární jezdec.

Dojetím se mu tenkrát podlomil hlas. Je to dvanáct let, co Josef Bartoš musel zastavit legendární bělku Sixteen v posledním dostihu její kariéry. „Jsem rád, že jsem mohl jezdit nejlepší klisnu, která tady vůbec byla. Až se mi z toho chce brečet. Je to fenoménka,“ soukal ze sebe tehdy.

Se Sixteen, miláčkem dostihového publika, v roce 2008 Velkou pardubickou vyhrál, ještě v roce 2011 spolu pěkně prohnali Tiumena v sedle s Josefem Váňou v cestě za vítězným hattrickem. Drobná klisna s velkým srdcem patřila k jeho životním koním, a když v roce 2020 uhynula, bral to skoro jako odchod člena rodiny. Pro tuhle neděli ale bude sedět v sedle nástupkyně.

Devítiletá klisna Santa Klara je nadějí stáje italského majitele Josefa Aichnera. Ve Velké se ukázala už loni, s Janem Kratochvílem se však nedostali do cíle. Letos má za sebou výbornou sezonu. Dvakrát bodovala v italském Meranu, v červnové milionové kvalifikaci v Pardubicích doběhla třetí za Korfu a Aeneasem, jimž seděla zkrácená distance, a před měsícem vyhrála Velkou wroclavskou.

„Rozeběhla se v Itálii, pak byla v Pardubicích pěkně třetí v kvalifikaci. Dostih ve Velké wroclawské strávila dobře, vypadá to, že ji to ještě posunulo,“ říká Bartoš. „Už je jenom otázka, jak prostojí dištanc, připravená je. Na Velkou se moc těším.“

Tohle spojení má zvuk. Bartoš je historicky nejúspěšnějším českým překážkovým žokejem. V třiačtyřiceti letech těží z obrovských zkušeností. Vítězství v Česku a Itálii počítá na stovky, ale má zářezy i z Německa, Francie, Polska, Slovenska, Švýcarska a Švédska. V počtu výher se blíží číslu 900 a v hlavě má i tisícovku. To by byl v dějinách českého turfu bezprecedentní počin, protože čeští žokejové nejezdí dostihy každý den jako špičky na ostrovech.

„Určitě chci vyhrát tisíc dostihů. Nejradši bych odsedlal toho tisícího vítěze, a to by byl konec kariéry. Já bych chtěl udělat tisíc překážkových vítězství,“ zasní se Bartoš. „To je to, co mě může ještě furt držet a posouvat dál, mít motivaci. Když jsem byl na pětistovce, ani jsem nemyslel, že budu myslet na tisícovku. Ale není to tak daleko. Mám to v hlavě, jedu dál a chtěl bych toho jednou docílit.“

K jeho nejparádnějším kouskům patří historické čtyři výhry v řadě v Gran Premio v Meranu s L´Estranem mezi lety 2019-2022. Pro širší veřejnost si udělal jméno hlavně ve Velké pardubické, kde získal tři tituly s Decent Fellowem, Sixteen a naposledy před pěti lety s Theophilem z Dostihového klubu iSport.cz. V Pardubicích si ovšem zažil i dost smůly. Před deseti lety utrpěl při smrtelném pádu Zulejky otřes mozku a zlomenou nosní přepážku. V roce 2021 si při pádu z Theophila zlomil pánev.

Teď má novou šanci na úspěch s klisnou Santa Klara, která má podobně jako Sixteen bojovné srdce. „Je to taková klisna spíš hrubšího typu, není to žádná jemná slečinka,“ usmívá se Bartoš. „ Bývá i celkem nervózní, je trošku tahavá, musí se dostat v dostihu do nějakého klidu. Má v sobě i vysokou rovinovou třídu, takže umí dobře zaběhnout závěr. Pokud dostih proběhne pro ni v klidu, tak má posledních tisíc metrů opravdu silnou koncovku.“

Santa Klara má mnohem větší záběr

Bohatému italskému majiteli Josefu Aichnerovi ve stájích v okolí západočeské Chyše piplá koně trenér Josef Váňa mladší. Jde o povedení partnerství. Zhusta vyhrávají v Itálii i ve Francii. Před dvěma lety Aichner poslal do Velké pardubické zkušeného krosaře Brunch Royala, s nímž se Bartoš nedostal do cíle. Český národní dostih si ale oblíbil. „Vyhrál tady nějaké dostihy, moc se mu líbilo, jak to tady funguje.A velký majitel má rád, když se může ukázat při velké události,“ říká Bartoš.

Zatímco většina českých koní jde pardubickou cestou, postupně poznávají zdejší závodiště a získávají na něm jistotu, Santa Klara má mnohem větší záběr. Je zvyklá cestovat, běhat v Meranu, Trevisu či ve Wroclavi. V Pardubicích si zazávodí počtvrté za poslední dvě sezony.

V kurzových předpovědích se Santa Klara drží ve druhém sledu, ačkoli se dá očekávat, že sázkaři na jméno Váňa ke konci týdne položí víc peněz. „Santa Klara asi patří do té první pětky,“ připouští Bartoš. „Favority jsou Godfrey a ta tři eska. Santa Klara, Star se mi líbí, pokud se mu povede dostih, má skvělý závěr. A Sexy Lord, má pěkné jméno, takové zajímavé. Je to šikovný kůň, mě nadchnul, když loni vyhrál Cenu Labe,“ přemítá Bartoš.

Osminásobný vítěz dostihu Josef Váňa starší tentokrát koně v dostihu nemá. Klisně svého syna ale věří i proti hlavnímu favoritovi, kterým je Godfrey v sedle s Janem Faltejskem. „Dostih je dostih a Velká pardubická je Velká pardubická. Musíš mít štěstí, aby tě někdo nezkřižoval, nespadls, neležel za skokem kůň. Když favorit Faltejsek bude mít štěstí, díky své erudici nebude takový problém vyhrát. Ale já myslím, že ho Santa Klara porazí…“ hlásí Váňa. „On ji chtěl koupit prezident Jockey clubu. Kdyby vyhrála, můžu za ní jít a říct: Vidíš to…“

