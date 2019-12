Seemanová půl sekundy od medaile. Z dvoustovky má páté místo a český rekord | iSport.cz

Devatenáctiletá Seemanová se ve vyrovnaném finále své hlavní disciplíny pohybovala v popředí a nakonec se poprvé v kariéře dostala na této trati pod minutu a 54 sekund. Své rok staré maximum vylepšila o devatenáct setin. Vyrovnala se tak Kubové, jejíž pátá místa zatím byla nejlepším českým umístěním na tomto šampionátu. Seemanovou dělilo od medaile 48 setin.

Kraulařskou dvoustovku vyhrála Britka Freya Andersonová, která díky skvělému finiši v závěrečné pětadvacítce dohmátla o 11 setin před Italkou Federicou Pellegriniovou.

Do třetice pátá skončila Kubová, která do finále postoupila při všech svých startech v Glasgow. Na sprinterské padesátce, která jí vynesla zlato na ME v krátkém bazénu v roce 2013, předvedla ve finále svůj nejrychlejší dnešní čas. Výkonem 26,32 se na šest setin přiblížila svému šest let starému českému rekordu, ale od medaile ji tentokrát dělilo šestnáct setin.

Vyhrála Nizozemka Kira Toussaintová, která tak k triumfu na stovce přidala další titul. Ve finále se jako jediná dostala pod 26 sekund. Zvítězila výkonem 25,84.

Horská byla ve finále o čtyři setiny rychlejší než v dopoledních rozplavbách a dohmátla jako poslední. Na nejbližší soupeřku měla časem 2:10,08 více než sekundovou ztrátu. Nezopakovala tak šesté místo z předloňského šampionátu v Kodani, ale zde cítila silnější konkurenci.

"Od osobáku to bylo kousek, ale nebyl, takže to trošku zamrzí," řekla dvaadvacetiletá Horská. Největší rezervy cítila ve znakařské padesátce. "Poslední rok s ním mám problém. Už ráno jsem jela znak skoro o vteřinu pomaleji než v Kodani, jinak všechno bylo rychlejší."

Dominanci v této disciplíně potvrdila Katinka Hosszúová. Maďarská hvězda polohovku na 200 metrů nevyhrála naposledy na ME v krátkém bazénu v roce 2012. Od té doby zvítězila na všech evropských a světových šampionátech, olympijských hrách i podnicích Světového poháru. Dnešní zlato bylo její 66. výhrou v řadě a čtvrtým titulem z tohoto mistrovství.

Motýlkářka Lucie Svěcená na stovce skončila podobně jako na padesátce v semifinále. Tentokrát obsadila třinácté místo, čímž o jednu pozici vylepšila umístění z padesátky.