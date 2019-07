Dva světové rekordy na MS! Dressel překonal Phelpse, slaví i Maďarka | iSport.cz

Před dvěma lety v Budapešti Dressel vyrovnal Phelpsův rekord sedmi zlatými závody, nyní z Koreje odjel s osmi kovy - šesti zlaty a dvěma stříbry, kterým završil úctyhodnou sbírku v polohové štafetě. Předtím vyhrál kraulařskou padesátku i stovku, stejné motýlkářské distance, dvě štafety a druhý byl v mixové polohové štafetě.

Třicetiletá Hosszúová časem 4:30,39 porazila Číňanku Jie Š'-wen o téměř dvě sekundy. Světová rekordmanka a trojnásobná olympijská šampionka navázala v polohovce na MS na triumfy z let 2017, 2015, 2013 a 2009. Česká reprezentantka Barbora Závadová skončila v rozplavbách na 21. místě.

Češi odjeli z MS po deseti letech bez jediné finálové účasti. "Vypadá to, že vystoupení nebylo úplně dobré, ale odstupy od finále jsou tak malé, že to z mého pohledu nevidím tak hrozně. Byť jsme nějaké finále chtěli," zhodnotil šéftrenér Vlastimír Perna pro sport.cz.

Mezi kraulaři potvrdila nadvládu Simone Manuelová, která po stovce ovládla v Koreji i padesátku. Vyhrála časem 24,05, obhájkyni a světovou rekordmanku Sarah Sjöströmovou ze Švédska porazila o dvě setiny a navázala na triumf ze stovky. Oba kraulařské sprinty na jednom šampionátu ovládla jako první Američanka v historii.

Manuelová na šampionátu slavila celkem šest medailí. Dnes získala zlato v polohové štafetě, v němž Američanky časem 3:50,40 vylepšily vlastní světový rekord o více než sekundu.

Na prsařské padesátce zvítězila rovněž dvaadvacetiletá Američanka Lilly Kingová a v Koreji posbírala tři tituly. Dnes vyhrála za 29,84 před teprve čtrnáctiletou Italkou Benedettou Pilatovou, kterou porazila o 16 setin.

Výprava USA byla v bazénu suverénně nejúspěšnější, získala 27 medailí včetně 14 zlatých. Druhá skončila Austrálie s 19 kovy, z toho pěti nejcennější hodnoty.

Výsledky mistrovství světa v plaveckých sportech

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Kwangdžu (Korea):

Bazénové plavání - finále:

Muži:

1500 m v. zp.: 1. Wellbrock (Něm.) 14:36,54, 2. Romančuk (Ukr.) 14:37,63, 3. Paltrinieri (It.) 14:38,75, 4. Aubry (Fr.) 14:44,72, 5. Christiansen (Nor.) 14:45,35, 6. Acerenza (It.) 14:52,05, ...v rozplavbách 10. Micka (ČR) 14:59,05.

50 m znak: 1. Waddell (JAR) 24,43, 2. Rylov 24,49, 3. Kolesnikov (oba Rus.) 24,51, 4. Murphy 24,53, 5. Andrew (oba USA) 24,58, 6. Jü Ťia-jü (Čína) 24,64, ...v rozplavbách 31. Franta (ČR) 25,69.

400 m pol. záv.: 1. Seto (Jap.) 4:08,95, 2. Litherland (USA) 4:09,22, 3. Clarebut (N. Zél.) 4:12,07, 4. Pons (Šp.) 4:13,30, 5. Bernek (Maď.) 4:13,83, 6. Šemberejev (Ázerb.) 4:14,10.

4x100 m pol. št.: 1. Británie (Greenbank, Peaty, Guy, Scott) 3:28,10, 2. USA (Murphy, Wilson, Dressel, Adrian) 3:28,45, 3. Rusko (Rylov, Prigoda, Minakov, Morozov) 3:28,81, 4. Japonsko 3:30,35, 5. Austrálie 3:30,42, 6. Brazílie 3:30,86.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Manuelová (USA) 24,05, 2. Sjöströmová (Švéd.) 24,07, 3. Campbellová (Austr.) 24,11, 4. Blumeová (Dán.) 24,12, 5. Kameněvová (Rus.) 24,31, 6. Kromowidjojová (Niz.) 24,35, ...v rozplavbách 24. Apostalonová (ČR) 25,30.

50 m prsa: 1. Kingová (USA) 29,84, 2. Pilatová (It.) 30,00, 3. Jefimovová (Rus.) 30,15, 4. Atkinsonová (Jam.) 30,34, 5. Carrarová (It.) 30,49, 6. Hansenová (Austr.) 30,84.

400 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 4:30,39, 2. Jie Š'-wen (Čína) 4:32,07, 3. Ohašiová (Jap.) 4:32,33, 4. Pickremová 4:36,72, 5. Overholtová (obě Kan.) 4:37,42, 6. McHughová (USA) 4:38,34, ...v rozplavbách 21. Závadová (ČR) 4:48,93.

4x100 m pol. št.: 1. USA (Smithová, Kingová, Dahliaová, Manuelová) 3:50,40 - světový rekord, 2. Austrálie (Athertonová, Hansenová, McKeonová, Campbellová) 3:53,42, 3. Kanada (Masseová, Pickremová, MacNeilová, Oleksiaková) 3:53,58, 4. Itálie 3:56,50, 5. Čína 3:57,11, 6. Japonsko 3:58,14.