Micku štve odSUN: Vzorky rozmlátil kladivem! Horton je jako Čáslavská | iSport.cz

Jaké je to být osm desetin právě za Sunem?

„Já se přiznám, že jsem na druhou stranu bazénu pořádně neviděl. Vím pouze, že na nějakých pěti stech, šesti stech metrech jsem byl kolem druhé pozice. Tam jsem udělal špatnou obrátku a nechytil jsem nástup dalších plavců, zvláště Francouze (Davida Aubryho), který plaval vedle mě. Což mě mrzí, ale víc mě mrzí, že jsem neporazil Číňana Suna Janga.“

Proč?

„Protože je to takový plavec, který by na tomto mistrovství vůbec neměl být z důvodu jeho častých dopingových afér. Zvláště té poslední, kdy mu byly odebrány vzorky na doping, tak ty vzorky rozmlátil kladivem, aby dopingoví komisaři nemohli zjistit, jestli má v sobě nějaké dopingové látky, nebo ne. Za tohle měl být potrestaný, neměl tady soutěžit. Bohužel tady plave, vyhrál čtyřstovku, postoupil do finále 200 kraul a z posledního místa postoupil na osmistovku. Hodně to zamrzí.“

Byl pro vás Sun na startu motivací?

„Já jsem před startem neřešil Suna. Já jsem řešil to, abych si šel pro osobák. To se mi povedlo. Říkal jsem si, že když si zaplavu osobák, že by to třeba mohlo vyjít na finále. Bohužel, uteklo mi to o půl vteřiny (o 81 setin). Patnáctistovka bude důležitější a na tu si víc věřím.“

Co jste říkal na skandál při vyhlášení čtyřstovky, kdy Australan Mack Horton, kterého jste na osmistovce mimochodem porazil, odmítl sdílet se Sun Jangem stupně vítězů?

„Já si myslím, že to je správně. Vemte si paní Věru Čáslavskou po okupaci v šedesátém osmém roce, když byla na prvním místě, vyhlásili s ní tu Rusku. (Čáslavská na OH v Mexiku při vyhlášení prostných odvrátila hlavu od sovětské vlajky – pozn. red.) A co to bylo za hrdinku. A teď se jeden Australan vyhradí proti Číňanovi a najednou se všechno zametává pod kobereček, tohle se nesmí. Je to špatně.“

Co říkáte na to, že FINA Hortonovi poslala varovný dopis a čínští fanoušci mu vyhrožují na Instagramu?

„To se vracíme do dob komunismu a fašismu, nebo co? Že člověk nemůže říct svůj názor? A když je očividné, co on dělá za problémy ohledně dopingových afér a člověk se proti němu ohradí, tak najednou: Buď ticho, to je náš Sun, to je naše zlatíčko?“

Hortonovi se prý v jídelně ve vesničce sportovců dostalo hromového aplausu, byl jste u toho?

„Bohužel jsem u toho nebyl, ale mluvil jsem s ním potom v autobuse. Přišel jsem za ním, pokecal jsem s ním. A popřál jsem mu a poblahopřál, že tohle gesto bylo fakt super. Řekl jsem mu, že je hrdina.“

Pojďme k vašemu závodu, překonal jste národní rekord, ale finále těsně uniklo, jak to berete?

„Je pravda, že jsem na tohle mistrovství postupoval s dvanáctým místem, teď jsem dohmátl v čase 7:48,9, což je nový český rekord téměř o vteřinu, takže jsem hrozně moc rád. Na druhou stranu je smolné, že jsem skončil jakožto náhradník. Ale co, přijel jsem hlavně závodit na patnáctistovku, ta mě čeká v sobotu. Tam budu muset opět bojovat o to finále.“

Jaký máte ze závodu dojem?

„Hřeje mě na srdci, že jsem pro to udělal maximum. Kdybych byl devátý nebo desátý v čase 7:50, což by bylo horší než můj osobák, tak by to bylo opravdu špatné. Ale tady můžu aspoň všem okolo ukázat, že jsem udělal maximum, co jsem mohl. Že jsem se zlepšil o vteřinu a posunul jsem národní rekord, to jenom dokazuje.“