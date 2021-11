Seemanová v Rusku: Zdrastvujtě, děvušky! Vojandy kontrolují bačkůrky

Rozjela se v Kazani první medailová mise? Naděje tu je. Barbora Seemanová se v ranní rozplavbě na stovce moc nenadřela, i tak se přiblížila na 14 setin národnímu rekordu a ve výsledcích se našla úplně nahoře, na prvním místě.

„Jo, fajn,“ usmívala se. „Je to celkem pomalá rozlavba, to se čekalo. Plus tam jsou Rusky, které to odpoledne dokážou nasekat. Bude to boj ve finále. Doufám, že tam postoupím, ne jak na padesátce…“

V závodě na 50 metrů Seemanové finále uteklo o dvě setiny sekundy, na stovce je ale v jiné pozici. Díky rozstříleným startovkám na evropském šampionátu je s kvalifikačním časem třetí nejlepší hned za fenomenální Švédkou Sarou Sjöströmovou a zkušenou Polkou Katarzynou Wasickovou.

„Já se to dozvěděla až v call roomu, když jsem šla na rozplavbu a zjistila jsem, že jsme na čtyřce,“ komentovala to Seemanová. „Nic to se mnou nedělá, je to sprint, trať holek, které třeba neplavou delší tratě, připravujou se na ně.“

Rozplavba ukázala, že Seemanová i na půl plynu může plavat hodně rychle.

„Jevilo se mi to hodně pomalu, snažila jsem se do toho dát frekvenci, ale nečekala jsem, že to bude pod padesát tři, to mě překvapilo. Myslela jsem na věci, co jsem chtěla, obrátky, vlnění, takže mám z toho dobrý pocit,“ hodnotila Seemanová.

Do bazénu se vrátila po středečním volném dni a mimo bazén si musí hledat zábavný program, protože plavci mají příkaz kvůli riziku koronavirové nákazy neopouštět svůj hotel.

„Já včera uháčkovala jedno zvířátko, celý! To je fakt hustý, nečekala jsem to. Potřebovala jsem si trochu odpočinout, jsem nějaká nastydlá, tak jsem kurýrovala a odpoledne dala trénink na dvoustovku,“ usmívala se Seemanová. „Udělala jsem velrybu. Líbilo se mi, že je roztomilá. Už mám jednorožce, medvídka a teď velrybu. Když je člověk na pokoji, co mu zbývá… Přivezla jsem si toho medvídka, co byl rozháčkovaný, čekala jsem, že ho dodělám v průběhu mistrovství Evropy, ale dodělala jsem ho za den.“

V Kazani probíhá šampionát v obrovském Paláci vodních sportů, který je největším zastřešeným plaveckým areálem na světě. Do budovy se chodí tradičním vchodem s šatnami, kde na věc přísně dohlíží místní pořadatelky.

„Všechno probíhá bez problémů, organizace je po Rusku. Počínaje sedmdesátiletými vojandami, které nám u vstupu kontrolují, jestli máme bačkůrky a pak nám řeknou: Zdrastvujtě, děvušky,“ směje se Seemanové trenérka Petra Škábová. „Takové ruské akcičky, že si musíme nosit přezůvečky a sundavat kabáty, nejdůležitější je šatnář… Prostě ty věci, co jsme zažívali roky, máme zpátky, ale respektujeme to. Boty si přezouváme, bundy sundáváme, není to nic na obtíž, je to jen úsměvné.“