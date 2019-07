Čína se směje, australská plavecká hvězda má pozitivní dopingový nález | iSport.cz

„S velkým smutkem a s bolestí v srdci musím oznámit, že jsem se odhlásila kvůli obviněním, že jsem měla v mém systému zakázanou látku,“ napsala Jacková na Instagramu. „NEVZALA jsem tuto látku vědomě. Plavání je mou vášní od mých deseti let a nikdy bych vědomě nevzala zakázanou látku, která by znevážila můj sport a ohrozila moji kariéru.“

Dvacetiletá Jacková už před dvěma lety závodila na mistrovství světa v Budapešti, kde získala dvě stříbra a dva bronzy ve štafetách.

„Probíhá vyšetřování a s mým týmem děláme vše, abychom zjistili, jak se látka mohla dostat do kontaktu s mým tělem,“ uvedla Jacková.

O jakou látku jde, zatím není veřejně známo. Podle australské antidopingové agentury ASADA byl test proveden 26. června. Podle pravidel australského svazu je každý sportovec s pozitivním testem automaticky provizorně suspendován do vyřešení případu.

Jacková nepatří k největším australským hvězdám, oznámení o jejím dopingovém případu však přichází v citlivé době. Na světovém šampionátu v Kwangdžu rozvířila atmosféru dopingová kauza Číňana Suna Janga, který vloni v září zpochybňoval pravomoc antidopingových komisařů a jeho krevní vzorek nakonec skončil rozbitý kladivem.

Ačkoli dopingová komise mezinárodní federace FINA případ uzavřela pro nedostatek důkazů, světová antidopingová agentura WADA se odvolala k mezinárodní arbitráži CAS. Mnoho předních světových plavců si myslí, že by Su v Kwangdžu neměl závodit. Po vyhlášení čtyřstovky kraulem to dal před týdnem najevo Australan Mack Horton, který odmítl se Sunem sdílet stupně vítězů.

Hortonovo jednání ocenily australské plavecké legendy, například Dawn Fraserová, Susan O’Neillová neebo Libby Trickettová. Čínští fanoušci Su Janga naopak zaplnili Hortonův Instagram nenávistnými vzkazy.

Další chilli do australsko-čínského plaveckého příběhu přidal Denis Cotterell, australský trenér Su Janga, který se svého hvězdného svěřence zastal.

„Je čistý,“ říká Cotterell. „Co je definice dopingového podvodníka? Někdo, kdo neprošel testem? Podle téhle definice by byli dopingoví podvodníci v australském týmu. Byl jsem v mnoha týmech, kde lidi neprošli testem bez toho, že by za to mohli. Nikdy bych je nenazýval podvodníky. Přijde mi to velmi pokrytecké.“