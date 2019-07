Kubová je na stovce v semifinále: Jsou to nervy, finále je tajný sen | iSport.cz

Kubová v rozplavbě navázala na povedený průběh sezony, v níž už v dubnu v Eindhovenu časem 59,66 zůstala jen setinu za svým osobním rekordem.

„Jsem strašně ráda. Byla jsem strašně moc nervózní, i když první start jsem si odbyla včera ve štafetě, ale přece jenom tohle je moje první individuální disciplína, takže jsem nervózní byla. Nepovedla se mi moc obrátka, ale jinak myslím, že dobrý závod,“ hodnotila Kubová. „Druhá pajska byla horší, trochu jsem tam tuhla. Musím vylepšit obrátku a druhou padesátku trochu zrychlit.“

Ve večerním semifinále bude Kubová bojovat o finálovou účast, která jí na stovce vyšla už na šampionátech 2013 a 2017.

„Je to samozřejmě tajné přání. Jsem tady, abych posouvala svoje hranice, ale nedokážu říct, na co to může odpoledne stačit. Chtěla bych ale jet svůj závod, který tenhle rok umím jezdit, a snad se mi podaří osobák ještě stlačit,“ doufá Kubová, která patřila jen k devíti ženám, jež v rozplavbě plavaly pod minutu.

„To jsou nervy,“ usmívá se. „A taky, jak se kdo aklimatizuje. Třeba Američani - včetně naší Aniky - mají šestnáct hodin posun. A to je šílené. Tohle jsou okolnosti, které dělají rozdíly, i když člověk přijede se sebelepší formou. Musí všechno přijít v jeden moment.“

Kubová ale zatím prožívá úspěšný šampionát. Před svými individuálními starty si udělala radost v nedělní kraulařské štafetě, které dobrým výkonem pomohla k postupu na olympiádu.

„Včera to byl zázrak. Být jedenácté na světě v kraulové štafetě se mnou jako kraulerkou, to je super,“ usmívá se Kubová. „Byly jsme úplně zničené, Barča (Seemanová) ještě po čtyřstovce byla úplně mrtvá. Takže jsme jen ležely a koukaly na film. Musela jsem pak obejít vesnici, abych rozehnala laktát. Hodně nás to vyčerpalo.“

Frantovi zkomplikovali situaci rozhodčí

Další chomutovský znakař Tomáš Franta si na stovce časem 54,16 sekundy o šestnáct setin zlepšil osobní rekord. Z dvacátého místa mu ale třináct setin scházelo na postup do šestnáctičlenného semifinále.

„Třináct setinek? To se stává,“ procedil Franta vyrovnaně. „Osobák je fajn, ale jsem sem úplně s jinačím cílem, takže je to pro mě zklamání. Chtěl jsem se trošku víc přiblížit, nebo splnit limit na olympijské hry, to se mi nepodařilo. Ještě mám čas.“

Frantovi před rozplavbou zkomplikovali situaci rozhodčí, kteří v bazénu řešili problém se znakařskými odskokovými lištami na startu. Začátek rozplavby se tak o několik minut zdržel.

„Lišty byly možná vyčvachtané. Vždycky, když si o ně plavec opřel nohy, tak ta lišta sjela. I holky s tím měly problém. Já jsem měl lištu naštěstí v pohodě, blbly spíš ty na prostředních drahách,“ vysvětloval Franta. „Bylo to dlouhé, nebylo to příjemné. Chvilku jsem tam stál, ale když jsem viděl, že je to fakt na dlouho, tak jsem si chvilku sednul. Musel jsem si uvolnit plavky, protože si je vždycky hodně utáhnu. Chvilku jsem seděl, dal jsem si ručník přes ramena, abych je měl v teple. Vždycky to trošku nahlodá psychiku, člověk kouká kolem sebe. Je to naprd…“

Frantovou misí je dostat se k času 53,85 sekundy, což je A limit pro start na olympijské hry v Tokiu. K němu mu teď schází 31 setin.

„Je to fajn, že jsem se zlepšil, že to trénování má nějaký smysl, chtěl jsem víc. Ale je to fajn být devatenáctý na světě, to je dobrý,“ řekl Franta.