V prosinci zhubnul osm kilo, teď je Knedla (18) na MS ve finále: Úplně úžasné

Je jako Adam Hložek v Leverkusenu, jenže znakař Miroslav Knedla nezůstává na lavičce. Velký talent českého plavání ještě vloni v létě kosil medaile na juniorských šampionátech, v prosinci už byl na ME v krátkém bazénu mezi dospělými hned třikrát ve finále. V pondělí v Dauhá ale zazářil zatím na největším fóru. Na MS v dlouhém v bazénu v Dauhá je mezi nejlepší osmičkou.

„Je to úplně úžasné. Já jsem se strašně moc chtěl probojovat do finálových bojů. Na stovku jsem to moc nečekal, ale jakmile jsem zjistil, že tady mám docela šanci, tak jsem do toho šel teď z maxima,“ radoval se Knedla v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. „Trošku jsem si podle mě rozložil lépe síly, nejsem tak mrtvý jak ráno a vyplatilo se to. Škoda dohmatu. Myslím si, že jsem ještě mohl přehmátnout dva plavce přede mnou, ale to už si maličko zlepším až do toho finále.“

Knedla se v prosinci potýkal se zdravotními problémy, kvůli nimž zhubnul osm kilogramů. Od té doby ale září. Na stovce v Dauhá začal v pondělí čtrnáctým nejlepším časem v rozplavbách 54,20, po závodě ale zdůrazňoval obrovskou vyrovnanost startovního pole. V semifinále ubral ze svého ranního výkonu přesně půl sekundy a čas 53,70 znamenal postup do finále ze 7. místa. Za svým českým rekordem Knedla zaostal o 42 setin sekundy.

„Už se jenom nemůžu dočkat finále, to si fakt už jenom užiju,“ těší se Knedla. „Dám do toho maximum a uvidíme, jak to dopadne. Je to hlavně o motivaci a o tom, co člověk fakt chce a je důležité se nevzdávat a pořád na sobě pracovat, starat se o sebe.“

Finále ho čeká v úterý v 17:59. Už ráno se v rozplavbách představí ve svých nejsilnějších disciplínách Barbora Seemanová na 200 metrů kraul a Ondřej Gemov na 200 metrů motýlek.