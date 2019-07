Micka a Kubová před mistrovstvím světa: Oba museli zocelit psychiku | iSport.cz

MICKA: Přecvakne mi v hlavě

Tři. Jen tolik borců na celém světě plavalo letos patnáctistovku volným způsobem rychleji než Jan Micka. Gregorio Paltrinieri, olympijský šampion. Florian Wellbrock, mistr Evropy. Daniel Jervis, velšský rychlík à la Gareth Bale. Když ale Micka odlétal do Asie na světový šampionát, přehnané sebevědomí ho netrápilo. „Momentálně mi to vůbec nejde, jsem rozlámaný, bez energie,“ stýskal si.

To už jste v minulosti kolikrát zažil, a pak to šlo, ne?

„To je možné… Stalo se, že se mi plavalo mizerně, ale přijel jsem na závody a plaval úplně neskutečně.“

Co za vašimi špatnými pocity mohlo být?

„Měli jsme náročné soustředění v Turecku, pak sérii závodů Mare Nostrum, dva závody během jednoho týdne. Načež jsme přijeli domů, odjeli na mistrovství republiky a následně začali natvrdo trénovat. Bylo toho hodně. Nakonec ještě šli po dlouhé době cvičit a to mě taky rozbilo.“

Jak přesně cvičíte?

„Většinou to je posílení středu těla, k tomu jsou výpady, činky, tlaky, dřepy s činkou, švihadlo, cvičení s lany… Když to má člověk třikrát, čtyřikrát týdně, dá to zabrat.“

Pomáhá to?

„Myslím, že jo, je to fajn. Člověk se cítí unavený, ale potom, když si na závodech odpočine, je znát, že má hrozně moc síly a lítá jak ďábel.“

Taková slova k vaší sezoně zatím docela sedí, ne?

„Zatím jo. Nechci to zakřiknout. To, že se dařilo doteď, nemá žádný význam, není to důležité. Nejlepší formu muíste předvést na mistrovství světa. Teprve teď bude důležité, abych to zaplaval.“

Takže brouk v hlavě?

„Většinou je náročné, když se nedaří. Ale spolupráce s Marianem Jelínkem mi pomáhá, abych se připravil na závody, abych si dal emoční volno. Když se nedaří, je to kolikrát dobře.“

Jak to myslíte?

„Bylo by horší, kdyby se dařilo doteď a na závodech se mi nedařilo. Poslední dobou se docela často stává, že se mi před důležitými závody nedaří. Na závody se těším, přijedu tam a obrat o 180 stupňů.“

Čím to?

„Přecvakne mi v hlavě. Jsem zaměřený na jeden závod a do něj jdu. Jenže na závod se člověk musí těšit. Není to jako závody v Česku, kde to musí odplavat a o nic nejde. Na mistrovství světa vyskočí motivace a veškeré chtění rapidně nahoru. Člověk plave úplně jinak, než v průběhu sezony.

V dubnu jste si na patnáctistovce zlepšil osobní rekord o sedm sekund, dává vám čas 14:48,52 sekundy sebevědomí?

„Určitě mi to pomáhá. Máte jistotu, víru sama v sebe, že umíte plavat, když potřebujete, a že to zvládnete. Nemusíte se toho bát. Tohle hodně pomáhá. Kolikrát jdu do závodu se strachem, co když nezaplavu? Když však umím zaplavat, dodává to hodně sebedůvěry a odhodlání do závodu.“

SVĚTOVÉ TABULKY NA 1500 METRŮ KRAUL 1. Gregorio Paltrinieri (It.) 14:38,34 2. Florian Wellbrock (Něm.) 14:42,91 3. Daniel Jervis (Brit.) 14:46,51 4. JAN MICKA 14:48,52 5. Henrik Christiansen (Nor.) 14:49,67

Své rekordy pořád vylepšujete, byl tohle posun o úroveň výš?

„Řekl bych, že je to o level výš. Před pár lety byl tenhle čas evropským rekordem, teď je ale přede mnou celkem jedenáct lidí. Plavání se neskutečně zrychluje. Jsem sice o level výš, ale v porovnání s Evropou jsem pořád ve stejné pozici. Člověk má pořád co dohánět, dost práce, aby ještě víc dotahoval evropskou i světovou špičku. Musíme makat, dávat do toho pořád všechno, maximum. Objíždět velké závody, nejenom české, ale takové, kde je evropská konkurence…“