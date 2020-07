Sjíždění Vltavy: Vyšší Brod - Krumlov - Boršov. Kajakář Dostál prozradil své dojmy | iSport.cz

Josef Dostál postoupil do finále mezi kajakáři • Ivana Roháčková/ASC Dukla

Pohoda na vodě? Rychlostní kajakář Josef Dostál to má trochu jinak. Loď pro něj znamená vášeň a dřinu, při níž se kouše do tváří a po trénincích zvrací. I on si už vyzkoušel projet tradiční vodáckou trasu na Vltavě. Jenže při Krumlovském maratonu, zase naplno…. Nakonec si ale i on na řece najde klidnější chvíli. Přečtěte si, jak vypadá trasa z Vyššího Brodu do Českého Krumlova očima šampiona.

Start: ryby ve Vyšším Brodě

Někdo jistě před začátkem cesty navštíví místní slavný cisterciácký klášter, Josefa Dostála sem ale táhne jiná vášeň. Ta rybářská…

„Letos jsem byl ve Vyšším Brodě už dvakrát. V úsecích, kde se ryby nesmí brát, jsou opravdu velké. Zrovna nedávno jsem měl na prutu duháka, který měl okolo sedmdesáti centimetrů. Bohužel mi spadl, ale byla to obrovská ryba, něco neuvěřitelného,“ vzpomíná Dostál na výlet, na němž měl hvězdnou průvodkyni.

Na ryby ho totiž vzala propagátorka muškaření Kateřina Švagrová, která jezdí po celém světě a v Amazonii už třeba ulovila největší sladkovodní rybu arapaimu. „Naučil jsem se od ní spoustu nových věcí, taktik. I díky taktice se mi povedlo aspoň zaseknout toho obrovského duháka, kterého jsem mohl zdolávat,“ usmívá se Dostál.

Cesta šampiona

Vltava je krásná řeka a cestou do Českého Krumlova a pak ještě dál ke Zlaté koruně a do Boršova nad Vltavou můžete strávit několik krásných dnů.

„Vodu tam znám, ale neznám kempy, klasické vodáctví, kdy si člověk dá u každého jezu pivečko a buřty na ohni,“ říká Dostál. Sám se místo toho hned třikrát zúčastnil Krumlovského vodáckého maratonu. A to vskutku není žádná selanka. Jednou jel sám, dvakrát pak s parťákem Richardem Hálou, bývalým reprezentantem ve sjezdu na divoké vodě.

Jednou projel cílem s žoviální maskou koně na hlavě. Ale po cestě neodpočíval. „Jeli jsme na závodních kajacích, v nichž se jezdí rychlost. Málokdo se na nich udrží jenom na vodě, a zvlášť v peřejích, proudech, na jezech,“ líčí Dostál. „Na druhou stranu je to zábavnější. Je to i trochu výzva, aby se člověk nevykoupal.“

Koupačka ve Vltavě

Jenže, kdo se nikdy nevykoupal… I dvojnásobný mistr světa a trojnásobný olympijský medailista to na Vltavě zažil.

„Já jsem předtím na singlkajaku nikdy nesjížděl jez. A byl to křest ohněm. Po cestě je jich devět a ve Větřní jsem se vykoupal,“ vypráví Dostál.

„Je tam dlouhá šlajsna, trochu jsem obrousil pádlo a vykoupal se. Ale na to, že to byl můj první dlouhý závod, to nebyla žádná ostuda.“ Zrádnosti jezů byly pro šampiona klidné vody novinkou, s níž se musel nejdřív trochu srovnat. „Jezy byly dost hustý…“ vzpomíná Dostál.

Každý se jede jinak, ale já jsem si to vůbec nenastudoval. Předtím jsem nejel šlajsnu ani jednou. Tak jsem do toho vlítnul, říkal jsem si, že pojedu prostředkem, ono to nějak dopadne.“

Říční golem

Josef Dostál je díky své nekonfekční postavě výjimečným zjevem i na závodních kanálech rychlostní kanoistiky. Narostl přes dva metry a váží přes 110 kilo. I na dráze tak mají jeho lodě hlubší ponor. Co se ale stane, když vjede na závodním kajaku do zvířené vody za šlajsnou?

„Ta voda je nasycená vzduchem. A jak jsem těžkej, loď se propadla skoro až na dno. Já jsem měl až po krk vodu,“ líčí Dostál. „Prolítnul jsem vodou pod jezem, to byl pro mě velký šok, obzvlášť když bylo asi pět stupňů. V naší hantýrce máme výraz pro to, když nám někdo udělá vlnu a ošplouchne nás: Málem jsme dostali infarkt…“

Čtení vody

Dostál je známý svým analytickým závodnickým mozkem. V závodech musí počítat například s tím, že svou mohutnou brázdou za lodí může vyvézt k útoku soupeře, který chytí vlnu. Pro olympiádu v Tokiu si pořídil černou loď, protože zjistil, že na přímořském kanále Sea Forest je pak pro soupeře hůř vidět. A na Vltavě?

„…je důležité umět číst vodu. Řeka je široká. Tam se člověk okrade možná o minuty, když nejede ideální stopu,“ líčí Dostál. „Výhodou je, že na závodní lodě potřebují na hladké vodě reagovat trošku citlivěji, takže máme kormidlo, které se rychleji ovládá. Jinak je to stejné. Akorát se trošku zkracuje pádlo. Jak se pádluje po proudu, voda je těžší.“

Když ale chcete trasu dlouhou kolem 36 kilometrů projet za méně než dvě a půl hodiny, tělo se občas ozve. „Říkal jsem si, fajn, je to po proudu, nebudu moc trpět. Ale když jsem jel sám, při přeběhu jsem pokrčil ruku a dostal jsem křeč do bicepsu. Tak jsem ruku natáhl. A dostal jsem křeč do tricepsu. Bezvýchodná situace, posledních deset kilometrů jsem trpěl,“ vzpomíná Dostál.

Krýsný břeh

I závodní mysl si ale cestou z Vyššího Brodu všimne, co je kolem. „Mně se vždycky líbily úseky z Vyšáku do Rožmberka, tam je dost jezů, které trať pěkně zpestřují. I to tam pěkně teče, což je pro mě určitě zajímavější než hladká voda, na kterou jsem zvyklý,“ říká Dostál.

„Člověk se kochá nádhernými meandry, neuvěřitelnou přírodou. Proti Račicím, z kterých je teď už taková polopoušť, je to vážně příjemná změna. Všude jsou stromy a líbí se mi, jak je voda čistá.“

Pivo a kytara

Klid na vodě, občas pivo a buřt nad ohněm? Pro Dostála je to lákavá představa, ale zároveň těžko dosažitelný sen. Závodní sezonu tráví tréninkem na soustředěních a špičkuje formu k vrcholným závodům. Je možné, že i v letošní zvláštní sezoně ho na podzim čeká aspoň světový šampionát neolympijských disciplín.

„Ale lákalo by mě to… Dal bych si určitě pivo. A vzal si i kytaru, myslím, že k vodáctví neodmyslitelně patří. Já si na ni občas rád zahraju. Mám rád country písničky, co jsme hodně hrávali s tátou, některé umím nazpaměť. Třeba Petra Nováka, Wabiho Daňka, Hráz, Babičku Mary… A určitě bych vzal i prut. Večer bych možná oželel jedno, dvě piva, abych si mohl ráno přivstat a zkusit promrskat vodu… A vzal bych repelent. Jak někde jsem, komáři jdou první na mě. Asi mám sladkou krev…“

Cíl: Procházka po Krumlově

Ať už jedete pro dobrý pocit, nebo na krev v maratonském závodě, nakonec si to v čarokrásném Českém Krumlově určitě užijete. „Byl jsem se tam projít krásnou scenérií náměstí, kolem zámku a v zámeckých zahradách,“ rozplývá se Dostál.

„Byl jsem tam i několikrát na rybách. Český Krumlov je strašně krásný. Líbí se mi, jak Vltava teče městem. Jako mladí jsme do jižních Čech jezdili na chalupu a příroda tam byla dost podobná, takže na mě v Krumlově dýchají vzpomínky.“