Zmatený Fuksa bavil: Nežiju tady. S bratrem chce na olympiádě medaili

Usměvavé duo míří do Paříže s vysokými ambicemi. Bratři Martin a Petr Fuksovi získali koncem minulé sezony první společnou medaili na Světovém poháru. Nyní mají v hledáčku tu olympijskou. Proti tlaku, který s sebou Hry a nesčetné řady fanoušků přináší, bojují humorem. „Máťa bývá před závodem trošičku nervózní, zatímco já si držím více odlehčenou náladu. Snažím se to přenést i na něj, aby se dokázal od tlaku oprostit a byl co nejvíc v pohodě,“ líčí Petr, o více než pět let mladší člen deblové posádky.

Nervozita před možná životním závodem? Na první pohled po ní není ani stopy. Kanoista Petr Fuksa si pozdním entrée ukradl tiskovou konferenci. Se smíchem se omlouval: „Byl jsem zmatenej, nežiju tady…“ Za tři týdny si už zpoždění nebude moct dovolit. S bratrem Martinem na společné kanoi odstartuje hon za první olympijskou medailí. Jemné vrásky na čele dělají pětadvacetiletému pohodáři jen poryvy větru.

Když spěchal ke stolku s mikrofonem, starší bratr už na něj čekal s širokým úsměvem a rukou na čele. „Nevím, jestli to byl bráchův žertík. Měli jsme akci sdílenou v kalendáři a Máťa mi tam poslal adresu. Přijel jsem a on nikde. Ještě jsem mu volal, že jsem přijel dřív, a počkám na něj. Za chvilku mi volá, kde jsme, že se na mě čeká. Dojel jsem na špatné místo,“ líčí Petr Fuksa se smíchem strastiplnou cestu na setkání se zástupci médií. „Že bych dorazil pozdě i na závod? Ne, to nehrozí.“

Ač jede do Paříže s jasným cílem, nechce si Fuksa upřít zábavu. „Patří to k tomu, ale nejde jen o showmanství. Celkově si užívám, že vůbec mohu jet na olympiádu. Taková příležitost se nenaskytne každý rok, někdy ne ani každé čtyři. Hry v Paříži se chci užít a nasbírat co možná nejhezčí vzpomínky,“ plánuje a vzápětí dodává: „Showman jsem jen napůl. Mám vedle sebe bráchu, který mě klidní.“

Na startu se ale karta obrací. „Máťa bývá před závodem trošičku nervózní, zatímco já si držím více odlehčenou náladu. Snažím se, aby se dokázal od tlaku oprostit a být co nejvíc v pohodě,“ vypráví Fuksa.

Když padne otázka na cíle, smích mizí, střídá ho fokus. „Nejsem tu od toho, abych se jen zúčastnil. Vždy chci předvést maximum a útočit na přední umístění,“ hlásí sebevědomě. „Ve všem chci být nejlepší. Sport dělám, abych sbíral medaile. Získat olympijský kov by pro mě byl skvělý úspěch.“

Na stupně vítězů bude útočit i trojnásobný mistr světa a jedenáctinásobný mistr Evropy Martin Fuksa. „Kdybych bráchovi dopomohl k první olympijské medaili, bylo by to parádní. Finále deblu je navíc před singlem, takže si myslím, že by mu to psychicky hodně pomohlo,“ říká mladší člen české kanoe.

Velkou roli v nejprestižnějším kanoistickém závodě světa pro sebe nelítostně krade počasí. „Na vítr se bohužel nedá připravit. Když jsme viděli veslaře, brutálně se do nich opíral z boku i protějšku. Abychom uspěli, musíme mít i štěstí,“ uvědomuje si Petr Fuksa.