Ztracený rok Seemanové: Nemoci i pád ze schodů. Místo obhajoby jen návrat

Z roku snů se propadla do pořádně bolavého období. Kraulerka Barbora Seemanová se pár dní před startem mistrovství Evropy v Římě dává dohromady z boreliózy, poslední ze své série zdravotních potíží. Místo obhajoby loňského titulu v závodě na 200 metrů se teprve pomalu vrací do tréninku.

Vydala se po schodech, ztratila se a probrala se až dole. Nepříjemná historka z loňského podzimu je jednou z mnoha tvrdých zážitků, které v posledních měsících potkaly Barboru Seemanovou. Stalo se krátce po jejím návratu z listopadového mistrovství světa v krátkém bazénu v Kazani.

„Odletěla na mistrovství světa s bolestmi. Mysleli jsme, že to jsou záda, ale byl to zánět pohrudnice,“ vysvětluje její trenérka Petra Škábová. „Když přiletěla domů, měla takové bolesti, že spadla ze schodů a zlomila si žebra. Omdlela a probrala se až dole. Byl to velký vykřičník, že nemůžeme jít pořád přes závit.“

Seeamanová už v mládí dvakrát prodělala mononukleozu, ale od té doby letěla vzhůru. V osmnácti získala dvě zlaté medaile na mládežnické olympiádě v Buenos Aires. Vloni pak svůj rozlet korunovala titulem mistryně Evropy na 200 metrů kraul v dlouhém bazénu, šestým místem ve finále olympijských her a stříbrnou medailí z podzimní Kazaně. Tam už ale šla těžce přes bolest.

Seemanová cítila problémy už na olympiádě, kdy jí bolely zády a pata.

„V září se přišlo na to, že má vyhřezlou plotýnku,“ líčila Škábová. „Myslím, že na odpočinek kladu důraz, teď ale na něj nebyl prostor.“

Seemanová šla vloni z akce do akce. Po olympiádě si program ještě zpestřila startem na prestižní lize ISL, v níž trénovala a závodila šest týdnů. A hned poté odlétala na evropský šampionát v krátkém bazénu do Kazaně. Spustila se kalamita potíží. Z báječného roku na vrcholu kariéry je tak najednou plonková sezona, v níž tělo českou hvězdu nepustilo dál.

„Byl to náročný rok. Hodněkrát jsme spolu mluvily a hodně věcí jsme probíraly,“ říká Škábová.

Z bolavého podzimního zranění se Seemanová dostávala dlouho a na jaře padlo rozhodnutí vynechat červnový světový šampionát v Budapešti s výhledem na obhajobu na letním ME v Římě. Pak ale přišla další špatná zpráva.

„Bohužel mi byla diagnostikována borelióza. Asi před měsícem jsem měla klíště a s nějakým zpožděním se mi objevily příznaky, takže jsem to hned začala řešit,” vysvětlila Seemanová před pár týdny.

„Borelióza, to byla rána. V tu dobu byla Bára fit, ve skvělé tréninkové formě. Tělo po Tokiu potřebovalo odpočinek a s jejím křehkým tělem se to svezlo do celé sezony,“ řekla Škábová.

Pár dní před startem plaveckého mistrovství Evropy je paradoxně Seemanová opět fit. Místo obhajoby titulu v Římě je ale jejím úkolem v klidu se vrátit do svého obvyklého tempa.

„Bára už je v pořádku, po třech týdnech antibiotik prošla všemi krevními testy, minulý týden začala s lehkým tréninkem,“ uvedla Škábová. „Už jsem ji chválila, že ve vodě vypadá pěkně, má chuť do práce. Ale kladu ji na srdce, ať jde na to pomalu.“