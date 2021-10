Prskavec je kanoistou roku. Peníze za medaile jsou na cestě

Po zisku zlata v Tokiu se to dalo tak trochu čekat. Kanoistou roku 2021 byl v úterý vyhlášen kajakář Jiří Prskavec. Druhým byl stříbrný z Her kanoista Lukáš Rohan, třetí pak rychlostní kanoista Martin Fuksa. Na prázdno samozřejmě nevyšli ani majitelé olympijského bronzu Josef Dostál a Radek Šlouf, kteří ovládli kategorii posádek.

Museli si sice rok počkat, ale o to lepší pak olympijské hry pro české kanoisty byly. Na vyhlašování ankety Kanoista roku 2021 tak byly vystaveny všechny tři tokijské medaile. Zlato Jiřího Prskavce, stříbro Lukáše Rohana a bronz posádky Josef Dostál a Radek Šlouf.

„Pandemie covidu byla těžkým obdobím, byly zamčené loděnice, nevěděli jsme, jak pracovat s mládeží. Ale teď už je vše otevřené. Třešničkou na dortu pak byla zahraniční sezona, která dopadla velice dobře, včetně olympijských her,“ nechal se slyšet předseda Českého svazu kanoistů Jan Boháč. Největší radost všem samozřejmě udělal úspěch v Tokiu. „Děláme pro to na svazu vše, podporujeme mládež, trenéry. Chceme dokázat, že jsme jeden z nejlepších sportů v České republice,“ dodal Boháč.

Pak už se ale dostali ke slovu samotní sportovci. Z výše jmenovaných to byla nejprve posádka debl kajaku Dostál se Šloufem, která ovládla kategorii posádek. „Chtěl bych vyjádřit vděčnost za to, jaké mám štěstí na trenéry a závodníky. Díky tomu jsem tu mohl teď stát dvakrát,“ řekl Šlouf, který ve stejné kategorii obsadil ještě i druhou příčku se čtyřkajakem. „Jsem hodně šikovný, ale potřebuju u toho mít ještě jednoho až tři borce, kteří jsou individuálně lepší než já a doplňují mě, dokreslují hezky v té posádce. Já se tam tak hezky dokážu schovat,“ usmál se.

To Dostál na to měl trochu jiný názor. „Musím říct, že jak Radek o sobě tvrdil, že je hodně šikovnej, tak zas tak šikovnej není. Až na ten jeden závod, ten se mu povedl. Díky parťáku za nádherný zážitek na olympiádě,“ prohlásil Dostál.

Kategorii jednotlivců jednoznačně ovládl Prskavec. Víc než olympijské zlato totiž nikdo z jeho kolegů nedokázal. Jeho kamarád stříbrný medailista Rohan skončil v anketě stejně jako v Tokiu druhý. A protože chce v budoucnu pracovat jako novinář, tak Prskavce rovnou i vyzpovídal. „Ty prý teď zkoušíš mou disciplínu. Chceš mi v ní konkurovat?“

Na to se olympijský vítěz jen pousmál. „Je to nová záležitost, ale nejdřív v tom musím aspoň deset minut vydržet klečet, což se zdá nereálné. Takže konkurovat ti určitě nebudu. Ale doufám, že mě to posune dál v tréninku.“

Kanoista roku 2021, anketa Českého svazu kanoistů:

Jednotlivci: 1. Prskavec (vodní slalom/K1), 2. Rohan (vodní slalom/C1), 3. M. Fuksa (rychlostní kanoistika/C1).

Posádky: 1. Dostál, Šlouf (rychlostní kanoistika/K2), 2. Špicar, Havel, Vorel, Šlouf (rychlostní kanoistika/K4), 3. Fišerová, G. Satková, M. Satková (vodní slalom/C1).

Junioři: 1. Rudorfer (vodní slalom/K1).

Osobnost maratonu: Březina.

Osobnost sjezdu: Rolenc.

Peníze za medaile jsou na cestě

Prskavec se během večera potkal s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem a podepsal dokument, na jehož základě mu agentura může vyplatit odměnu 2,4 milionu korun za olympijské zlato z Tokia.

„Původně jsme chtěli předání odměn uspořádat na Hradě za účasti prezidenta Zemana, což v současné době není možné. Aby se výplata nezdržovala, olympioniky jsme kontaktovali, takže postupně podepisují potřebné doklady. Odměny jim pak pošleme na účet během dnů,“ vysvětlil Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury.

Kromě Prskavce už dokumenty podepsali stříbrný vodní slalomář Lukáš Rohan, bronzoví rychlostní kanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf nebo šermíř Alexander Choupenitch.