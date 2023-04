PŘES PŘÍKOP: Práva chce Netflix i Amazon, říká Svěcený. Jak začínal?

Tentokrát si do studia iSport, kde se nově natáčí podcast Přes Příkop, pozvali Zdeněk Haník a Matěj Machytka sportovního komentátora a moderátora Petra Svěceného. Jak se k tomuto povolání dostal a co ve svém životě změnil, když cítil, že se blíží vyhoření? Promluvil i o zajímavé zkušenosti z muzikálu Rocky, kde získal roli komentátora zápasů hlavního hrdiny.

„Nikdy jsem nebyl třídní šašek, měl jsem to nějak v sobě uvnitř, ale vše se muselo probudit až prostředím, o kterém jsem vždycky snil a do kterého jsem vplul v šestnácti letech, když jsem nastoupil do České televize. Prvoplánový extrovert jsem nebyl nikdy,“ začal své povídání o své povaze a cestě k jeho hlavní náplni práce.

A jak se dnes již ostřílený moderátor cítí, když ho čeká důležitý galavečer nebo natáčení pořadu? „Jsem nervózní, ale je to taková ta nervozita, na kterou jsem zvyklý. Mám pocit, že tě spíš pohání k lepšímu výkonu a člověk alespoň nic nepodcení,“ dodal s tím, že nikdy by si nedovolil vypustit přípravu, díky které se pak nebojí improvizovat.

Nyní se věnuje především komentování dění na českých trávnících, ale má podle něj nějaký další sport potenciál oslovit diváky a zaručit vysokou sledovanost? „Určitě ještě hokej, to je celonárodní sport, i když je běžná extraligová sezona, tak čísla jsou výrazně nižší než u fotbalu. Ale pak je tu speciální kategorie play off, a to je úplně nová soutěž v tu chvíli. To se už probudí celý národ a pak přichází mistrovství světa,“ vysvětlil s tím, že si podle ohlasů uvědomuje, že sportovní pořady mají i velmi široké ženské publikum.

A jak se jeho práce měnila v průběhu času? „Když jsem začínal komentovat, tak ještě nebyl internet a přístup k informacím byl úplně jiný, my jsme velmi často byli nositeli těch prvních informací pro diváky. Dneska už je to úplně jinak. Musíme přijmout fakt, že na druhé straně u televize sedí člověk, který toho ví víc než komentátor.“

V závěru zajímavého rozhovoru prozradil i to, jak moc prožíval olympijské hry a další světové sportovní akce. A na co dalšího se ho moderátoři zeptali?