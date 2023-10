Slalomáři kritizují olympijskou trať. Je moc lehká, stěžují si hvězdy

Na závěr sezony si vodní slalomáři otestovali trať, ke které se v té další budou upínat myšlenky mnoha z nich. V Paříži si zazávodili na olympijském kanále, na němž se bude pod pěti kruhy premiérově bojovat i o medaile v nové disciplíně – kayakcrossu. Právě díky němu by se rád na olympijské hry dostal také český kajakář a čerstvý vítěz Světového poháru Vít Přindiš. Stejně jako někteří jeho hvězdní kolegové má ale i on k trati určité výhrady.

Na nedávném mistrovství světa v Londýně soutěžili vodní slalomáři na kanále, který byl vybudovaný speciálně pro olympijské hry v roce 2012. Na rozdíl od toho v Rio de Janeiru, který chvíli sloužil i jako koupaliště pro místní, se ale ten na britských ostrovech hodně využívá.

Právě situaci, která vznikla třeba v Riu, ale i na jiných olympijských tratích, se chtěli vyhnout pořadatelé Her v roce 2024, a tak vymysleli skromnější slalomovou dráhu. Jenže ta podle mnohých závodníků neodpovídá současnému slalomu.

„Spousta závodníků pořád říká, že trať nemá olympijské parametry, že je moc lehká,“ prozradil Vít Přindiš, který si právě v Paříži nedávno převzal trofej pro vítěze Světového poháru v kajaku.

Sám v Paříži nejel poprvé. „Byli jsme tam dvakrát a za každou naši návštěvu se trať hodně změnila. V první části, troufnu si říct do první půlky, je to úplně jiná trať, než na které jsme předtím trénovali. Mně se teda líbila víc předtím, ale oni to kvůli rampě na kayakcross museli předělat, je tam teď takový nátok. Celou část, která byla předtím vlnkovitá, divoká, zrušili,“ popsal jednu z pasáží český reprezentant.

Už dřív vzkazovali organizátoři pařížských Her, že trať předělali. „Dosavadní úpravy spočívaly v tom, že jen přeskládali překážky. Nedělaly se tam žádné stavební úpravy. Slyšel jsem, že ještě nějaké stavební práce dělat chtějí, ale to nemám potvrzené, takže fakt nevím,“ dodal Čech.

Jisté změny podle něj však patrné byly, i když ne vždy asi vedly ke kýženému cíli. „Je tam hrozně moc pomalých pasáží ve střední části, kde se voda přelívá, zpomalí, nejsou tam skoky tak výrazné jako v horní části. Je tam hrozně rozbitých věcí, takže žádný prvek tam nebyl stoprocentní. Spousta věcí byla taková, že tam dali překážku, voda se o to čeří, ale závodník neví, jestli je to válec nebo vlna,“ řekl Přindiš.

Zároveň ale dodal dva argumenty na obranu organizátorů. „V pařížském závodu byl i problém, že těžké prvky nebyly úplně využity, bylo to takové nemastné, neslané. Myslím, že tam udělali i dobré věci, třeba vršek udělali relativně dobrý.“

Tím druhým bylo, že do Paříže všichni přicestovali z MS v Londýně, kde je trať a voda mnohem divočejší. „Londýn je možná dvakrát větší a všichni byli rozmlsaní z těch velkých vln a válců. Třeba Peter Kauzer říkal: No, je to takové o prdu, malé,“ přiblížil český kajakář i hlas jedné ze zahraničních hvězd, slovinského zkušeného kajakáře.

Ideální to ale není ani u disciplíny, na kterou se Přindiš v přípravě na další sezonu zaměří, tedy v kayakcrossu. Jelikož jediné místo, které může český kajak na Hrách mít, už obsadil Jiří Prskavec, je pro jeho tréninkového parťáka jedinou cestou, jak se do Paříže jako závodník podívat.

„Bavil jsem se se Švýcary hlavně o rampě na cross, a ta se jim moc nelíbila. Je hodně vysoká, stěžovali si, že je dopad zbytečně tvrdý, že je bolela hlava,“ uvedl český závodník.