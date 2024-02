Horská překonala operaci, kolaps a teď je na MS šestá! Seemanová osmá

Pro české plaváním byl v Dauhá památný večer už jenom tím, že se dvě reprezentantky představily ve finále mistrovství světa. A Kristýna Horská z něj vytěžila šesté místo, které je dalším z vrcholů její životní horské dráhy posledních let. Dosáhla ho výkonem 2:25,34 minuty, což byl na setinu stejný výkon jako ve čtvrtečním semifinále.

„Vůbec nechápu, jak se mi to povedlo a jsem zvědavá na mezičasy, protože dneska se mi to plavalo mnohem líp než včera,“ přemítala Horská pro Radiožurnál Sport.

Ve finále začala trochu pomaleji než v semifinále, v polovině závodu byla ve finále jen o dvě setiny později, třetí padesátku napálila a ve finiši trochu odpadla. Po bronzu z krátkého bazénu potřebuje na dlouhém ještě olympijský limit, ten je hodně ostrý, v Dauhá ho překonaly jen tři medailistky. Vyhrála Nizozemka Tes Schoutenová.

„Určitě jsem si myslela na víc. Ale z rodinných důvodů se stalo, že jsem o Vánocích neměla tolik prostoru pro trénování. Ale furt si říkám, že když jsem schopná v únoru zaplavat takový čas, že po dalších dvou měsících práce pro mě bude reálné zaplavat olympijský limit,“ plánuje Horská.

Seemanová už měla na MS k dobru senzační čtvrté místo z kraulové dvoustovky, kde jí scházelo jen 13 setin sekundy k bronzu. Na stovce skončila časem 54,64 jako osmá, s více než dvousekundovou ztrátou na novou mistryni světa Marrit Steenbergen z Nizozemska.

„Ten závod byl úplně špatný. Asi úplně nedokážu teď přesně říct, co se stalo,“ hodnotila Seemanová, celkově ale byla za dvě finále ráda. „Za dvoustovku určitě mnohem víc. Finále stovky bylo za odměnu. Je to taková vzpruha do začátku olympijského roku a do sezóny.“