PŘES PŘÍKOP: Kubová o omylu, z nějž málem byla olympiáda. Popsala trendy

Plavkyně Simona Kubová, kterou mohou sportovní fanoušci znát i pod jejím rodným příjmením Baumrtová, byla dalším hostem pořadu Přes Příkop. Specialistka na plavecký styl znak, trojnásobná účastnice letních olympijských her, mající nespočet medailí z evropských šampionátů i bronz z mistrovství světa, poskytla upřímný rozhovor o své dosavadní kariéře. Zároveň přiblížila, čemu by se chtěla věnovat do budoucna.

Plavání v Česku nebudí valný zájem veřejnosti, reprezentantka Kubová si to velmi dobře uvědomuje. „Z mého pohledu to trochu chápu, že k tomu lidi nemají vztah. Koukat se na to, jak odplavu tam a nazpátek... Ale byla jsem v dubnu na závodech v Americe a tam bylo plno lidí, kteří čekali na podpisy těch nejlepších. U nás to, myslím, nemá takovou tradici, ale na olympiádě je to po atletice určitě sport číslo dva.“

U otázky v jaké zemi má podle ní plavání největší základnu, s odpovědí nezaváhala. „Určitě právě ta Amerika, pak i Austrálie a Čína s Japonskem. Taky boduje v Kanadě, kde mají hlavně hokej, ale dosahují vynikajících výsledků a v Evropě Itálie, tam to frčí hodně,“ rozebírá.

Pro úplné laiky vysvětlila, jak by měl ideální plavec vypadat a čím by měl disponovat, když se specializuje na určitý plavecký styl.

„Obecně je teď trend, že čím je vyšší, tím lepší. Myslím, že kraul, motýlek a znak jsou na hodně podobném principu a prsa jsou hodně o technice. Tam pokud ji nebudete mít dobrou, tak se nebudete posouvat dopředu, je potřeba obrovská síla. Já u znaku potřebuju mít hodně pevný trup a je to i nejzdravější plavecký způsob.”

A jak to vypadá s její kariérou nyní, je stále aktivní závodnicí? „Ještě pořád trénuju, ale plavecké tréninky jsem vyměnila za suchou přípravu - začala jsem běhat a lézt. Omylem jsem se teď málem dostala na olympiádu a v červenci máme mistrovství světa, kam asi pojedu…“

Proč zvolila tato nepříliš nadšená slova, jak to má s motivací i plány do budoucna? Nejen to se dozvíte ve videu.

Co dalšího Simona Kubová prozradila: