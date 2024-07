Fuksův ostrý vzkaz soupeři: Ukážu mu, frajírkovi! S bratrem jdou do deblu

Z prohrané generálky si kanoista Martin Fuksa bere sílu do nejdůležitějšího závodu sezony. Na červnovém mistrovství Evropy mu v triumfu v těsném souboji zabránil Rumun Catalin Chirila. Fuksa je ale na olympijském kilometru úřadujícím mistrem světa. „Já mu to v Paříži ukážu, frajírkovi,“ říká s úsměvem.

Cinkavých medailí má doma doslova hromadu, Martin Fuksa jich z mistrovství světa, Evropy či Evropských her vybojoval dohromady přes třicet. Jedna mu ale stále chybí. Ta z olympiády.

„Fakt, jo?“ pousmál se, když mu tuhle skutečnost zase připomněli otázkou na ambice pro Hry v Paříži. „Nechte se překvapit. Budu se snažit dělat maximum. Snažil jsem se v Riu, snažil jsem se v Tokiu, v Paříži to bude to samé. Svět se nezbortí, ať to bude tak, nebo tak.“

Šance zazářit ale určitě má. Na olympijském singlu pojede do Paříže jako mistr světa a stříbrný z červnového evropského šampionátu v Szegedu. V obou případech si to rozdal s Rumunem Catalinem Chirilou, objevem zkráceného olympijského cyklu. V Maďarsku ho mocně stahoval, ale nakonec zůstal se stříbrem o 244 tisícin sekundy, které teď bere jako palivo pro své sny. Na ME bral i bronz na neolympijské pětistovce.

„Já jsem byl rád, že jsem získal dvě medaile. Důležitý ukazatel pro mě byl, že jsem kilák dojel s tím Rumunem prakticky nastejno. Dal mi tři desetiny, vyhrál, všechna čest, ale nepos… jsem se z něho. Vím, že ho dokážu porazit a já mu to v Paříži ukážu, frajírkovi,“ usmívá se Fuksa. Závodní jaro bývá jeho časem. Je to srdcař, který jde obyčejně do každého závodu po hlavě a medaile mu díky tomu přibývají jako v počítačové hře. Vloni v květnu se stal tatínkem dcery Emily, nejlepší formu si nechal na letní mistrovství světa a zlato v olympijské disciplíně tam získal jako první český kanoista po 73 letech.

Letos mu vstup do sezony pokazila nemoc, kvůli níž přišel o úvodní Světový pohár v Szgedu. Na stejném místě pak při ME dvakrát medailově zabodoval.

„Měl jsem medaile, vím, že tam furt jsem. Kilák jsem neodjel, jak jsem si představoval, byl jsem bez šťávy. Bylo to tím, že jsme furt trénovali, před Evropou jsme neměli odpočinkovou fázi,“ vysvětluje Fuksa. „Byla to součást plánu. Já doufám, že v Paříži to bude jinak, a že to bude dobré.“ Na olympiádě pojede v nové lodi, bez nepovolených sponzorských log, nechal si ji ale vymalovat stejnými barvami, navíc s českou trikolórou. A spoléhá jen na ni, zatímco kajakář Josef Dostál si do Paříže bere hned čtyři lodě z obav před vlnami na olympijském jezeře Vaires-sur-Marne.

„Hustý,“ komentoval to Fuksa. „Já si beru jednu loď, druhá bude náš debl. Jsou to lodě, na které jsme zvyklí, a doufám, že tam nebudou nějaké nepřirozené přírodní podmínky. To bych si fakt nepřál… Když jsme tam byli na podzim, tak to windsurfing nebyl.“

Na závěr loňské sezony se Fuksa v místě olympijských závodů se svým bratrem Petrem při závodě Světového poháru druhou příčkou poprvé prosadil na stupně vítězů v deblu na 500 metrů. Na Hrách to bude pro něj další šance na medaili. „Nikdy jsem nebyl s medailí na krku v Českém domě. Kdybych tam byl, tak byl samozřejmě moc rád,“ líčí Fuksa.

BRATŘI FUKSOVÉ NA OH

Úterý 6. srpna: C2 500 metrů rozjížďka a čtvrtfinále

Středa 7. srpna: C1 1000 metrů rozjížďka a čtvrtfinále

Čtvrtek 8. srpna: C2 500 metrů semifinále a finále

Pátek 9. srpna: C1 1000 metrů semifinále a finále