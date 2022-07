Šťouch, který stál Prskavce medaili na MS: Měl jsem na to, takže to mrzí

PŘÍMO Z NĚMECKA | Co se týče rychlosti, byl při sobotních jízdách na mistrovství světa v Augsburgu Jiří Prskavec nejlepší. Nakonec však odjede bez medaile. Ve finále si totiž připsal čtyři trestné sekundy za dva dotyky branek, takzvané šťouchy. „Dokážu si to představit lepší i horší. Měl jsem na medaili, takže to mrzí. Časy jsem jezdil dost rychlé, a když mi zásadnější místa vyšla a teklo mi to tam, tak jsem si věřil, že to dám,“ přiznal pak v cíli olympijský vítěz.

Sobota 30. července 2022. Přesně rok od chvíle, kdy získal Jiří Prskavec v Tokiu vysněné olympijské zlato. A v den prvního výročí mohl úspěch zopakovat i na mistrovství světa v Německu. Jenže už se semifinálovou jízdou nebyl moc spokojený.

„Já bych to popsal tak, že augsburští bohové, respektive bohové Eiskanalu, byli dneska hodně proti mně, o to víc si vážím postupu,“ hodnotil Prskavec.

Jenže zdejší bohy si zjevně nenaklonil ani před finále. Projevilo se to především na protivodné bráně číslo 14, kde to zavánělo tím, že ji neprojede.

„Nahoře jsem vedl, bylo to super. Jenže pak níž při nájezdu do levé protivody na středu přišel dotyk, ani nevím moc proč. Ale asi se vodní válec posunul nahoru a já včas nezareagoval. Nevím, proč se to stalo, chytlo mě to moc brzo. Netuším, jestli jsem se dotknul brány v nájezdu, každopádně jsem se jí musel dotknout ve výjezdu, protože jsem si nebyl jistý, že ji projedu. Ale pořád jsem cítil, že rychlost mám, v semifinále jsem jel dostatečně rychlou jízdu, i když mi to nahoře neteklo. Takže jsem nepanikařil a pak to vycházelo dobře,“ popisoval svou jízdu už ve chvíli, kdy věděl, že mu patří 5. příčka a jeho tréninkový kolega Vít Přindiš má zlato.

V Prskavcově případě to vyšlo, stejně jako po semifinále, na pátou příčku, protože v závěrečné pasáži přišel ještě jeden dotek brány. „Vjel jsem tam do protivody, skoro jsem se převrátil a pravděpodobně jsem se ještě dotkl, což jsem nevěděl. Pak jsem to drtil do cíle a je z toho páté místo. Dokážu si to představit lepší i horší. Měl jsem na to, takže to mrzí,“ smutnil kajakář, jehož cílem je pokaždé vyhrát, nebo mít alespoň medaili.

V každém případě měl ale radost z kamarádova úspěchu. „Moc si to zasloužil, jezdil tady skvěle. Trochu mě mrzí, že jsem ho na stupních nedoplnil.“