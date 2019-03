Seemanová zářila v Madridu, atakovala svůj rekod. Teď má klid na maturitu | iSport.cz

Právě kvůli studiu si Seemanová svůj první nominační závod naplánovala už na polovinu března. Seemanová tak byla vůbec první českou plavkyní, která se pokoušela o splnění limitů na světový šampionát v Kwangdžu. A zvolila si právě závody v Madridu.

Vypsaná kritéria se ji podařilo překonat hned při svém prvním startu, když v rozplavbách kraulové dvoustovky dlouho atakovala svůj vlastní český rekord. Národní maximum jí nakonec o 15 setin odolalo, ale čas 1:58,29 znamená pro Seemanovou letenku na MS, protože překonala ostrý FINA A limit. Téměř identický čas pak zaplavala také ve finále a vybojovala svou první zlatou medaili na těchto závodech.

„Jsem víceméně spokojená a mám radost z dvoustovky, kde se mi v ranních rozplavbách podařilo splnit limit. Navíc to byl můj první start na dlouhém bazénu od začátku roku a hned to vyšlo, za což jsem byla opravdu ráda, protože jsem v tu chvíli byla přeci jen o něco klidnější,“ hodnotila Seemanová. „Nicméně mě mrzí, že se mi ve finále nepodařilo čas ještě vylepšit. Byly to ale první závody sezony, je teprve březen a bylo to znát.“

Druhý den měla Seemanová na programu poloviční trať na 100 metrů volným způsobem a připsala si další vítězství v čase 54,92. Tento čas je navíc opět splněným limitem, který vypsal Český svaz plaveckých sportů pro účast na světovém šampionátu.

„Je to úplně jiná fáze sezony, než když jsou na programu světové či evropské šampionáty. Stovka se mi neplavala moc dobře a s časem nejsem spokojená,“ řekla Seemanová. „Byl tam pomalý rozjezd, ale druhá padesátka byla dobrá, na té jsme s trenérkou pracovaly a podařilo se nám ji vylepšit. Na stovce a dvoustovce jsem tady moc neměla konkurenci, což mě trochu mrzelo, byl to jen závod s časem.“

Závěrečný den závodů se Seemanová představila ještě na kraulové padesátce a na kraulové čtyřstovce a v obou disciplínách postoupila do finále, která se v odpoledním programu plavala zhruba 20 minut po sobě. Na sprinterské trati osmnáctiletá Češka vybojovala už svou třetí zlatou medaili časem 25,74. Na 400 metrů kraul pak předvedla velmi vyrovnaný výkon a v novém osobním rekordu 4:14,38 dohmátla jako třetí.

„Od padesátky jsem toho moc nečekala, zatím jsme se na ni nepřipravovaly a měla jsem ji spíše na rozjezd před čtyřstovkou. Na tu jsme se v téhle části sezony zaměřily, abychom zlepšily vytrvalost i pro dvoustovku. Jsem opravdu šťastná, že se mi ta čtyřstovka podařila a vylepšila jsem si na ni osobák o osm sekund, hodně mi v tom pomohly i holky, co plavaly kolem mne,“ pochvalovala si Seemanová. „Souboj s ostatními závodnicemi mne ještě o něco víc namotivoval. S nedělí jsem ale hodně spokojená, protože jsem v sobotu cítila, že na mne leze nějaká viróza. Měla jsem oteklé uzliny, rýmu, takže ty výkony jsou dobré. Teď už budu mít trochu upravený režim kvůli maturitě, ale i tak mě čeká ještě jedno krátké soustředění.“