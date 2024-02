Seemanová: 13 setin od medaile z MS. Zklamání, to ani nemrkneme, říká

Byla to životní šance, ale třeba ještě nějaké přijdou. Barbora Seemanová ve finále závodu na 200 metrů kraul v Dauhá už skoro sahala po bronzové medaili, nakonec jí jeden z nejkvalitnějších výkonů její kariéry 1:56,13 minuty stačil na těsnou čtvrtou příčku.

„Samozřejmě je to úžasný. Jsem ráda, že to je do té první pětky. Myslím si, že s tím, s jakým rozpoložením jsem šla do finále, tak jsem upřímně nedoufala, že bych skončila takhle nízko pódia,“ hodnotila Seemanová pro Radiožurnál Sport. „Ale když se na to podíváme a zvlášť na ty časy, tak mě to trošičku mrzí, protože to bylo opravdu kousíček…“

V Dauhá nestartovala žádná z medailistek z loňského MS ve Fukuooce, kde zlato a stříbro braly Australanky Mollie O´Calaghanová s Ariarne Titmusovou a bronz získala Kanaďanka Summer McIntoshová.

Pozici favoritky potvrdila Siobhan Haugheyová z Hongkongku. Za ní závod napálily dvacetiletá Novozélanďanka Erika Fairweatherová a Australanka Shayna Jacková. Obě v konci zpomalovaly, Fairweathorové to stačilo na stříbro, Jacková se ale propadla až na sedmou příčku. Zezadu naopak zaútočila Brianna Throssellová, která v polovině ztrácela na Seemanovou skoro půl sekundy. 50 metrů před cílem to bylo už jen sedm setin a v cíli byla Australanka dřív.

„Já jsem vlastně vůbec neviděla holky vedle sebe. Viděla jsem jenom Siobhan, že mi ujela, že je někde přede mnou. Snažila jsem se opravdu co nejvíc se s ní držet a co nejvíc k ní dotahovat. Takže jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem ve startovním poli,“ líčila Seemanová. „Ale věděla jsem, že jak jsme byly těsné v semifinále, tak to bude i teď. Takže jsem se snažila do té padesátky dát opravdu všechno.“

Jedinou českou plavkyní z MS v dlouhém bazénu tak zůstává Ilona Hlaváčková, která přivezla z šampionátu 2003 v Barceloně historické stříbro. Na stejném MS skončil Květoslav Svoboda čtvrtý na 200 metrů kraul, Seemanová je po 21 letech první, kdo jeho umístění vyrovnal. V Dauhá zaplavala třetí nejrychlejší dvoustovku kariéry, 68 setin sekundy za osobním rekordem. Mrzela ji jen promarněná šance na medaili.

„Určitě je to zklamání. Já si myslím, že je hlavně z té medaile, protože i když jsem v to nedoufala. Když se na to potom člověk podívá, třináct setin je opravdu nic, to ani nemrkneme. Takže to asi zamrzí nejvíc,“ řekla Seemanová. „Ale je to skvělý čas. Je to přesně asi tam, kde se teď nacházím. Nejsem tady v průběhu toho mistrovství na tom fyziologicky úplně nejlíp, takže jsem ráda, že to dopadlo takhle. Na rozplavání jsem konečně cítila, že to byl můj lovecký styl. Jsem ráda, že jsem tu dvoustovku zakončila takhle.“