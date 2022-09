Prskavec slaví třetí triumf ve SP i nadvládu Čechů: Máme na sobě terč

Je olympijským šampionem, dvojnásobným mistrem světa, pětkrát vyhrál mistrovství Evropy a teď potřetí celkově i Světový pohár. Jiří Prskavec to v kajaku prostě umí. Celosezonní soutěž navíc v posledních letech vyhrávají výhradně s jeho od letoška novým tréninkovým parťákem Vítem Přindišem. V roce 2017 jako první Čech slavil Přindiš, léta 2018 a 2019 patřila Prskavcovi. O rok později se soutěž kvůli covidu nekonala a další roky už zase patří Čechům.

Jiří Prskavec Narozen: 18. května 1993 (29 let) v Mělníku Disciplína: vodní slalom – K1 Klub: Victoria VSC Trenér: Jiří Prskavec st. Největší úspěchy: 1. místo na OH 2020, 3. místo na OH 2016, 1. místo na MS 2019 a 2015, 2. místo na MS 2013 a 2018, 1. místo na ME 2013, 2014, 2016, 2020 a 2022, 3. místo ME 2011, 2017, 2018, 1. místo MS23 2015, celkový vítěz SP 2018, 2019 a 2022

Musí to být skvělý pocit pět sezon nikoho dalšího nepustit na trůn v rámci Světového poháru, že?

„Vypovídá to o tom, že naše výkony jsou dostatečně konzistentní na to, abychom světu mohli konkurovat. Světový pohár, tím, že se tam neškrtá žádný závod, nedovoluje pro vítězství žádnou zásadní chybu. Čili nějaká padesátka a podobně vůbec nepřipadá v úvahu, aby pak člověk mohl uvažovat o tom, že vyhraje SP. A to, že to s Vítkem takhle držíme, je super. Jsem nadšený, že už pět sezon je na nás to červené iksko, ten terč a pořád se jim nedaří nás prolomit.“

S Přindišem už jste společně na stupních vítězů byli, ale teď to bylo poprvé, kdy jste z jedné tréninkové skupiny. Bylo to jiné?

„Určitě ano. Nejvíc to bylo vidět na tátovi, který byl nadšený z toho, co se nám povedlo. I to, že Tuňák (Ondřej Tunka) byl ve finále a do poslední chvíle o to jel, mohli jsme tam stát tři. To by byla úplná pohádka. Ale i takhle první a druhý s tím, že Vítek vyhrál svět, já Evropu… My Češi jsme ovládli tuto sezonu na kajaku. Myslím, že to vypovídá i o tom, že nám to oběma něco přináší, že si navzájem trochu pomáháme, jeden od druhého něco okoukáme.“

Jde to? Přeci jen jste celkem odlišnými typy závodníků…

„Naše technika je hodně rozdílná, to je pravda. Způsob, jakým přistupujeme k trati, je hodně jiný. Ale možná právě to je ta výhoda, že každý si od toho druhého může něco vzít. Protože Vítek asi nikdy nebude dráhu zkracovat tak jako já. A naopak já asi nebudu jezdit tak plynule jako Vítek. A přesně to, že si od sebe něco vezmeme třeba pro pár branek, nám dává ta malá procenta, abychom pak byli o trošku lepší než ostatní.“

Taky se trochu vyhecujete, ne?

„Asi ano. Když v tréninku vidíte ty časy, chcete být pořád lepší, chcete s těmi kluky závodit. Ale na druhou stranu si myslím, že to není až tak moc. Pak jsou fáze roku, kdy člověk ví, že to není o tom, aby byl nejrychlejší, ale aby se posouval dál, pracoval třeba na objemu nebo něčem jiném. V těchto okamžicích je to zase spíš o partě, a ta je super. Myslím, že jsme tam všichni spokojení, funguje nám to a to je možná důležitější než to, že si vzájemně od toho druhého můžeme něco vzít.“

V tenisu se hodně řeší post světové jedničky. Vy jste jí donedávna ve své disciplíně nějakou dobu také byl.

„To je pravda, byl jsem světovou jedničkou, ale teď jsem vedení ztratil, na úkor Vítka. Vyměnili jsme se. Ale možná, že teď jsem to Vítkovi zase vzal. Samozřejmě je to super.“

Je to pro daného závodníka i jistý závazek?

„To úplně nevím, za sebe můžu říct, že když startujete s jedničkou, tak je minimálně dobré, že se ráno vyspíte a můžete si dát v klidu snídani.“

53 otázek pro Prskavce u jeho domu: oblíbená práce, Kvitová ho překvapila Video se připravuje ...

Zmiňoval jste, že je na vás červený křížek, ten pomyslný terč. Je to i na soupeřích hodně poznat, nebo se to mezi kajakáři až tolik neřeší?

„Je to spíš takové popichování. Ale Peter Kauzer, když s námi v sobotu šel na stupně, prohlásil, že příští rok udělá všechno pro to, aby tam na prvním místě nestál Čech. (směje se) Ale o kvalitě naší skupiny a tom, jak fungujeme, asi nejlíp vypovídá to, že Angličané, kteří příští rok v Londýně pořádají mistrovství světa, za námi přišli s tím, jestli bychom nechtěli přijet za nimi a společně trénovat. Takže i to, že nás chtějí na svou domácí vodu, abychom s nimi odjeli pár tréninků, vypovídá o tom, že svět hodně respektuje naše výkony a to, jak v rámci skupiny fungujeme. Musíme si vážit toho, co v tuto chvíli máme a že možná trošku určujeme vývoj našeho sportu.“

V SP jste vyhrál dva závody, ale jen o výhrách to v něm není, že?

„Myslím, že je to spíš o tom moc neprohrávat. (usměje se) Já jsem měl nejhorší 5. místo v Pau, kde si navíc myslím, že mi bylo malinko ukřivděno. Jinak jsem se držel na předních příčkách, a to pak dělá to absolutní pořadí. Každé vypadnutí v semifinále stojí hodně bodů, a kor v posledním závodu, kde je dvojnásobek bodů.“

Po sobotním závodu, kde jste si v závěru připsal jeden dotyk, jste si postěžoval, že jste v této sezoně hodně chyboval a budete muset zapracovat na tom, abyste je odstranil. Jak to ve vašem sportu jde?

„Je to hodně o samotné koncentraci, ale i o přístupu k tréninku. Myslím, že mám v hlavě dostatečně nastavené, že dotyk je chyba. Ale možná i díky velké konkurenci ve skupině to máme tak, že člověk chce být co nejrychlejší. Ale nesmí to přepínat do módu, kdy jede hop, nebo trop. Musí přesně vědět kde je, co dělá a že jede čistě. To je potřeba během sezony vnímat, asi to chce zase zapracovat trošku na fyzičce, aby jízda samotná byla dostatečně rychlá a člověk si tam mohl dovolit malinkou rezervu.“

Fyzička má asi velký vliv, že?

„Když na to člověk hodně má, tak se dráha lodi o něco prodlouží, protože každý jednotlivý záběr ho doveze trošku dál a je tam víc času na všechno. Je to jedno s druhým. Takže bych se na to určitě chtěl zaměřit. V předchozích letech jsem jezdil hodně vyrovnaně, ale zároveň čistě, zatímco letos jsem se vrátil k tomu, že chyb v jízdách bylo poměrně dost. Otázka je, jestli se mi to povede.“

Je to pro vás teď už konec sezony?

„Ještě nás čeká rankingový závod v Londýně, ale spíš je to pro nás tréninkový kemp. Budeme mít dva tréninky před závodem, pak je závod Světové série a po něm tam zůstáváme další tři dny. Takže to nebereme závodně, ale abychom si vyzkoušeli tamní těžkou vodu a zjistili, jak se cítíme v cíli a na čem je potřeba pracovat. Ale teď si dávám týden oraz, s rodinkou jsme na krátké dovolené v Barceloně. A po Londýně potom úplně ukončíme sezonu. Znovu se do toho obujeme někdy v půlce října.“

Konečné pořadí SP 2022 – K1 muži:

1. Jiří Prskavec - 317 bodů

2. Vít Přindiš - 252

3. Peter Kauzer (Slovin.) - 231

…

5. Ondřej Tunka - 217