Plavci se na MS blýskli: zářila Horská, pomohl manžel Rushton (Baumrtové)

Je to sezona jako zvon. Kristýna Horská v ní během jedenácti měsíců zvládla šesté místo z MS v dlouhém bazénu v Dauhá, senzační zlato z ME v dlouhém bazénu v Bělehradě, semifinálovou účast na olympiádě v Paříži a teď má i šesté místo z MS v krátkém bazénu. V Budapešti dvakrát překonala vlastní národní rekord.

„Vůbec jsem nečekala, že můžu plavat tak rychle,“ líčila Horská po úspěšném finále pro Radiožurnál Sport. „Věděla jsem, že ta poslední padesátka bude trošku haprovat. Ale věděla jsem, že když to nezkusím, tak bych si to spíš pak vyčítala, že jsem do toho možná nešla dřív. Super výkon, jsem strašně spokojená.“

Miroslav Knedla v Budapešti reprezentoval poprvé od přechodu na univerzitu v Blooomingtonu. Na znakařské stovce se dál nedostal, ve dvou dalších disciplínách ale prošel do finále. V pátek je plaval během necelé hodiny, na 50 metrů znak skončil v čase 22,89 sedmý, jen 33 setin sekundy od medaile. Už v semifinále zaplaval navíc národní rekord 22,74. V polohovém závodě na 100 metrů doplaval v národním rekordu 51,90 osmý, 55 setin od bronzu.

„Jsem spokojený. Věděl jsem, že mám ještě co zlepšovat, že mám velkou šanci a zlepšil jsem se,“ hodnotil Knedla. „Věřím, že v tom hodně hrál adrenalin, že jsem skončil na tomto mistrovství a můžu se konečně po čtyřech měsících vydat domů.“

Čtvrté finále přidal v neděli znakař Jan Čejka, který se na dvoustovce při MS v krátkém bazénu dostal do finále po třech letech. V rozplavbách předvedl třetí nejlepší čas 1:50,36 minuty, ve finále ale plaval výrazně pomaleji. Čas 1:51,81 ho odsoudil na osmé místo.

„Mně se pocitově plavalo dobře. Popravdě jsem si myslel, že plavu rychleji, než je výsledný čas, takže to pro mě bylo v cíli trošku zklamání,“ řekl Čejka. „Ale na druhou stranu jsem rád, že jsem ve finále byl, je to pro mě velký úspěch. Po té sezóně, jak se vyvíjela, jsem to nečekal, takže jsem moc rád a ve výsledku zklamaný určitě nejsem.“

Čejkovy možnosti jsou vyšší. Jeho národní rekord 1:49,93 z MS v krátkém bazénu 2021 v Budapešti odrážel hodnotu bronzové medaile. Juniorský mistr světa si každopádně pochvaloval spolupráci s kanadským trenérem Tomem Rushtonem, který je manželem nedávné úspěšné reprezentantky Simony Rushton (dříve Baumrtové, posléze Kubové).

„Snažili jsme se zaměřit hlavně na obrátky, které mně trošku dělaly problémy. Doufám, že budeme v té spolupráci pokračovat, to znamená pravidelné cesty jednou až dvakrát týdně do Chomutova,“ vysvětlil Čejka.