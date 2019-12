Kubová skončila na ME v krátkém bazénu podruhé pátá, Micka je sedmý | iSport.cz

Osmadvacetiletá Kubová do druhého finále na této akci postoupila z pátého místa časem 2:05,73 a toužila se ve finále dostat pod hranici dvou minut a pěti sekund. To se jí povedlo, zlepšila se o více než sekundu na 2:04,70. "Jsem hrozně ráda za ten čas, jelo se mi to docela dobře. Dokonce mi zbyly síly do poslední padesátky, myslím, že mě táta pochválí. Zatím dvě pátá místa, skvělé," řekla po závodě.

Celý závod se pohybovala na pátém místě s odstupem za vedoucí trojicí. Od medaile ji tentokrát dělilo 1,66 sekundy. "Jediné, co bylo hratelné, bylo čtvrté místo," uznala chomutovská plavkyně. I když medailové úspěchy z úvodu kariéry nezopakovala, dosavadních výsledků v Glasgow si váží. "Dlouho jsem nebyla dvakrát pátá. To, že ty kousky na medaili chyběly, je to sport. Nejsme tady tři nejlepší, je nás tady třeba šest," řekla.

Na 200 metrů znak byla nejrychlejší Italka Margherita Panzieraová, která zvítězila časem 2:01,45 a nechala o osm desetin za sebou Ukrajinku Darynu Zevinovou. Bronzovou medaili získala vítězka stovky Kira Toussaintová z Nizozemska.

Kubovou ještě v Glasgow čeká padesátka, která má rozplavby, semifinále i finále na programu v sobotu. "Postup do finále bude hodně těžký. Jsou holky, které se specializují jenom na padesátku. Bude to velký boj," řekla.

Český rekordman Micka se v úvodu držel na čtvrté až páté příčce s nakonec bronzovým Davidem Aubrym, ale zatímco Francouz se posunul na medailovou pozici, Micka se propadal. Nakonec ho časem 14:38,81 dělily dvě setiny od zopakování šestého místa.

Titul získal světový rekordman Gregorio Paltrinieri z Itálie před Dánem Henrikem Christiansenem. Bez medaile zůstal vítěz předloňského ME i loňského MS v krátkém bazénu Mychailo Romančuk z Ukrajiny, který obsadil čtvrtou příčku.

Evropským rekordem se v polohovém závodu na 200 metrů blýskl řecký plavec Andreas Vazaios. Zvítězil v čase 1:50,85 a jako první Evropan se v této disciplíně dostal pod hranici 1:51. Čtyři roky staré maximum Maďara Lászla Cseha překonal o 51 setin.

Další dvě zlaté medaile přidala do své mimořádně bohaté sbírky Katinka Hosszúová. Maďarská plavecká hvězda nejprve zvítězila na 200 metrů motýlek a bezprostředně po medailovém ceremoniálu této disciplíny se postavila na start polohového závodu na 100 metrů. Ten vyhrála o 23 setin před Ruskou Marií Kameněvovou.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu v Glasgow:

Finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. Morozov (Rus.) 20,40, 2. Manaudou (Fr.) 20,66, 3. Lobanovskij (Maď.) 20,76, ...v rozplavbách 51. Šefl (ČR) 22,25.

1500 m v. zp.: 1. Paltrinieri (It.) 14:17,14, 2. Christiansen (Dán.) 14:18,15, 3. Aubry (Fr.) 14:25,66, ...7. Micka 14:38,81, v rozplavbách 19. Luňák (oba ČR) 15:11,54.

100 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 49,09, 2. Diener (Něm.) 49,94, 3. Glinta (Rum.) 50,30, ...v semifinále 13. Franta 50,85, v rozplavbách 36. Čejka (oba ČR) 52,84.

200 m pol. záv.: 1. Vazaios (Řec.) 1:50,85 - evropský rekord, 2. Zenimoto Hvas (Nor.) 1:51,74, 3. Heintz (Něm.) 1:52,55, ...v rozplavbách 39. Štemberk 2:00,88, 41. Janeček (oba ČR) 2:01,17.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Andersonová (Brit.) 51,49, 2. Gastaldellová (Fr.) 51,85, 3. Heemskerková (Niz.) 51,88, ...v semifinále 10. Seemanová 53,19, v rozplavbách 46. Tondrová (obě ČR) 55,95.

200 m znak: 1. Panzieraová (It.) 2:01,45, 2. Zevinová (Ukr.) 2:02,25, 3. Toussaintová (Niz.) 2:03,04, ...5. Kubová 2:04,70, v rozplavbách 20. Grusová (obě ČR) 2:11,08.

200 m mot.: 1. Hosszúová (Maď.) 2:03,21, 2. Bianchiová (It.) 2:04,20, 3. Jakabosová (Maď.) 2:05,00.

100 m pol. záv.: 1. Hosszúová 57,36, 2. Kameněvová (Rus.) 57,59, 3. Laukkanenová (Fin.) 58,62, ...v semifinále 14. Horská (ČR) 1:00,52.

4x50 m v. zp.: 1. Francie (Gastaldellová, Heniqueová, Bousquinová, Santamansová) a Nizozemsko (Van Vlietová, Toussaintová, Heemskerková, Van Roonová) obě 1:35,21, 3. Dánsko 1:35,24.