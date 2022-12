Skvělá Seemanová: český rekord a 5. místo na MS. Neuvěřitelný čas, žasla

Tvář českého plavání je zase pořádně rozesmátá. Barbora Seemanová se z dosavadního vrcholu své kariéry ve finále loňské olympiády v Tokiu sesunula do krutého roku plného zdravotních potíží. Uzdravila se ale, v září začala trénovat pod vedením švýcarského experta Luky Gabrila, a to nejlepší z povedené podzimní sezony si nechala na nedělní finále dvoustovky volným způsobem na světovém šampionátu v krátkém bazénu.

„Ten čas je neuvěřitelný. Konečně jsem si posunula svoje maximum pod padesát tři,“ pochvalovala se Seemanová. „Byl to můj cíl, se kterým jsem sem odjížděla. Abych se zase posunula, dostala se zpátky na úroveň, kde jsem byla. Když beru v potaz to, že krátký bazén není díky obrátkám a odrazům absolutně moje silná stránka, tak to dopadlo nad moje očekávání.“

Seemanová letos přišla o mistrovství světa i Evropy na dlouhém bazénu, v Melbourne se ale sebevědomě vrátila mezi absolutní elitu. Ve finále se v nabitém poli držela. Národní rekord o masivních 57 setin sekundy ji stačil na páté místo. Na bronzovou Nizozemku Marrit Steenbergenovou jí scházely necelé čtyři desetiny.

Na svou kraulovou dvoustovku musela čekat po sérii sprintů, které ji čekaly v úvodu šampionátu. Na motýlkářské padesátce vyrovnala národní rekord Lucie Svěcené (26,09), v kraulu se dostala do semifinále na padesátce (13. místo) i na stovce, kde ji čas 52,59 a dvanáctá příčka trochu zklamaly.

„Bylo hodně zajímavé čekat na dvoustovku celý týden, bylo to poslední den. Jsem upřímně moc ráda, že to rozložení bylo, jaké bylo. Ze začátku se mi neplavalo zas tak dobře, měla jsem sprinty, abych se do toho dostala. Dvoustovka byla opravdu třešnička na dortu,“ hodnotila Seemanová. „Závod se mi jel skvěle, šla jsem tam bojovat o každou desetinu, o každé místo. A věděla jsem, že to finále bude strašně vyrovnané, že tam budeme v jedné vteřině. Přesně tak to bylo. Jsem hrozně zvědavá, až se podívám na video, musel to být neskutečný závod.“

Finále kralovala obhájkyně titulu a světová rekordmanka Siobhan Haugheyová z Hongkongu, vyhrála suverénně před Kanaďankou Rebekou Smithovou. Seemanová si udělala další radost i ve finále polohové štafety na 4x50 metrů, kde spolu se Simonou Kubovou, Kristýnou Horskou a Barborou Janíčkovou na motýlkařském úseku přispěla k osmému místu (1:46,40). Osmé místo ve finále získala i mužská polohová štafeta na 4x50 metrů ve složení Tomáš Franta, Matěj Zábojník, Jan Šefl a Daniel Gracík (3:26,18).

V sobotu se blýskl taky Ondřej Gemov desátým nejlepším časem a osobním (7:42,70) v závodě na 800 metrů kraul.

„Top ten in the world, to je f… good, že. Mám mega radost. Rozhodně jsem nečekal, že bych na osmistovku mohl být tak vysoko,“ pochvaloval si Gemov.