Boj o senzaci, Seemanová je ve finále MS. Může dopadnout jakkoli, říká

Na zpropadenou setinu sekundy, která ji stála účast ve finále na loňském mistrovství světa ve Fukuoce, může Barbora Seemanová zapomenout. V Dauhá boj o finále zvládla výkonem 1:57,00 minuty a na svatého Valentýna si půjde pro romantickou vzpomínku na Katar.

„Samozřejmě mám radost, určitě to byl můj cíl, pro co jsem sem jela. A je to fajn, já jsem hrozně ráda, že si to finále zaplavu,“ líčila Seemanová.

V Dauhá schází dvě fenomenální Australanky - olympijská šampionka Ariarne Titmusová a mistryně světa i světová rekordmanka Mollie O´Callaghanová. Seemanová je tak na kraulařské dvoustovce v okruhu širších favoritek. Konkurence je ale i tak tvrdá. Do finále prošla Seemanová ze čtvrté příčky, ale s náskokem jen tří desetin na nepostupové deváté místo.

„Ty holky jsou neskutečný, každá z nich prostě v sobě má něco extra. Závod se mi nejel pocitově tak dobře, ale zároveň jsem byla schopná v tom v průběhu udělat nějaké změny. Snažila jsem se tam napravit to, co jsem třeba necítila tak dobře,“ líčila Seemanová. „Ráno si odpočinu a prostě fakt se budu snažit, aby to byl můj nejlepší závod, co se všech aspektů týče.“

Na smutném devátém místě tentokrát zůstala Seemanové osudová soupeřka Marrit Steenbergenová. „My dvě jsme spolu tak prokleté, že prostě buď to plave mně, nebo to plave jí a nikdy se moc nestává, že bychom spolu vyloženě obě šly nahoru. A nejsem šťastná. My se bavíme, jsme kamarádky, takže mě to samozřejmě mrzí,“ líčila Seemanová.

První českou finálovou účast na šampionátu v Dauhá proměnil teprve osmnáctiletý talent Miroslav Knedla v sedmé místo v závodě na 100 metrů znak. Zaplaval čas 53,74 sekundy. V polovině trati byl přitom čtvrtý.

„Je to stres. Já jsem si ještě teda včera říkal, že do toho půjdu s čistou hlavou, ale i tak ten stres tam docela byl. Snažil jsem se z toho nějak dostat. Já myslím, že se mi to povedlo a že jsem do toho dal fakt všechno,“ líčil Knedla. „Je začátek sezony a myslím, že start té olympijské sezony nemohl být lepší. Jsem spokojený.“

Ondřej Gemov taky plaval své první semifinále na mistrovství světa a na dvoustovce kraulem skončil patnáctý časem 1:58,34 minuty.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Dauhá:

Bazénové plavání:

Finále:

Muži:

200 m v. zp.: 1. Hwang Sun-u (Korea) 1:44,75, 2. Rapšys (Lit.) 1:45,05, 3. Hobson (USA) 1:45,26, 4. Martens 1:45,33, 5. Miroslaw (oba Něm.) 1:45,84, 6. Scott (Brit.) 1:45,86.

100 m znak: 1. Armstrong (USA) 52,68, 2. González (Šp.) 52,70, 3. Christu 53,36, 4. Makrygiannis (oba Řec.) 53,38, 5. Coetze (JAR) 53,51, 6. Mityukov (Švýc.) 53,64, 7. Knedla (ČR) 53,74.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Quadarellaová (It.) 15:46,99, 2. Li Ping-ťie (Čína) 15:56,62, 3. Goseová (Něm.) 15:57,55, 4. Thomasová (N. Zél.) 16:09,43, 5. Kirpichnikovová (Fr.) 16:12,98, 6. Jang Pchej-čchi (Čína) 16:13,08.

100 m znak: 1: Curzanová (USA) 58,29, 2. Andersonová (Austr.) 59,12, 3. Wilmová (Kan.) 59,18, 4. Barclayová (Austr.) 59,28, 5. Coxová 59,60, 6. Dawsonová (obě Brit.) 1:00,42.

100 m prsa: 1. Tchang Čchien-tching (Čína) 1:05,27, 2. Schoutenová (Niz.) 1:05,82, 3. Haugheyová (Hong.) 1:05,92, 4. Teterevkovová (Lit.) 1:06,02, 5. McSharryová (Ir.) 1:06,42, 6. Zmušková (Běl.) 1:06,58.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

200 m mot.: 1. Razzetti (It.) 1:55,09, ...15. Gemov (ČR) 1:58,34 - nepostoupil do finále.

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Fairweatherová (N. Zél.) 1:55,75, ....4. Seemanová (ČR) 1:57,00 - postoupila do finále.